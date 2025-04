Megszólalt Marsi Anikó: két éven belül három kisbabáját is elveszítette, őszintén mesélt életéről

Marsi Anikó őszintén beszélt a hot! magazinnak a közelmúltban átélt vetéléseiről és sikeres fogyókúrájáról. A műsorvezető elárulta, hogy 47 éves kora után három spontán terhessége is megszakadt, miközben testsúlyproblémákkal is küzdött, ami miatt sokan tettek kéretlen megjegyzéseket alakjára- írja a hot! magazin.

A TV2 híradósa kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott a hot! magazinnak magánéletének nehéz időszakáról. Mint kiderült, nemcsak a korábban nyilvánosságra hozott vetélés, hanem összesen három spontán terhesség szakadt meg nála az elmúlt két évben.

"Kaptam néhány nagyon félresikerült megjegyzést is. Miközben azt hallom az orvosomtól, hogy 47 után nem nagyon szokás spontán teherbe esni, – legnagyobb meglepetésemre – velem mégis megesett, ráadásul két éven belül háromszor. De amilyen hamar jöttek ezek a bébik, olyan hamar távoztak is" – vallotta be a műsorvezető.

Marsi elmondta, hogy a nyilvánosságban megjelent, terhességre utaló találgatások valójában súlygyarapodásának voltak köszönhetők. "Sajnos valóban napvilágot láttak olyan szerencsétlen képsorok, amiken úgy nézek ki, mintha már a hetedik hónapban járnék, de ugye nem a terhességektől volt nagy a hasam. Attól, hogy nem maradtak meg a babák, nem omlottam össze; isteni csodának tartottam magát a természetes esélyt is." A híradós súlya 72 kilogrammra nőtt, amikor a negatív visszajelzések hatására elhatározta, hogy változtat életmódján.

Akkor egyenesen fájt. Az igazság fájt, ami bennük volt. Kellett az elhatározás, no és egy kis segítség is, hogy elinduljak a változás útján. Mára a 15. leadott kiló kapujában vagyok

– magyarázta. A műsorvezető megosztotta tapasztalatait a 40 év feletti fogyókúra kihívásairól is: "Sokáig nem értettem, hogy miért jönnek fel rám a pluszok, miközben heti 40-50 kilométert futok. De szerencsére engem is megcsapott az az új tudományos módszer, miszerint a súlyunk alakulásáért nem a 70:30 elmélet a felelős. Vagyis nem igaz az, hogy a külsőnket 70 százalékban határozza meg az étkezésünk, 30-ban pedig a sport! A saját bőrömön tapasztalom, amit ma már tudományos teóriák igazolnak: 40 éves kor felett a 90:10 elmélet a helytálló, azaz az étkezés 90, a mozgás viszont csupán 10 százalékban segít a fogyásban."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Marsi elismerte, hogy az életmódváltáshoz zsírblokkoló étvágykorrektort is használt. A 15 kilogrammos fogyás után elégedett az eredménnyel, de még nem érte el a végső célját. "Most úgy érzem, hogy meg sem állok, igaz, már csak kis korrekciókra van szükség, a 72 után már jó ideje 5-össel kezdődik a súlyom, így büszke vagyok az eredményre, amit elég gyorsan elértem" – mondta.

A műsorvezető pozitívan tekint a jövőbe: "Sokan kérdezték azt is, hogy öregnek érzem-e a magam. Nem! 45 évesen nem éreztem ilyen jól magam a bőrömben! Sőt, most azt hiszem, gellert kaptam! Nyáron könnyen lehet, hogy nem csak hatalmas kendőkben merészkedem majd le a Balaton partjára."