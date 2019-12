"Nem az a lényeg, hogy ellenőrizzük a munkavállalót, hanem hogy motiváljuk"

A fluktuáció csökkentése érdekében a cégeknek alkalmazkodniuk kell a munkavállalók igényeihez. "A kontrolláló vezető típus a múlté. A lényeg, hogy a dolgozó motivált legyen, ehhez pedig figyelembe kell vennünk, hogy a magánélet egyre inkább begyűrűzik a munkahelyre" - mondta a Pénzcentrumnak Marton Klaudia, a Groupama Biztosító humán erőforrás igazgatója, aki egy friss országos kutatásuk kapcsán arról is beszélt, hogy a fizetés mellett az emberek többségének legalább olyan fontos szempont a biztonságos és kényelmes munkakörnyezet, a rugalmas munkavégzés, az önállóság, az új kihívás és az elismerés.



Ma már szinte minden területen óriási problémát okoz a munkaerőhiány Magyarországon. Mit gondol, hogyan lehet ma a cégeknek magukhoz csábítani és megtartani a jó munkavállalókat?

Bár a pénz mindig meghatározó tényező, de most már egyre inkább jellemző, hogy attól, hogy valahol magasabbak a fizetések, mint más cégnél, még nem válik egy munkahely vonzóvá. Ezt alátámasztja az 1000 főt megkérdező reprezentatív felmérésünk is, amelyből kiderült, hogy

a munkahely kínálta lehetőségek fontosságát az élethelyzethez köthető körülmények nagyon erősen befolyásolják. Ilyen például a rugalmas munkaidő, hogy a szülők el tudják vinni a gyerekeket a bölcsődébe, óvodába, iskolába és hogy időben értük tudjanak menni, vagy ha a gyerek beteg lesz, dolgozhassanak otthonról, ne kelljen táppénzre menniük. A fiataloknál is döntő szempont az, hogy maguk oszthassák be az idejüket.

A hitelesség szintén nagyon fontos mind a toborzás, mind a megtartás szempontjából. Elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk azzal, milyen a cég ténylegesen, milyen értéket képvisel. Ha én azt kommunikálom, hogy stabil, kényelmes munkakörnyezetet biztosítok, és ez egy családbarát munkahely, akkor az legyen igaz. Legyenek olyan szolgáltatások, legyenek olyan juttatások, amik ezt alátámasztják.



A munkáltatóknak viszont rendkívül változatos munkavállalói igényeket kell kielégíteniük, ha munkavállalóik különböző élethelyzetét, szempontjait figyelembe szeretnék venni. Hogy lehet ezt kivitelezni?

Valóban, az általunk készített felmérésből is kiderült, hogy nagyon változatosak a munkavállalók elvárásai a munkahellyel kapcsolatban. Mindenki más élethelyzetben van, ezért mások a preferenciái is. A legjobb, ha komplex, széleskörű juttatási formákat kínálunk, így mindenki megtalálja a számára vonzó elemeket. A pénzbeli és egyéb juttatások megléte természetesen fontos szempont a munkahely választásánál, épp ezért az év eleji adóváltozások után például mi sem vettünk el semmilyen juttatást. A kutatásunkból is kiderült, hogy nagyon népszerűek az egészségmegőrzéssel kapcsolatos juttatások, a három legkedveltebb ezek közül az egészségpénztári juttatás, a biztonságos, egészséget megőrző munkakörülmények és a táppénz kiegészítés.

Azt gondolom, hogy a munkahelyi ártalmak, mint a stressz csökkentésére, a testi és mentális egyensúlyra is oda kell figyelni.

Nálunk például a kárügyintézők munkája nagy feszültséggel jár, számukra ezért egy speciális EQ (érzelmi intelligencia) program sorozatot indítottunk, hogy segítsük őket a stressz kezelésében, továbbá az önmotiváció és a sikerre való képességük fejlesztésében.

