Tanársors: délelőtt a gyereked oktatja, este a lakásod takarítja

A pedagógusok nagy része másodállást vállal, mert a plusz pénz nélkül nem jönne ki a fizetéséből: sokan külön órákat adnak, más hétvégén takarít. Hosszú távon viszont ez nagyon megterhelő. A Pénzcentrumnak több tanár is azt mondta, fontolgatják, hogy elhagyják a pályát, mert, ahogy egyikük fogalmazott, megalázó, hogy diplomával és több év tapasztalattal a hátuk mögött sokan annyit sem keresnek, mint egy pénztáros az Aldiban vagy a Lidlben.

Anyagi biztonságomat - mondjuk, ez a szó erősen túlzás, mert ez csak anyagi túlélésnek nevezhető - annak köszönhetem, hogy a legnagyobb fiam már dolgozik, és segít a költségvetésem hiányainak pótlásában. Ő informatikusként 26 évesen 120 000 forinttal keres többet, mint én

- mondta a Pénzcentrumnak J., aki intézményvezető-helyettesként dolgozik az egyik fővárosi iskolában. Nettó 250 ezer forintot keres. Mivel a fizetéséből nem tudna kijönni, hétvégente takarítást vállal 2000 forintos órabérért. "Négy évvel ezelőtt még három családnál takarítottam, vagyis heti hét napot dolgoztam" - tette hozzá. Neki naponta átlagosan 8-10 óra megy el az iskolával kapcsolatos teendőkre. Hozzátette, másodállást vállalni sem könnyű pedagógusként, mert a betegségek alkalmával a helyettesítést aznap reggel rendelik el. Valamint egy iskolában rendszeresen van plusz délutáni program, hétvégi kirándulás, amik szintén nem könnyítik meg azok helyzetét, aki plusz munkát vállalnának, valahol máshol. "Költséges hobbi az, ha valaki hivatásának tekinti a pedagógus szakmát, többnyire a házastársunk tart el bennünket" - jegyezte meg.

Anikó 49 éves, 18 évig külföldön élt. Ott is tanított, angol és társadalomtudományt.

Most egy vidéki középiskolában tanítok angolt, 27 éves tanítási tapasztalattal és 4 diplomával nettó 182 ezer forintot keresek. Egy nyelviskolai másodállással, magánórákkal emellé még nettó 100-120 ezer forint jön össze havonta

- mondta. Nem sok szabadideje van, az iskolai elfoglaltságok nagyjából heti 65 óra munkát jelentenek, ehhez jön még a másodállás és a magánórák.

Egy témazáró dolgozat összeállítása 4-5 óra, vannak tanításon kívüli feladatok is, mint például a diákok nyelvvizsgára, versenyre való felkészítése vagy a versenyfelügyelet

- sorolta, a 22 kötelező óra mellett milyen egyéb elfoglaltságai vannak főállásban. Kacérkodik a gondolattal, hogy ismét itt hagyja Magyarországot, és külföldön vállal tanítói állást. "Volna egy lehetőség, hogy elmenjek egy fél évre egy kínai-amerikai egyetemre tanítani. Jóval kevesebb munkával kb. 6 évnyi mostani fizetést tudnék hazahozni, dollárban. Szóval ilyen jó ma pedagógusnak lenni. Valahol másutt."

42 éves vagyok, 21 éves korom óta tanítok. Nettó 250 ezer forintot keresek, de ebben benne van a családi adókedvezmény is, és lisztérzékeny vagyok, ami súlyos fogyatékosságnak minősül, amire szintén kapok adókedvezményt. Illetve osztályfőnök is vagyok, ami miatt kapok osztályfőnöki pótlékot, ami havonta 30-35 ezer forintot jelent. Viszont korántsem biztos, hogy jövőre például kapok osztályt, és akkor el is esek ettől az összegtől

- mondta a Pénzcentrumnak Melinda, hozzátéve, annyi ideje megy el az iskolai munkára, hogy ha akarna, sem tudna mellékállást vállalni. "

Általában 3-ig, fél 4-ig vagyok bent az intézményben, hazajövök, nagyjából 1-másfél órán át a gyerekeimmel foglalkozom, és mivel az osztályunkban nincs internet, ezért itthon, este vezetem be az e-naplóba az adatokat. Hiába tanítok régóta, én készülni szoktam az óráimra esténként, otthon állítom össze a dolgozatokat és otthon javítom ki azokat. Általában este 22 körül végzek mindennel. Vagyis esélyem sincs másodállást vállalni

- jegyezte meg.

"Folyamatosan ott motoszkál bennem a váltás gondolata"

Mind a három pedagógus, akikkel a Pénzcentrum beszélt, azt mondta, fontolgatják, hogy pályát módosítanak. J. úgy fogalmazott, folyamatosan ott motoszkál benne a váltás gondolata, és mivel diplomája mellett több, önálló munkavégzésre jogosító OKJ végzettsége is van (mediátor, pszichológus asszisztens), valószínűleg könnyen el is tudna helyezkedni, és több pénzt kereshetne. "De szeretem a munkámat, a gyerekeket, a kollégáimat, lépni nem vagyok képes, olyan erős érzelmi szálakkal köt a sulim" - mondta. Melinda viszont már próbál új munkát találni.

Nagyon vágyom arra, hogy 5 órakor azt mondhassam, hogy mára vége. És 5-től, amíg le nem fekszem, a családommal foglalkozhatok

- mondta. Arra a kérdésre, nem hiányoznának-e az iskolai szünetek, azt válaszolta, kétgyerekes családanyaként, 42 évesen nem lenne sokkal kevesebb szabadnapja máshol sem, viszont ő maga gazdálkodhatna azokkal.

