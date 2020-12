Újabb nagy nyertese van a home office-láznak: egyre több magyar akar ilyet otthonra

Nem várt oldalról kapott támogatást az okosotthon-piac egyébként is látványos erősödése, a járványban, a home office terjedésével felpörögtek a lakásfelújítások, ezen belül bővült az otthonukba intelligens megoldásokat választók száma, amelyet a következő két évben Magyarországon a felújításokhoz nyújtott állami támogatások tovább növelhetnek. A kereslet növekedést alátámasztja, hogy mérhetően nőtt az okosotthonokkal kapcsolatos posztok és hozzászólások száma a közösségi médiában és az online felületeken - derült ki egy friss kutatásból.

A Chameleon Smart Home Zrt. alapítója, Szarvas Péter szerint a pandémia az ingatlanfejlesztés irányait is befolyásolja, például azzal, hogy a lakásoknak egyben otthoni irodáknak is kell lenniük, mivel az otthoni munkavégzés a járvány elmúltával sem tűnik el. A társasházakban megnő az igény a közösségi funkciók beépítésére, és az irodaházak tervezésénél is új igények jelentkeznek, mindezek pedig az automatizált intelligens épületek irányába terelik az építőipari ágazatot. Azt is elmondta, hogy Magyarországon a smart home piac az idei 66 millió dollárról a következő négy évben több mint a duplájára emelkedhet, ami több mint 10 százalékponttal növelheti az okosotthon-penetrációt.

Szarvas Péter ismertette, a globális smart home piac mérete a tavalyi 74 milliárd dollárról, idén 91 milliárdra nőtt, jövőre várhatóan 113 milliárd dollárt ér el, és 2023-ra 153 milliárd dollárra emelkedik, ami 15 százalékos éves növekedésnek felel meg. A Magyarországi számok még attraktívabbak, hiszen az idén 66 millió dollárra tehető piac éves 20,4 százalékos növekedéssel 2024-re 138 millió dollárra nőhet. A smart home penetráció globálisan a háztartások 9%-ról 19%-ra emelkedhet a következő négy évben, míg Magyarországon 4%-ról 14%-ra, ami rendkívüli lehetőséget jelent ingatlanfejlesztőknek és szerelőknek egyaránt.

A kutatás

Az okosotthon megoldások ismertsége, az érdeklődés megugrása, az aktívabb hirdetés a közösségi médiában is jelentkezik, mindez pedig jó indikátora a piac várható alakulásának. Egyre nagyobb az érdeklődés a smart home rendszerek iránt, amit alátámaszt a D-TAG újgenerációs piacelemző cég több millió online vélemény feldolgozásán alapuló március és szeptember között végzett, reprezentatív, big data kutatása is, amely a Chameleon megbízásából készült. A D-TAG azt kutatta, hogy milyen hatással volt a COVID a smart home piacra, és az emberek milyen gyakran, illetve milyen érzelmekkel beszélgetnek otthonuk automatizálásáról.

Dancsházy Csaba, a D-TAG elemzési igazgatója elmondta, hogy több mint 1 millió 250 ezer közösségi médiahasználó és több mint 1,6 millió dokumentum (online interakció, internetes tartalomcsere) adatait elemezték. A hirdetések, posztok, a beszélgetésekben a figyelt témák megjelenése, a gyártók említése, a megoldások ismertsége viszonylag pontos előrejelzést adhat a gyártóknak a jövőbeni igényekről, fejlesztési, kommunikációs irányokról. A kutatás alapján az online felületeken a vírusjárvány első és második hulláma alatt is megnőttek a lakásvásárlási, építkezési, felújítási tervek, amelyek az okosotthon-megoldásoknak is bővülő piacot jelentettek.

A kutatás megállapította, hogy az otthonokba visszaszorulva egyre fontosabbak lesznek a kényelmi és biztonsági automatizált megoldások. A smart home beszélgetések 65,9%-ban jelentek meg a kulcstémák. Az intelligens megoldások közül a leggyakrabban említett ebben az időszakban a biztonság és a távoli hozzáférés témája volt, az említések 21,9 %-a szólt erről. A második helyet a szórakozás foglalta el (11,4%), a harmadikon pedig a világítás (9,8%) állt, az árazás pedig csak a negyedik helyet érte el. Azt vizsgálva pedig, hogy a dokumentumok hány emberhez juthattak el - impresszió - márciusban volt egy komoly emelkedés (200 millió), majd a csúcsot szeptemberben érte el (250 millió), addig is folyamatos növekedésen ment át.

A március és szeptember közötti posztokat, hozzászólásokat, dokumentumokat és azok elérhetőségét elemezve megállapították, hogy dokumentum-szám tekintetében márciusban volt a csúcs, majd folyamatos csökkenés után szeptemberben ismét emelkedett a téma megjelenése a közösségi oldalakon. Szeptemberben ugyanis a legnagyobb gyártók (Google, Apple, Amazon) bejelentették: 2021 elején életbe lép az egy évvel korábban elindított közös szabványt (Connected Home over IP), amivel lehető válik a smart home rendszerek és a különböző IOT eszközök közötti kommunikációt.

A kutatás szerint a felhasználók nagy jelentőséget tulajdonítanak a szabvány létrejöttének.

A kutatás rávilágított arra is, hogy a legnegatívabb téma a cyberbiztonság volt, azon belül is a legnagyobb félelmet az okozza, hogy a rendszer feltörhető, és kompromittáló adatok kerülhetnek illetéktelen kézbe. Szarvas Péter szerint a kutatás alapján a gyártók megfelelő kommunikációs stratégiákat alkothatnak a félelmek megszüntetésére, az alkalmazott megoldások biztonságosságának bizonyítására és megismertethetik a fogyasztókat a jövő megoldásival is, hiszen az okosmegoldásoknak a technológiával együtt kell fejlődniük a lakás több évtizedes időtartama alatt. A szakember kiemelte:

a cyberbiztonság szempontjából fontos, ezért ők a kezdetektől ügyelnek arra, hogy a bankokhoz hasonló titkosítást használjanak a kommunikációhoz, hogy minden érzékeny információ rejtve és biztonságban legyen.

Az okosotthon

Szarvas Péter szerint a 2020-as év alapvetően megváltoztatta az elvárásokat, hiszen jelenleg az az otthonunk all-in-one: iroda, étterem, edzőterem, játszóház, mozi, kerti party színtere, miniwellnessközpont, ami intelligens rendszerekkel évtizedekig a megbízható várunk marad, fontos, hogy minden a kényelmünket és a védelmünket szolgálja méghozzá energia és költségtakarékos módon. Egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy otthonunk alkalmazkodjon az időjáráshoz, az életritmusunkhoz és a hangulatunkhoz. Legyen elég megnyomni egy gombot, hogy bezáródjanak az ajtók, elsötétítsenek a redőnyök, éjszaka pedig visszafogott fények igazítsanak útba. A rendszer érzékeli az eső vagy a szélvihar közeledtét, amire az ablakok bezárásával, a redőnyök leengedésével és a napvitorla behúzásával reagál. Vigyáz a lakásra, amíg nyaralunk, üdvözöl, amikor hazaérünk, kinyitja a garázskaput és az ajtót, felkapcsolja a világítást, kellemes hőmérsékletet biztosít - mondta.

A kutatás szerint az okosotthon elnevezés ismertsége egyre nő, de valójában a fogyasztók sok lehetőséget még nem ismernek, de a smart home piacban egyre nagyobb a potenciál.

