Rengeteg magyar szúr így ki magával: viszi a pénzüket a bank, semmit sem tesznek

Rengeteg magyar fut tévútra pénzügyeiben, akár már a számlaválasztástól kezdve. Diákként azért egy fokkal könnyebb a dolgunk, hiszen számos helyen kínálnak nekünk komoly kedvezményeket. A buszbérlet, vagy a mozizás esetében a legtöbben élnek is a lehetőséggel, azonban bankszámlanyitáskor rengetegen elfelejtik, hogy a bankok is kedvezőbb ajánlatokkal igyekeznek becsábítani magukhoz a fiatalokat. Sok diáknak persze még nincs is bankszámlája, de idővel elkerülhetetlen, hogy ők is nyissanak egyet. A Pénzcentrum most utánanézett a nagyobb magyar bankok ajánlatainak és szemrevételezte azon szempontokat, amiket mindenképp érdemes figyelembe venni a szerződéskötés előtt.

Egyre közelebb a következő tanév és a felsőoktatásba is több, mint 100 ezer magyar fiatal jelentkezett már. Hamarosan véget érnek az érettségi vizsgák, július közepén pedig izgulhatnak azok, akik továbbtanulásra adták a fejüket. Pénzcentrum pedig ennek apropóján utánanézett, milyen - kimondottan a diákokat célzó - kedvezményes számlacsomagok érhetőek el jelenleg a nagyobb hazai bankok kínálatában. Nyilvánvaló persze, hogy a hazai pénzintézetek sem csupán jóindulatból állnak rendelkezésre ezekkel az akciós csomagokkal, a diákok bevonzásán ugyanis ők is rengeteget nyernek.

Számos diák ugyanis mostanában nyitja élete első számláját, a bankoknak pedig érdekében áll velük is növelni ügyfeleik számát. Európai szinten jellemző, de hazánkban különösen erős trend, hogy az ügyfelek alapvetően lojálisak szolgáltatójukhoz, tehát a bankok joggal remélhetik, hogy az ilyen módon megszerzett ügyfelek sokáig a banknál maradnak.

Ezen felül az motiválhatja a pénzintézeteket, hogy a diákokon keresztül hosszú távon jól kereső ügyfelekhez juthatnak, hiszen a közép, de pláne a felső fokú végzettséggel rendelkezők körében hazánkban jóval magasabb az átlagjövedelem, mint az iskolázatlanoknál.

Néhány dologra érdemes figyelni

Nyilvánvaló persze, hogy mindenkit elsősorban az érdekel, milyen feltételek mellett érdemes bankszámlát nyitni. Ha ez az első bankszámlánk akkor pedig azt is érdemes végiggondolni, mire is fogjuk használni. Diákmunkát vállalunk és azért van szükség rá, hogy erre kapjuk a fizetésünket, esetleg készpénz helyett, vagy internetes vásárlásra szeretnénk használni.

Persze minden bankkártya használható az összes felsorolt célra, azonban azt, hogy személy szerint neked mennyire kedvező egy számlacsomag, nagy mértékben a költési szokásaid határozzák meg. A másik fontos szempont, hogy mennyibe kerül majd használni a bankkártyát. Mint már szót ejtettünk róla, a kimondottan a diákoknak szánt számlacsomagok lényegesen kedvezőbb feltételeket nyújtanak az átlagos lakossági bankszámláknál, ettől függetlenül költségeikben igen komoly különbségek lehetnek, ezért érdemes utánajárni, melyik banknál jövünk ki a legjobban.

Első fontos szempontunkhoz visszatérve, érdemes azzal is tisztában lenni, hogy bankunk milyen szolgáltatásokat nyújt a bankszámla mellé. Bár a kártyás vásárlások ingyenesek, az átutalásoknál már komoly különbségek lehetnek az egyes konstrukciók között. A netbank használata is a legtöbb pénzintézetnél ingyenes, az SMS szolgáltatásokért azonban sok esetben fizetni kell. Ezeket a szempontokat is érdemes tehát szem előtt tartani.

