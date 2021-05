Fontos SZJA-határidő jár le holnap: te is nézz utána, sok pénzről van szó

Idén is május 20-án jár le az adóbevallások benyújtásának, vagy az e-SZJA felületen való jóváhagyásának határideje. Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai a tavalyi befizetések után, idén mintegy 5 milliárd forintnyi visszatérítésre lesznek jogosultak a 19 milliárd forintnyi egyéni, és közel 6 milliárd forintnyi munkáltatói befizetés után. A nyugdíjpénztár mindenkinek szeretné felhívni a figyelmét, hogy ne feledkezzenek meg az adóbevallásukról, éljenek az adó-visszatérítés lehetőségével, aminek összege a befizetések mértékétől függően akár 150 000 forint is lehet.

Már csak a héten nyilatkozhatnak a pénztártagok a 2020-as évi befizetéseik után járó, 20%-os adó-visszatérítésről, ugyanis a NAV május 20-ig fogad még el kiegészítéseket az adóbevalláshoz kapcsolódóan. Az adó-visszaigénylést az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjai az adóbevallásuk benyújtása, vagy az e-SZJA felületen való jóváhagyása során intézhetik.

Az OTP Nyugdíjpénztár tagjai idén összesen közel 5 milliárd forintról rendelkezhetnek adóbevallásuk során, köszönhetően a több mint 19 milliárd forintnyi egyéni, és az 5,8 milliárd forintnyi munkáltatói befizetésnek.

Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt év bizonytalanságai ellenére az OTP Nyugdíjpénztár tagjai továbbra is szem előtt tartják az anyagi gondoktól mentes nyugdíjaskor fontosságát. Ezt igazolja, hogy bár a pénztárunkhoz utalt adó-visszatérítés összege tavaly is több mint 3,2 milliárd forint volt, tagjaink idén még nagyobb összegről, összesen mintegy 5 milliárd forintról rendelkezhetnek

– mondta az adó-visszatérítések kapcsán Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója. Az önkéntes nyugdíjpénztári számlára egyénileg és 2019-től munkáltató által befizetett összegek, valamint jóváírt támogatói adomány után igényelhető adó-visszatérítés. Ennek mértéke a befizetett összeg 20%-a, de legfeljebb 150.000 forint, amely a tavalyi évben befizetett, 750 000 forint összegű éves egyéni és/vagy munkáltatói befizetéssel érhető el.

Az adó-visszatérítésekről

Már csak néhány napig, május 20-a éjfélig nyújthatják be, vagy hagyhatják jóvá adóbevallásukat azok a pénztártagok, akik a tavalyi évben akár egyénileg, akár munkáltatójuknak köszönhetően gyarapították nyugdíjcélú megtakarításaikat. A hibátlanul kitöltött és beküldött adóbevallás elfogadása után 30 napon belül a választott pénztári számlára írják jóvá az adó-visszatérítés összegét.

Az adó-visszatérítés összegét nem terheli költséglevonás, az teljes egészében a pénztártag egyéni számláján kerül jóváírásra. Amennyiben a pénztártag több önkéntes pénztárnak is tagja, abban az esetben is csak egy, a tárgyévben már létező olyan önkéntes pénztári számlára kérheti az adó-visszatérítés átutalását, amelynél – a pénztár igazolása alapján – történt a bevallást érintő évben befizetés. Az önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári és önsegélyező pénztári befizetések adókedvezménye továbbra is összevonandó, és az együttes adó-visszatérítés mértéke nem haladhatja meg az évi 150 000 forintot.