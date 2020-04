Megszólalt Bálint gazda örököse: ezen múlhat a magyar agrárium jövője

Bálint Gyuri bácsi küldetésének "örököse", Sipos József növényorvos a HelloVidéknek beszélt arról, hogyan lehetne a fiatalokat a mezőgazdaság irányába terelni.

Mint mondta, "a hadiipar után nem az autógyártásban van a legnagyobb előrelépés, hanem a mezőgazdasági gépgyártásban, a XXI. században eddig is már, óriásit fejlődött az agrárium. Szerintem erről az oldalról is érdemes megközelíteni a hallgatókat, behozni a digitális eszközöket, bemutatni egy-egy gépet, hátha a gépészmérnök szakma is vonzóvá válik a számukra."

Ugyanígy segíthetnek a farmlátogatások, ahol a kisgazdaságban dolgozó, hasonló korosztályú fiatalok mesélhetnének a tanulóknak, miért jó ebben az ágazatban élni és dolgozni

- tette hozzá a növényorvos, aki beszélt a biogazdálodásról is:

Hiszem azt is, hogy jelenleg csak kisebb területen lehet hatékony, gazdaságos biotermesztést végezni, mert nagyon nagy a kézi munka igénye, nagy odafigyelést, sok időt és magasabb költségeket követel meg, noha közben mégis mindenki erre vágyik, mert nagyon egészséges

- fogalmzott Sipos gazda.