Az ingyenes készpénzfelvétel sem jár alapból

2014. február 1. óta havonta két ingyenes készpénzfelvétel 150 000 forintig, a 16 éven felüli számlatulajdonosoknak törvényileg biztosított. Azt azonban fontos tudni, hogy a kedvezmények nem automatikusak, a bankunknál nyilatkozni kell arról, hogy melyik számlánál szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, még akkor is, ha csak egy számlánk van. Az MNB oldalán írtak szerint a kedvezmény feltételei, hogy rendelkezzünk Magyarországon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, illetve hogy írásban nyilatkozzunk arról, hogy szeretnénk igénybe venni a kedvezményt.

Kiélezett a bankok versenye

A Pénzcentrum nyolc jelentős hazai bank diákoknak célzott számlavezetési ajánlatát vizsgálta meg. A tapasztalatainkból egyértelmű, hogy az egyes pénzintézetek különböző stratégiákkal próbálják megnyerni maguknak a diákokat, ahogy azt is, hogy van aki inkább a középiskolás, és olyan is, aki az egyetemista fogyasztókat célozta meg.

A diákszámlák kondíciói között egyébként látványosan kisebb a különbség, mint a hagyományos számlák esetében. Számos szempontot érdemes persze figyelembe venni, de ilyen számlák nyitása esetén nem feltétlen a költségek a legfontosabbak ezek közül. Ennek oka az, hogy bankok a speciálisan diákok számára ajánlott bankszámláknál a díjakat jellemzően minimalizálják. Ezért is dönthetnek sokan például az alapján, hogy a szüleik hol bankolnak, de fontos szempont lehet a fióklefedettség és az ATM-ek száma is.

Persze a költségek ettől függetlenül nem elhanyagolhatóak, hiszen bár a számlavezetési díjat a diákszámlák esetében a legtöbb pénzintézet elengedi, egyéb díjak tekintetében komoly különbségek is előfordulnak. Arra is fontos odafigyelni, hogy amennyiben elérjük a korhatárt, akkor a bank átrak minket egy másik számlacsomagba, és nem feltétlenül a legkedvezőbbe - akkor pedig meglepően tapasztalhatjuk, hogy az addig 0 forintos számlavezetési díj hirtelen pár ezer forintosra hízik. Nézzük azonban a diákszámlákat.

Az Unicredit Banknál 18 és 26 éves kor között lehet diákszámlát igényelni. Fontos kitétel viszont, hogy nem kérik a tanulói jogviszony igazolását. Az olasz banknál támasztott 26 éves korhatár egyébként magasabb mint a legtöbb pénzintézetnél. Sok más banknál csak 24, illetve 25 éves korig állítanak ki diákszámlát. A számlavezetési díj 224 forint, díjmentes viszont a telefonbank az SMS értesítés a készpénzfelvételekről. A netbank díja 150 forint.

A bankkártya éves díja az első évben 0 forint, utána azonban 7156 forintot számolnak fel érte évente. Az átutalás tranzakciós illetéke 0,342%, és legfeljebb 7 877 Ft.

A CIB Banknál 24 éves korig lehet diákszámlát nyitni. A pénzintézetnél 0 forint a havi számlavezetési díj, Mastercard típusú bankkártyát lehet igényelni az Eco ForYou névre keresztelt számlacsomag mellé, melynek első éves díját elengedik, a második évtől évente 4844 forintot kell a kártyáért fizetni. Az SMS szolgáltatás díja igényeinktől függően akár évi 924, vagy 5616 forint is lehet.a mobilbank viszont ingyen van. A belföldi átutalásokért 0,408% százalékot, legfeljebb 8210 forintot kell fizetnünk.

A Raiffeisen Banknál 18 és 24 év között igényelhető a Yello névre keresztelt csomag, melynek havi számlavezetési díja nulla forint. Az SMS értesítésért és a netbankért sem kell fizetni, és az első évben a bankkártyánk is ingyenes. A második évtől utóbbiért 5.779 forintot kell fizetnünk évente. A 20 ezer forintnyi összeget meghaladó belföldi átutalások díja itt 0,3 százalék, de maximum 6000 forint.

