Nettó táppénz kalkulátor 2021: terhességi táppénz kalkulátor 2021, veszélyeztetett terhesség táppénz kalkulátor 2021

Terhességi táppénz kalkulátor 2021, veszélyeztetett terhesség táppénz kalkulátor 2021: így működik a nettó táppénz kalkulátor 2021 adataira alapozva, ennyi táppénz jár 2021-ben!

A táppénz mértékének megállapítása idén is kiemelt jelentőségű kérdés, bármilyen élethelyzetben is legyünk: megfázás, munkahelyi baleset, koronavírus vagy akár veszélyeztetett terhesség, érdemes utánanéznünk, hogy milyen esetben mennyi táppénzre számíthatunk! Cikkünkben eláruljuk, hogyan számítsuk ki a táppénz mértékét a táppénz kalkulátor 2021 évre vonatkozó adatai segítségével. Mutatjuk, hogy kinek, milyen esetben, mennyi táppénz jár és a táppénz hány százaléka a fizetésünknek. Kitérünk a gyermekvárás kérdéskörére is: milyen táppénz kódhoz tartozik a veszélyeztetett terhesség, olyankor hány százalék táppénz jár rá? A nettó táppénz kalkulátor 2021 minden kérdésünkre választ ad!

Táppénz tudnivalók

Magyarországon minden dolgozó számára évi 15 nap betegszabadság jár, amely alatt munkaadó a távolléti díj 70%-át kell, hogy kifizesse. A betegszabadság nem összekeverendő a táppénzzel, ugyanúgy adózunk utána, mintha rendes fizetésünkről lenne szó. Ha ezt az évi 15 napot elfogyasztottuk, akkor kerülhetünk táppénzre, amelynek mértéke a legtöbb esetben alacsonyabb, a napi átlagkereset 50-60%-a. A táppénz összege után csak 15% SZJA megfizetésére vagyunk kötelezettek, ám az adózást befolyásolják a biztosítási előzményeink is. A táppénz igénybevételének mindemellett 3 fontos feltétele van: keresőképtelennek kell lennünk, lennie kell fennálló TB-jogviszonyunknak és fizetnünk kell az egészségbiztosítási járulékot!

A táppénz naptári napokra jár, ez azt jelenti, hogy ha a keresőképtelenség ideje munkaszüneti napra esik, akkor is megkapjuk a támogatást - ám a táppénz jogosultságunk maximum egy éven keresztül állhat fenn. Azt, hogy végül a táppénz összege mennyi lesz, az egységes, magyar táppénz kódok határozzák meg; ezeket használja a számoláshoz a nettó táppénz kalkulátor 2021 évében is. Kivételes esetben, például, ha munkahelyi balesetet szenvedünk el a munkáltató hibájából, a táppénz mértéke akár 100% is lehet attól függően, mi történt velünk. Jelenleg 9 táppénz kódot különböztetünk meg a keresőképtelenné válás oka szerint. Alapesetben a táppénz 1/3-a a munkáltatói táppénz, ami a munkaadót terheli, ám mindig vannak kivételes esetek. Nézzük, a táppénz kalkulátor 2021 szerint milyen kódhoz mennyi táppénz jár!

Táppénz kalkulátor 2021: táppénz kódok

1. Üzemi baleset: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti (100%-os táppénz)

nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti (100%-os táppénz) 2. Foglalkoztatási megbetegedés: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti;

nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; nincs munkáltatói táppénz 1/3, az egész költség a munkáltatót terhelheti; 3. Közúti baleset: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;

van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz; 4. Egyéb baleset: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;

van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz; 5. Beteg gyermek ápolása: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;

nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; 6. Szülési táppénz: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;

nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; 7. Hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból (karantén): nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár;

nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; 8. Egyéb betegségek: van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz;

van betegszabadság, azt követően jár; 1/3 munkáltatói táppénz; 9. Veszélyeztetett terhesség: nincs betegszabadság; a keresőképtelenség kezdetétől jár; 1/3 munkáltatói táppénz.

Terhességi táppénz kalkulátor 2021

A táppénz kalkulátor a "sima", zökkenőmentes terhesség idejére nem állapít meg külön táppénz kategóriát (a szülés esetére a kötelező szülési szabadság és a szülési táppénz jár). Ha terhességünk ideje alatt elkapunk valamilyen betegséget, például influenzások leszünk, más kóddal, például a 8-as, egyéb betegség kóddal megyünk táppénzre. A koronavírus járvány okozta karanténra a terhességtől függetlenül a 7-es kód (karantén) jár.

Veszélyeztetett terhesség táppénz kalkulátor 2021

A terhességi táppénz kalkulátor 2021 során is kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett terhességű nőkre: a 9-es kóddal megjelölt esetben a veszélyeztetett terhes nők számára a napi átlagkereset 60%-a jár, kórházban töltött idő esetén ez az összeg 50%-ra csökken, mert ott ellátást is kapunk. A táppénz napi összege limitálva van: a táppénz kalkulátor 2021 szerint a táppénz mértéke a minimálbér kétszeresének az 1/30-ad része lehet. Fontos kiemelnünk, hogy csak az az anya jogosult a veszélyeztetett terhességi táppénz igénybevételére, aki megfelel a fent említett táppénz-igénylési kritériumoknak!

Ki a veszélyeztetett terhes dolgozó?

A veszélyeztetett terhességet nem csak a baba betegsége indokolhatja, más tényezők is kiválthatják azt: többek között veszélyeztetett terhes az a dolgozó nő, aki munkahelyén veszélyes anyagokkal (pl. vegyi anyagok, sugárzás) dolgozik, nehéz fizikai munkát végez, túl fiatal (18 év alatti) vagy túl idős (40 év feletti), ha ikreket vár, illetve, ha korábban már átment vetélésen vagy abortuszon. Rizikófaktor lehet még a korábbi császármetszés, a túlsúly, a cukorbetegség és a magas vérnyomás is. Egy vonás közös minden tényezőben: a háziorvos igazolása szükséges a veszélyeztetett terhesség megállapítására, anélkül nem vehetjük igénybe a terhességi táppénz összegét.

