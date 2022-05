Ebbe fektetik most a pénzüket az élelmes magyarok: ők már tudnak valamit?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az orosz-ukrán háború kirobbanását követően komoly pánikhullám söpört végig a befektetési piacokon, miközben kilőtt az igény a személyre szabott biztosításokra. Szakértők szerint továbbra is igaz, hogy a biztosítás nem szükséges rossz, hanem segítség a bajban. Az ingatlanpiacon további áremelkedés várható, nincs annyi arany most készleten, amit ne lehetne eladni, a kriptovaluták pedig továbbra is az egyik legkockázatosabb befektetésnek számítanak.

Az ukrajnai háború első napjaiban érezhetően nagy volt a riadalom a nemzetközi piacokon, ami komoly hatással volt a biztosításokra is: miután rengetegen felvették a bankból a pénzüket, ráirányult a figyelem az otthon tartott pénz veszélyeire, mert a lakásbiztosítások csak bizonyos limitig nyújtanak ebben biztonságot. Egyed Györgyi, a Dorado XXI cégcsoport biztosítási üzletágának vezetője elmondta, a folyamatosan változó világban is kijelenthető, a biztosítás nem szükséges rossz, hanem segítség a bajban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A személyre szabott biztosításra az igény folyamatosan nő, a háború pedig csak lendített ezen a tendencián. Az alkusz cégek óriási előnye, hogy egy minden részletre kiterjedő kockázati felmérés után, személyre szabott biztosítási portfóliót állítanak össze. Ezzel jókora terhet vesznek le mind a családok, mind a cégvezetők válláról – magyarázta a független biztosítási alkusz cég egyik vezetője. A szakember a szomszédban zajló fegyveres konfliktussal összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy háborúra nem lehet biztosítást kötni. Ez alap kizárás minden biztosítási szerződésben szerte a világban. A hitelpiac sem a régi Varga-Pinczel Zsófia, a cégcsoport hitel üzletágának vezetője a hitelpiacról szólva kijelentette, itt is egy jelentős átalakulásnak lehetünk szemtanúi. Példaként említette, hogy aki tavaly gondolkodás nélkül belevágott egy babaváróba, az most lehet, hogy átgondolja ezt. A háború miatt az emberek megfontoltabbá, óvatosabbá váltak. Befolyásolja a hitelfelvételi kedvet a piaci környezet, és ha az ingatlanpiacot megnézzük, ott is kivárásra játszanak a legtöbben ezekben a hetekben. Az építkezések az orosz-ukrán helyzet miatt előbb-utóbb bajban lesznek, a különböző erőforrások beszerzése ugyanis akadozik, ez is komoly hatással lehet a piac egészére – fogalmazott. A befektetésekre rákanyarodva beszélt arról is, akinek nagyobb összeg áll rendelkezésére, annak a privát vagyonkezelést szokták javasolni (SPB), aki pedig hosszútávon kisebb összeggel szeretne például nyugdíjas tartalékot képezni, annak a nyugdíjbiztosítás lehet a legmegfelelőbb megoldás. Utóbbi esetben az ügyfeleknek felmérjük a kockázattűrő képességét, ez alapján teszünk javaslatot a portfólió összeállítására. Van rá lehetőség, hogy úgynevezett abszolút hozamú alapot válasszunk, ahol az alapkezelő aktívan részt vesz a portfólió kezelésében. Futnak fel az árupiaci termékek, kelendő az arany Schuszter Péter, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese arról beszélt, a háború elején nem lehetett tudni, hogy mi fog történni, a devizák nagyon volatilis mozgást mutattak, egy euró 400 forintot is ért és csak találgatott mindenki, meddig tarthat az összeomlás. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Mint fogalmazott, a magyar piacnak az OTP volt a legnagyobb vesztese, amely 16 ezer forintról egészen 9 ezer forintig esett, de ma már 12 500 forint környékén jár. Példaként említette, hogy a leleményes befektetők közül sokan visszaváltották forintra a devizájukat és abból vásároltak OTP-részvényeket, ami logikus lépés volt. Egy ilyen tranzakcióval nagyon komoly nyereségre lehetett szert tenni. Megjegyezte, a részvények esetében ma jó beszálló lehetőségek vannak, aki pedig biztosra akar menni, azoknak az állampapírokat javasolják. Az inflációkövető állampapírt ugyanis 7-8 százalék körüli hozammal lehet megvásárolni, aminél nem igazán van jelenleg biztonságosabb és egyszerre jobban meg is térülő megoldás. Ami az egyéb típusú befektetéseket illeti, rámutatott, jelenleg nincs annyi arany a piacon, amit a kereskedők ne tudnának eladni. Az arany kiegészítő termék, ami pánikhelyzetben mindig előtérbe kerül, ugyanakkor véleményem szerint nem lehet vele olyan jól keresni. Válságban nagyon felmegy az árfolyama, de amint ez elmúlik, el is kezd esni. Ugyan nullára soha nem fog, mint az előfordulhat egy részvénynél mondjuk, de hatalmas lehetőségeket hosszú távon nem látok benne – fogalmazott Schuszter Péter. Végül szót ejtett arról is, aki szeretne kockáztatni, annak megfelelő választás lehet kriptovalutába fektetni. A Bitcoin akár rövid távon visszaugorhat 50-60 ezer dollárra, de erre semmilyen garancia nincs, ráadásul a háború meg is kérdőjelezi a kriptovaluták hosszú távú jövőjét.

