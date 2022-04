Állampapír, te drága! Ha most veszek, évekig zsebre vághatom a magasabb hozamot?

A jegybankok kamatemelései és az orosz-ukrán háború kitörése után világszerte emelkedésnek indultak az állampapírpiaci hozamok. Magyarországon is évek óta nem látott szinteket látunk, ami felemás hír lehet a befektetőknek.

Nincs mese, mindenhol emelkednek a hozamok. Az amerikai tízéves állampapírok hozama 2,3 százalék fölé emelkedett az utóbbi napokban, miután a Fed március közepén 25 bázisponttal megemelte a kamatot, az év végére 2,25-2,5 százaléks kamatszint várható. Önmagában a lépés nem indokolt volna jelentős hozamemelkedést, azonban ezzel párhuzamosan a várakozások is erősödtek, az év végéig már 150-175 bázispontos kamatemelést várnak a befektetők.

Nem is tétlenkedhet sokáig az amerikai jegybank, hiszen az infláció negyvenéves csúcson van és a munkaerőpiac is kifejezetten erős. Így, ha meg akarják őrizni a hitelességüket, akkor nem állhatnak le a kamatemelésekkel, hiszen a közel 8 százalékos áremelkedés jelentősen meghaladja a 2 százalékos céljukat. Éppen ezért várhatóan a hozamemelkedésnek sincs vége, sőt, még csak most kezdődött.

Ha nem is ennyire látványosan, de hasonló folyamat kezd beindulni Európában is. Az Európai Központi Bank sokkal lassabban indítja el a szigorítást; az év végére várnak minimális kamatemelést a szakértők.

Nálunk még a háború hatása is érvényesül

A magyar piacon az egyébként is emelkedő kamatokat dobta meg az orosz-ukrán háború kitörése, mivel az kockázatkerülést váltott ki a feltörekvő eszközök esetében. Ez pedig a magyar állampapírokra is negatív hatással volt, többéves csúcsra emelkedtek a hozamok. A tízéves referenciaérték már 6% felett jár, és még nincs vége sem a háborúnak, sem a kamatemelkedésnek.

Az állam szempontjából a hozamok emelkedése egyértelműen rossz hír, hiszen a következő időszakban drágul ezzel az adósság finanszírozásának költsége, a most kibocsátandó kötvényekre magasabb kamatot kell fizetni

összegezték a várható trendeket a Pénzcentrumnak az Aegon Alapkezelő szakemberei. Hozzátették: Az elemzői vélemények szerint a kamatemelés még nem ért véget, a következő hónapokban az infláció további emelkedése mellett akár 7-8 százalékra is emelkedhet az MNB irányadó kamata.

Mi jelent ez a befektetőknek?

"A befektetők szempontjából a hozamemelkedés hatása kettős, hiszen egyrészt az emelkedő hozam az árfolyamok esését jelenti, vagyis a meglévő pozíciókon ez veszteségként jelenik meg. Másrészt viszont, ha valaki a mostani magasabb kamatok mellett vásárol állampapírt, az évekig zsebre teheti a magasabb hozamot" - vallják a szakemberek.

Kérdés persze, hol lesz a hozamemelkedés vége - ezt kisbefektetőként nem egyszerű eltalálni

- teszik hozzá az Aegon Alapkezelő elemzői.

Véleményük szerint a piaci értékesítésű állampapírok mellett persze alternatívát jelenthetnek a lakossági papírok is, melyek piacán szintén komoly átalakulás megy végbe, hiszen ma már a 8 százalék feletti infláció mellett sokkal kevésbé vonzó például a korábban csak szuperállampapírként emlegetett Magyar Állampapír Plusz. Ezzel párhuzamosan nő az olyan inflációkövető kötvények vonzereje, mint például a Prémium Magyar Állampapír.

A mostanihoz hasonló helyzetben jó befektetési lehetőséget az abszolút hozamú alapok jelenthetnek, melyeknél nincs előre kikötött eszközosztály vagy regionális befektetési politika, a profi portfóliómenedzserek az aktuális piaci helyzet függvényében tudják allokálni a vagyont

- zárják gondolataikat a szakemberek.