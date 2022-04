Vészesen közeledik a válság: így mentheted meg a pénzed az inflációtól

Egyre vészesebben közeledik egy gazdasági recesszió, aminek következtében folyamatosan kevesebbet ér a pénzünk. De mégis hogyan tartsuk meg egy ilyen gazdasági helyzetben a megtakarításainkat, vagy esetleg fektessük be őket a megfelelőképpen, hogy a végén jól jöjjünk ki ebből a helyzetből?

A koronavírus-járványt a világon minden ország gazdasága megsínylette, és ebben az amúgy is nehéz gazdasági helyzetben tört ki az orosz-ukrán háború. A szakemberek se mernek jelenleg találgatni, hogy milyen következményekkel fog járni pontosan a konfliktus, hiszen nagyon sok tényezőtől függ, köztük attól, hogy pontosan meddig is fognak tartani a harcok.

Éppen ezért világszerte mindenhol emelkednek a hozamok. Az amerikai tízéves állampapírok hozama 2,3 százalék fölé emelkedett az utóbbi napokban, miután a Fed március közepén 25 bázisponttal megemelte a kamatot, az év végére 2,25-2,5 százaléks kamatszint várható.

Ezzel párhuzamosan, ha kevésbé látványos formában is, de hasonló folyamat indult el Európa szerte is, ráadásul hazánkban még a háború hatásai is erőteljesen érvényesülnek, hiszen az orosz-ukrán konfliktus kezdete jócskán megdobta az egyébként is emelkedő kamatokat, mivel kockázatkerülést váltott ki az feltörekvő eszközök esetében. Ez pedig negatív hatással volt a magyar állampapírokra is.

Ilyenkor pedig természetes, hogy mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mik lehetnek a megfelelő befektetések, amiknek a segítségével nem csak, hogy megtarthatjuk a félretett pénzünket, de még gyarapíthatjuk is azt. A CNBS szakértők segítségével összeszedett pár tippet, amiknek a segítségével mindezt el tudjuk érni.

Még mindig jó lehetőség a tőzsde

Sarah Coles, a Hargreaves Lansdown brit befektetési platform pénzügyi elemzője szerint a fiatalabbaknak, akik szeretnének pénzt megtakarítani még mindig érdemes a pénzük egy részét tőzsdére vinni. Különösen azért, mert ez az inflációt nézve nagyobb hozammal kecsegtet.

Szinte lehetetlen megjósolni, hogy pontosan mikor következhet be egy piaci összeomlás, éppen ezért a befektetések elhalasztása katasztrofális következményekkel járhat

– vélekedett a szakértő, aki azt javasolta azoknak, akik nem merik a megtakarításaikat egyösszegben befektetni, hogy kisebb összegeket vigyenek a tőzsdére. Méghozzá azért, mert ezzel a módszerrel könnyedén hasznot tudnak húzni azáltal, hogy a különböző piaci feltételek változásához igazodva folyamatosan növelik a befektetéseiket.

Azonban annak, aki öt évnél rövidebb időre tervezi befektetni a pénzét a szakértők már sokkal inkább megéri megtakarítási számlát nyitni. Azonban Coles attól óvva int mindenkit, hogy megpróbáljuk megjósolni, hogy hogyan fognak változni a kamatlábak az elkövetkezendő hónapokban, vagy akár években. Annak ellenére is, hogy a lehető legjobb megoldást szeretnénk választani érthető módon.

Befektetés az emelkedő kamatok mellett

A Schroders befektetési stratégája, Whitney Sweeney szerint bármilyen megoldást is választunk a lényeg a türelem. Ez azért fontos, mert a piac jelenleg nagyon változékony, hiszen az orosz-ukrán háborúnak még mindig nem látjuk a végét. Emellett pedig az agresszív jegybanki kamatemelések miatt is érdemes inkább hosszútávra tervezni és türelmesnek lenni.

Sweeney elmondta, hogy az agresszív jegybanki alapkamat emelése könnyedén zavarosak lehetnek a befektetők számára, főleg azoknak, akik értékpapírt akarnak vásárolni, ami teljesen érthető. Viszont kevés eset volt, amikor a hozamgörbe megfordult, így ez egy biztos befektetésnek számít.

A befektetők szempontjából a hozamemelkedés hatása kettős, hiszen egyrészt az emelkedő hozam az árfolyamok esését jelenti, vagyis a meglévő pozíciókon ez veszteségként jelenik meg. Másrészt viszont, ha valaki a mostani magasabb kamatok mellett vásárol állampapírt, az évekig zsebre teheti a magasabb hozamot

– mondták el még korábban a Pénzcentrumnak az Aegon Alapkezelő elemzői, akik hozzátették, hogy a legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy hol lesz a hozamemelés vége. Amit kisbefektetőként nehéz megjósolni.