Minimum 300 ezer nettó fizetésre lenne szükség

A közoktatásban dolgozó pedagógus béreket az úgynevezett vetítési alap alapján lehet kiszámolni.

A vetítési alap a 2014-es minimálbér, vagyis 101 500 forint.

Január elsejétől bizonyos pedagógusok bére emelkedett, ám ez leginkább azokat érintette, akiknek fizetését a garantált bérminimum szintjére kellett felhozni, mert a pedagógus-bértábla szerint még ennél is kevesebbet keresnének. Vagyis leginkább a középfokú végzettségűeket és a BA/BSc végzettségű pályakezdőket érintette. Azok kaptak még idén januártól több pénzt, akik továbbléptek például a pedagógus II kategóriába, vagy akiket a pedagógus-előmeneteli rendszer szerint háromévenként magasabb kategóriába kell sorolni.

2019-ben egy főiskolai végzettségű, pályakezdő tanár bére a "gyakornok" kategóriában (pályakezdőként) bruttó 195 ezer forint.

Egyetemi vagy mesterszakos végzettséggel a kezdő bér bruttó 203 000 forint. Egy főiskolai diplomával rendelkező, 12-14 éve a pályán lévő, pedagógus I kategóriába tartozó pedagógus bruttó 255 780 forintot visz haza, az egyetemi diplomát szerzett, ugyanennyi időt a pályán töltő, szintén pedagógus I kategóriába tartozó tanár pedig bruttó 284 200 forintot kap - pótlékok nélkül. Aki megcsinálta a portfoliót és pedagógus II kategóriába került, az valamivel többet vihet haza. Főiskolai végzettséggel, 9-11 év munkatapasztalattal a bruttó fizetés 274 050, egyetemi diplomával pedig bruttó 304 500 forint.



beszámoltunk, Aldiban 2018-ban a bolti eladók alapbére 282 ezer forint volt (amihez még jött más is, de ezek nincsenek számszerűsítve, például vasárnapi pótlék, vagy a munkába járás támogatása). A Sparnál a kezdő bruttó alapbér 220 ezer forint 2019-ben. Az Auchanban 2018-ban 234 ezer forint volt az induló bér egy áruházi dolgozónál, a Lidlnél pedig bruttó 288 ezer forint üti a markát a bolti eladóknak egy fővárosi belvárosi boltban.

Arra a kérdésre, mégis mennyi fizetés lenne az, ami motiválná őket, és amely már elég lenne ahhoz, hogy ne legyenek komoly anyagi gondjaik és ne kelljen másodállást vállalniuk, az általunk megkérdezett pedagógusok különböző választ adtak. Melinda szerint, ha az alapbér (mindenféle adókedvezmény és pótlék nélkül) az ő esetében (egyetemi diploma, 21 év tanítási tapasztalattal, ami most bruttó 314 650 forintos fizetést jelent) elérné a nettó 300 ezer forintot, már nem lenne gond. Anikó is elégedett lenne nettó 300 ezer forintos fizetéssel.

Igaz, akkor sem lennénk túlfizetve, de legalább nem kellene szégyenkeznem a bérem miatt

- jegyezte meg, hozzátéve, ha viszont az egyéb szakágakban elszállt fizetésekre gondol, akkor ahhoz, hogy akár mérsékelten megbecsülve érezze a munkáját, minimum nettó 450-500 ezret kellene keresnie. J. szerint szintén a nettó 450 ezres fizetés lenne a reális.

A technikai személyzet is kínlódik

Egy iskolában nem csak pedagógusok dolgoznak, vannak gazdasági, technikai kisegítő dolgozók is, mint tanulmányisok, gondnok, gazdaságisok, portások. És korántsem csak a pedagógusok, hanem a köznevelésben dolgozó technikai személyzet tagjai is nagyon nehezen jönnek ki a fizetésükből.

Bruttó 195 ezer forintot keresek, azt is csak azért, mert törvényi előírás. Borzasztóan megalázó

- mondta egy vidéki iskolában dolgozó munkaügyi gazdasági ügyintéző, Sára. (A kormányrendelet meghatározása szerint "a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére" jár alapbérként a megállapított garantált bérminimum. Két feltétele van annak, hogy valaki ezt az összeget megkapja: a munkakör betöltése középiskolai végzettséghez, illetőleg középfokú szakképesítéshez legyen kötve, és a munkavállaló rendelkezzen ezekkel a feltételekkel - a szerk.) Sára ebből a pénzből nem tudna kijönni, ezért ő is másodállást vállal.

Több végzettségem is van, köztük adótanácsadó, könyvelő, de coach képzést is elvégeztem. Coachként dolgozom a hivatalos munkaidő lejárta után

- mondta, hozzátéve, csak azért nem mond fel a munkahelyén, mert a nyugdíj előtt néhány évvel szeretne bejelentett állásban dolgozni.

Rendkívül megszégyenítő, hogy ennyi munkatapasztalattal, ennyi végzettséggel nem keresek annyit, mint egy Aldiban vagy Lidlben dolgozó pénztáros

- jegyezte meg, hozzátéve, az iskolában, ahol dolgozik, folyamatosan gondot okoz a tanárhiány.

Aki teheti, lép, és nincs utánpótlás. Én látom a fizetéseiket, látom, hogy mennyire keveset keresnek. Az idősebb tanárok rendszerint kiégtek, fiatalabbak pedig a fizetéseket látva, nem is jönnek

- tette hozzá.