A Gránit Bank nem tünteti fel, hány éves korig diákszámlát igényelni. A havi számlavezetési díj itt is 0 forint, ahogy az SMS szolgáltatásnak és a netbanknak sincsen havidíja, előbbi esetében viszont csak iSMS-t igényelhetünk. A belföldi átutalás díja itt 0,40%, maximum 8000 forint, a bankkártya pedig a második évtől 1390 forintba kerül.

Az MKB Bank Diák számlacsomagját csak 14 és 25 év közötti diákok igényelhetik. Az SMS szolgáltatás itt is akár ingyen elérhető. Az eseti átutalás díja 100 forint és erre jön rá 0,3%-os tranzakciós illeték, egy átutalásért legfeljebb 6000 forintot szed be a bank. A bankkártya éves díja ennél a banknál a szerződési feltételek teljesítése esetén nem csak az első, de a további években is 0 forint.

Az Erste Bank diákszámláját 14-26 év közötti fiatalok igényelhetik - ez a sáv magasabb, mint a legtöbb pénzintézet által megadott. A számlavezetésnek itt nincs havi díja. Ingyenesek az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások, de az SMS szolgáltatás az igényeinktől függően akár 300 forintba is kerülhet.. Belföldi átutalás esetén a bank a 0,3%-os tranzakciós illetéket számolja fel, maximum 6000 forintig. A kártya díja az első évtől 1773 forint.

A K&H ifjúsági számlacsomagok struktúrája kicsit bonyolultabb a többi bankénál, náluk ugyanis korosztályonként változnak a kondíciók. A havi számlavezetési díj mindenhol 0 forint, ahogy az sms szolgáltatás havi díja is, bár darabonként fizetnünk kell az sms-ek után. Az áruk diákoknak 21 forint, már nem tanuló fiataloknak pedig 39 forint/db. Az e-bank és a mobilbank is ingyenes, bár utóbbi a 14 év alatti ügyfeleknek nem elérhető. Belföldi átutalás esetén a bank 0,63%-ot számol fel, maximum 5182 forintig.

Az érdekes rész itt a bankkártya éves díja. Ez az első évben a diák jogviszonnyal rendelkezőknek ingyenes. A második évtől viszont a 14-18 éves diákoknak csupán 3629 forint, míg a 18-26 éves fiataloknak 5444 forint. A már nem tanuló, pályakezdő fiatalok nem élhetnek az első éves kedvezménnyel és számukra a Mastercard kártya éves díja is a borsosabb 7258 forint.

Az OTP Bank Junior számlacsomagját 18 és 24 év között igényelhetjük. A számlavezetési díj és a netbank, a mobilbank, az SMS értesítő és az egyéb kényelmi szolgáltatások is nulla forintért járnak a fiataloknak.

Díjmentes maga a kártya is, tehát a második évtől sincs éves költsége. A belföldi átutalásra 0,35%-os tranzakciós illetéket számolnak fel és akár 11 541 forintig is felszaladhat a terhelés.

Ahhoz, hogy hol nyissunk számlát tehát rengeteg szempontot érdemes lehet megvizsgálni. Fontos tisztában lenni például azzal is, hogy a fent tárgyalt díjaknak sokszor van minimum és maximum összege is, melyeket az átláthatóság kedvéért most nem tüntettünk fel. Ezen felül annak is okos ötlet lehet utánanézni, hogy lakhelyünk közelében, vagy az egyetem, esetleg főiskola közvetlen környékén milyen ATM-ek elérhetőek, hiszen idegen banktól jellemzően többet kóstál a készpénz felvétele is. Ezentúl fontos, hogy ne felejtsük el a bankunknál igényelni a havi két, ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét, hisz ezzel bármelyik magyarországi ATM-nél élhetünk, 150 000 forintig.