Nyomorult sorsok Budapesten: mutatjuk, melyek a legrosszabb kerületek

Budapesten májusban több mint 15 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, közülük közel ötezren már több mint egy éve nem találtak munkát. A tartós munkanélküliségnek rengeteg negatív hatása van az egészségügyi állapotra és a család sem ússza meg gond nélkül ezt az időszakot. Mutatjuk, ebből a szempontból melyek a legproblémásabb budapesti kerületek.

A fővárosban 15 481 regisztrált álláskeresőt tartott nyilván május 20-án a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, 31,2 százalékuk (4831 fő) már több mint egy éve nem talált munkát. Ez az arány országos szinten alacsonyabb, csupán 28,6 százalék, így azt láthatjuk, hogy bár Budapesten jelentősen alacsonyabb a nyilvántartott álláskeresőket a teljes munkavállalási korú lakossághoz viszonyító ráta (1,38 százalék az országos 3,62 százalékhoz képest), az országos adatokban arányosan kevesebb tartósan, azaz több mint egy éve álláskereső személyt találunk.

Egy hosszabb, munkanélküliségben töltött időszaknak nemcsak anyagi, hanem súlyos pszichés hatásai is lehetnek.

Fél év elmúltával már szinte mindenki átesik valamilyen lelki problémán. Ez lehet kisebb-nagyobb hangulatingadozás, szorongásos periódus vagy alvászavar. Ekkorra vész el a remény, hogy lesz újra munkahely, és a bizakodás helyét felváltja az üresség és a csalódottság

- olvasható Dr. Veress Dóra pszichiáter cikkében a WEBBeteg-en. Az orvosnő azt is hozzáteszi, hogy ekkor "az álláskeresők elveszítik elvesztik a jövőbe vetett hitüket, és elégedetlenné válnak a jelenükkel kapcsolatban". Az idősebbek ráadásul a túlkorosnak, a diplomások pedig túlképzettnek is érezhetik magukat. Ráadásul, amennyiben a családfő veszíti el munkáját, azt a család is megsínyli. A munkanélküliségi állapot állandó konfliktusok forrásává válhat, és kutatások szerint még az eltartott gyermek tanulmányi eredménye is romolhat, nagyon nehézzé válik a diák motivációját fenntartani, és az sem ritka, hogy testi panaszok is jelentkeznek nála.

A lenti ábrán összesítettük az elérhető adatokat, majd sorba rendeztük a kerületeket aszerint, hogy az összes ott lakó álláskereső mekkora része keres állást már több mint egy éve, őket neveztük el tartós álláskeresőknek. Budapesten a XVII. kerületben a legrosszabb a helyzet, ahol az összes álláskereső 40,09 százaléka keres több mint egy éve állást. Utána a listán közvetlenül a XXII. kerület következik 38,95 százalékos értékkel, a szégyendobogó harmadik helyére pedig a XVI. kerület került 38,14 százalékkal.

A lista másik végén a XIX. kerület áll, ott csupán az összes álláskereső 17,14 százaléka keres több mint egy éve munkát, az ezüstérmes a XVIII. kerület lett 18,81 százalékkal, a bronz pedig a VII. kerületnek jár, ahol ez az érték 22,44 százalék volt májusban. Mutatjuk térképen is, hogy hol, mi a helyzet: