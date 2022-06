Itt az első fecske: ez a magyar bank áthárítja az ügyfelekre a különadót

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Áthárítja a nagyobb tranzakciós illetéket az ügyfelekre a K&H Bank, tudta meg az RTL Klub. Bár a készpénzfelvétel még ingyenes, de az átutalás most már hatalmas összegekbe is kerülhet, hiszen az eddigi hatezer forint helyett akár már tízezer forintot is fizethetünk.

Alig több mint egy hete jelent meg a kormányrendelet a különadókról, de az RTL Híradó szerint a K&H Bank máris követte a Rynair példáját, és teljes egészében az ügyfélre hárítják a tranzakciós illeték emelését. Az információk szerint, miután a bankoknak az ilyen jellegű változásokat korán közzé kell tenniük, így az ügyfeleket augusztustól fogja érinteni a változás. De a szakértők szerint a K&H mindössze a sorban az első, aki meglépte ezt, a többi bank is követni fogja őket hamarosan. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jelentős mértékben, bár lehetséges, hogy időbeli csúszással, de meg fognak jelenni a költségek most is a fogyasztók által fizetendő díjak között – mondta el a híradónak Sándorfi Balázs a Bankmonitor ügyvezetője. De nem csak a K&H és a Rynair hárítja át nyíltan a különadót az ügyfelekre: a lízingdíjak is emelkedni fognak , illetve cégautó adói is változtak, júliustól ugyanis a kétszeresükre emelkedtek. Bár ezt a lízingcégek eddig is az ügyfelekre terheltek: TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A szerződés kitér arra is, hogy ha bárminemű változás következne be az adókkal, vagy jogszabállyal kapcsolatban, ami nem volt előre felmérhető, azt természetesen érvényesíteni fogja a flottakezelő – figyelmeztetett a Magyar Lízingszövetség főtitkára, Kőszegi László, aki szerint a cégek többsége ebben az esetben is át fogja hárítani az ügyfelekre.

Címlapkép: Getty Images

