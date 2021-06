Így kerüld el a katasztrófát: kevés magyar lépik meg, pedig csak ennyi kell a biztonsághoz

Ha a pénzügyi céljaink eléréséről van szó, tervezni tudunk, de a megvalósítással már lehetnek problémák. Egy friss kutatás azt mutatta, hogy minden 12. ember még akkor sem választana valamilyen hosszabb távú megtakarítási formát, ha a jövedelme lehetővé tenné, hogy minden hónapban, rendszeresen félretegyen egy meghatározott összeget. A leggyakoribb indok például, hogy 15 ezer forint túl kevés a megtakarításhoz, pedig már erre is van megoldás.

Tervei mindenkinek vannak; egy emlékezetes nyaralás, a ruhatár lecserélése, frissítése, egy jobb autó, az otthon felújítása, berendezése, egy drágább műszaki cikk beszerzése, a gyermekek tanulmányainak támogatása, vagy éppen új lakás vásárlása. Az OTP Bank 2020-as Öngondoskodási Index kutatása szerint a válaszadók körében ezek voltak a legjellemzőbb pénzügyi, megtakarítási célok.

A megtakarítás megvalósításában viszont még azok is bizonytalanok, akiknek lenne módjuk rendszeresen félretenni. A bankszámlával rendelkező 18-70 éves válaszadók fele tart otthon készpénzt, csaknem kétharmaduk azért, mert túl kicsinek tartja a félretett összeget ahhoz, hogy bevigye a bankba és befektesse. A járvány miatt ugyanakkor érezhetően felértékelődött az öngondoskodás szerepe. Számukra kínál megoldást az OTP Bank Rendszeres Megtakarítási Programja, amely akár már havi 10 000 forint befizetésével igénybe vehető.

A jövőbeni célok elérése érdekében érdemes minél előbb elkezdeni a takarékoskodást. Rendszeres, kis összegű megtakarítással is van már lehetőség arra, hogy az ügyfelek magasabb hozamot érjenek el, mintha a pénzüket otthon vagy lekötés nélkül, csak a bankszámlájukon „parkoltatnák”. Nem is beszélve arról, hogy így a kamatos kamat hatásról is lemondanak, ami hosszú távon akár a megtakarított összeget is meghaladhatja. Az azenjovom.otpbank.hu oldalon elérhető egy személyre szabható kalkulátor, amellyel a rendszeres kisösszegű megtakarítás előnyeit számszerűsíthetjük is.

– mondja Nyitrai Győző, OTP Bank Retail Megtakarítási Igazgatóság igazgatója.