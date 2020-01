Ezért is kéne jobban becsülni a dolgozókat: horror pénzekbe fáj egy felmondás

Hazánkban és a régió országaiban egy munkatárs elvesztése átlagosan 630 ezer forintba kerül egy cégnek, de a szükséges tapasztalattól és szakterülettől függően ez az összeg az 1,2 millió forintot is meghaladhatja. Emellett egy új munkatárs toborzásának és beilleszkedésének költségei minimum egy ötödét teszik ki az illető éves bérének - hangzott el a CX-Ray által szervezett Kagyló Díjátadó Gálán. Szakértők szerint a jelenlegi munkaerőpiaci kihívásokra a szervezetfejlesztés adhat választ, melynek most a legjobb gyakorlatait is díjazták. A fődíjat a Metropolitan Egyetem nyerte el.

A következő egy évben Magyarországon a munkavállalók ötöde tervezi elhagyni jelenlegi munkahelyét, 30 százalékuk nagy mértékben elégedetlen a fizetésével, és úgy érzi a munkája nem ér véget, amikor lejár a munkaideje - derült ki az adatvezérelt HR-tech megoldásokat fejlesztő CX-Ray negyven hazai vállalatnál végzett elégedettségfelméréséből, melyben összesen 3750 munkavállaló vett részt.

Erről is szó lesz a Portfolio HR Revolution 2020 konferenciáján.

ÁTTEKINTÉS, PROGRAM | ÁRAK | JELENTKEZÉS

A szervezetfejlesztési projekteket elismerő Kagyló Díjátadó Gála keretében szervezett kerekasztal-beszélgetésen elhangzott adatok, és az egyre égetőbb munkaerőhiány egyértelműen mutatják, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a közeljövőben a HR-seknek, és számszerűen mennyibe kerül majd mindez magunknak a vállalatoknak.

A fluktuáció pénz, nem is kevés

A régióban egy munkatárs elvesztése átlagosan 630 ezer forintba kerül egy cégnek, de szenioritási szinttől és területtől függően ez az összeg az 1,2 millió forintot is meghaladhatja. Ez például egy 1000 főt foglalkoztató magyarországi vállalat számára, ahol közel 25 százalékos a fluktuáció, 189 millió Ft éves költséget jelent. Emellett egy új munkatárs toborzásának és szocializálásának költségei minimum 20 százalékát teszik ki az illető éves bérének, de pozíciótól függően ez az érték akár 200 százalékra is emelkedhet - ismertette a megdöbbentő adatokat Hári Péter, a CX-Ray ügyvezetője. A HR-tech startup egy fluktuáció kalkulátort is fejlesztett annak érdekében, hogy a vállalatok pontosan kiszámolhassák a veszteségüket egy-egy kolléga távozásával.

Kiégés, rossz kommunikáció - mind lemorzsolódáshoz vezethet

A CX-Ray elégedettségi felmérése szerint a magyar alkalmazottak közel ötöde (18%) érzi úgy, hogy kezd kiégni, 15 százalékuk pedig egyáltalán nem érzi fontosnak magát a munkahelyén. Emellett a megkérdezettek 38%-a azt tapasztalja, hogy csak ritkán vagy egyáltalán nem kap visszajelzést az elvégzett feladatait és a személyes sikerességét illetően közvetlen felettesétől. Ezek az eredmények rámutatnak, hogy a fluktuáció mellett számos egyéb tényező miatt lehet szükség egy vállalatnál szervezetfejlesztésre.

A számos szektort érintő munkaerőhiány, a fiatal generációk eltérő igényeiből fakadó kihívások, illetve a gyorsuló ütemű digitalizáció folyamatosan olyan változásokat idéz elő, amelyekre a cégeknek versenyképességük megtartása és még inkább növelése érdekében reagálniuk kell. A Kagyló Díj és szervezetfejlesztési esettanulmányi verseny meghirdetésével éppen azokat a jó példákat szerettük volna megmutatni, akik a digitalizáció széles eszköztárát segítségül hívva igyekeznek elébemenni ezeknek a problémáknak

- hangsúlyozza Hári Péter.

Címlapkép: Getty Images