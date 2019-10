Így kereshetsz százezreket a fix állásod mellett: a főnököd még örül is neki

HR-szakértők évek óta egyetértenek abban, hogy a legjobb toborzási módszer az, ha a munkavállaló elégedett a munkahelyével, szívesen beszél róla, és ajánlja is másoknak. Ma már a legtöbb helyen ezt díjazzák is: ha beválik az ajánlott új kolléga, komoly bónusz ütheti az alkalmi munkaerőközvetítő markát. A Pénzcentrum cikkéből most az is kiderül, hol mennyi a sikerdíj.

Nem csak a BKV-nál, a MÁV-nál, a Tescónál, de számos hazai és külföldi kis- és nagyvállalatnál is jól bevált módszer a fejpénz: azaz, ha valaki egy ismerősét a céghez hozza dolgozni, annak bizonyos idő elteltével komolyabb bónusz ütheti a markát.

A Pénzcentrum HRcentrum interjúsorozatának keretében a legjelentősebb, a legtöbb embert foglalkoztató hazai vállalatok HR-vezetőivel készítünk interjút: kíváncsiak vagyunk véleményükre, tapasztalataikra a munkaerőhiány, az elvándorlás, toborzás és a munkaerő megtartásával kapcsolatban. Ezeken a beszélgetéseken rendre szóba kerül a munkaerő felkutatásának és megtartásának nehézsége, ahogy az ajánlási bónusz, azaz a fejpénz is.

30 ezer és félmillió között

500 euró toborzási bónusz fizet a Liferay a próbaidő letelte után, de általában, aki ajánlás útján érkezik, az be szokott válni - mondta el Balogh Zsolt, a csaknem 900 főt foglalkoztató Liferay, nemzetközi cégcsoport tagjaként működő magyar leányvállalat ügyvezető igazgatója.

A MÁV-nál ezt Munkavállalói Ajánlási Programnak hívják, tavaly 146 ajánlás érkezett, ebből 51 ajánlott személyt vettek fel. "A juttatás kifizetésének feltétele, hogy a próbaidőt le kell tölteni, a másik, hogy legalább 1 évet kell nálunk eltölteni. A sikeres ajánló 30 ezer és 35 ezer forintot kap két részletben" - tudtuk meg Dorozsmai Évától, a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettesétől.

A BBK sem titkolózik, ők is bevezették a fejpénzt. "... ha egy jelenlegi dolgozónk hoz egy hiányszakmás munkavállalót, és ő itt is marad a próbaidő letelte után, akkor kap egy bizonyos összeget. Ez valahol 50 és 100 ezer forint között van. Több mint 200 embert toboroztunk már így" - számolt be Dr. Környei Éva, a BKV jogi és humánpolitikai igazgatója.

A mobilszolgáltatók közül egyedül a Telekom árulta el, mekkora összeget fizetnek egy új kolléga után, 50-200 ezer forint között mozog az összeg, mindig az adott keresés dönti el, hogy mennyit tudunk felajánlani. De az is előfordulhat, hogy egy keresési projekten belül folyamatosan emeljük az összeget, ha azt látjuk, hogy nagyobb a kihívás" - mondta el Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom humán erőforrás vezérigazgató-helyettese

"Viszonylag régóta bevezettük a ’fejpénzt’, amennyiben letöltötte az ajánlott kolléga a próbaidőt, és be is vált - tudtuk meg Tóth Zsuzsannától, a Vodafone Magyarország HR vezérigazgató-helyettesétől. Ugyanígy a Telenor is él ezzel a lehetőséggel, náluk az ajánlóprogram egy belső verseny is egyben, melyben a megszerzett pontokért (ajánlásokért) ajándéktárgyakat kapnak a kollégák."

"Az online meg újsághirdetés ma már kevésbé működik. Azt tapasztaljuk azonban, hogy még mindig van ereje az áruházi toborzásnak, illetve az ajánlási bónusznak. Az utóbbit mi komoly összeggel támogatjuk. Közel 50 ezer forintot kapnak a házi fejvadászok, 3, illetve 6 hónap után, ha az áruházba hoznak új embert. Ha viszont a Váci úti szolgáltató központba sikerült embert ajánlani a kollégáinknak, akkor a toborzás utáni bónusz megközelíti a 100 ezer forintot" - árulta el Szigeti Barbara, a Tesco-Global Zrt. országos HR vezetője.

Meg nem erősített iparági információink szerint az IMB pedig bizonyos junior esetben akár 500 ezer forintos bónusz is ütheti az ajánló markát.

Már az álláshirdetésben

De találni olyan álláshirdetéseket is, amelyben már megemlítik a fejpénzt, mint cafeteria elemet: "Előnyt jelent, ha dolgoztál már futárként és beszélsz egy kicsit angolul, de nem feltétel. Cserébe bejelentik a dolgozókat, ígéretük szerint meg is becsülik őket, és a bónuszrendszer keretében fejpénzt kaphatsz, ha hozol magad mellé még futárokat a céghez."

Mégsem jó az irány?

Folyamatosan fejlődni kell a HR-osztályoknak és a cégek humánerőforrás szakembereinek. Időnként pedig a klasszikusok mellett teljesen új módszerekhez is kell folyamodniuk azoknak, akik a toborzást végzik - derült ki a Portfolio HR Revolution 2019 konferencia Hatékonyságnövelés a bérek-juttatások, motivációs eszközök és teljesítményértékelés horizontján című panelbeszélgetéséből. Ám mindezek ellenére Szincsák Attila a Denso Gyártó Magyarország Kft. Business Administration General Managere nem hisz az ajánlási fejpénzben: tapasztalata szerint az ipari parkokban sokan "vándorolnak", kizárólag a fejpénzért.