Óriási kampányba kezd a BKV: buszokon, megállókban és online is toboroznak

A vállalat szerint ugyan nincs égető munkaerőhiány, mégis nagy szabású munkaerőtoborzásba kezdenek június utolsó hetében - számolt be a Világgazdaság.

A társaság közölte, hogy mind a metró- és villamos-, mind pedig az autó- és trolibusz-üzemigazgatóságra kiterjesztik az akciót. Jellemzően a fizikai állomány hiányzik, elsődlegesen elektromos-, mechanikus- és forgalomirányítási szakembereket keresnek, és persze járművezetőket is. A lapnak azt nyilatkozták, hogy mindent beleadtak, ami egy toborzókampányba belefér, a felhívásaik a járműveiken, valamint a megállókban is láthatók lesznek. Ezzel párhuzamosan a toborzás digitális platformokon (Facebook, Google) is zajlik majd.

Egyelőre nincs dátuma annak, hogy meddig tart a kampány, erről majd a visszajelzések kiértékelése után döntenek.