Több kutatás is alátámasztja, hogy a home office és a távmunka nem a jövő, hanem a jelen - legalábbis a munkavállalók szemében biztosan. Mégis, a hazai munkáltatók nagy részénél ez még mindig nem alap. Mit gondol, mi ennek az oka?

A felmérésből egyértelműen látszik, hogy a munkavállalóknak sok esetben nagyon fontos szempont a home office lehetősége. Ha választani kellene két munkahely között, a gyermekesek, különösen a nők az otthoni munkavégzés lehetősége alapján döntenének. Arra is rákérdeztünk, hogy miért szeretik ezt a formát, és a válaszadók a három legnagyobb előnye közt említették azt, hogy szabadon tudják beosztani az idejüket, hogy nyugodtabban tudnak dolgozni, mert kevesebb a zavaró tényező és az is fontos szempont, hogy meg lehet takarítani a munkába járással járó időt.

A munkaadói oldalról azonban gyakoriak a fenntartások. Amikor mi intézményesítettük a home office-t, a legtöbb vezető nálunk is attól tartott, hogy ha nincsenek fizikailag jelen a kollégák, akkor nem végzik lelkiismeretesen a munkájukat. Úgy látom, hogy az otthoni munkavégzés lehetőségének megteremtése kihívás elé állítja a vezetőket. Az első lépés ezért mindig a vezetők érzékenyítése kell, hogy legyen. Érdemes workshopokat szervezni, ahol meg lehet beszélni, milyen félelmek merülnek fel az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban, és nem árt egy Kisokost is összeállítani, ami segít a folyamatos működtetésben.

A munkakapcsolat alapvetően egy bizalmi kapcsolat kell, hogy legyen, és a kontrolálló vezetőtípus a múlté, ezt a cégeknek is el kell fogadniuk. Nem az a lényeg, hogy folyamatosan ellenőrizzük a munkavállalót, hanem hogy motiváljuk, és lássuk, hogy van eredménye annak, ha otthonról dolgozik.

Ha valaki a home office-t szabadságnak tekinti, az úgyis látszik a teljesítményén. Talán nem megszokott, de nálunk például a kárügyintéző kollégák is dolgozhatnak otthonról. Az ő teljesítményük a munka jellegéből kifolyólag objektíven mérhető, és azt tapasztaltuk, hogy a Home Office-ban végzett munkájuk semmivel nem marad el a benti teljesítményüktől, ugyanakkor előnyt jelent számukra az utazási idő megtakarítása.



A magánélet egyre inkább kezd begyűrűzni a munkahelyre. Talán a gyermeket nevelők esetében igaz ez különösen. A home office egy jó eszköz, emellett hogyan kell még erre reagálni munkáltatóként?

Sokszor előfordul, hogy munkaidőben kell magánéletünkhöz tartozó feladatokat is ellátnunk. Mesteremberekre várni például általában napközben lehet, de főleg a szülőknek állandó kihívást jelent, hogy minden szerepkörükben helyt tudjanak állni, ezért muszáj segíteni őket, hogy megtalálják az egyensúlyt. Az egyik legnagyobb változást éppen a gyermek érkezése hozza el a munkahellyel szembeni elvárások terén is, a rugalmasság ekkor még inkább felértékelődik. A home office mellett a rugalmas munkaidő, a részmunkaidős foglalkoztatás vagy a kismamákat integráló program ma már elengedhetetlen, ahogy a gyerekbarát iroda is segítség lehet.

A nyári szünet is óriási terhet jelent a családoknak, nehéz megoldani a gyerekfelügyeletet. Mi ezért izgalmas tematikus nyári táborokat szervezünk a kollégák gyermekei részére, és a költségek felét is átvállaljuk. Folyamatosan próbálkozni kell, újítani. Lesz, ami nem válik be, de akkor tovább kell menni, folyamatosan monitorozni kell a dolgozói igényeket, és megfelelő válaszokat adni rá.