Ez tartja vissza a magyarokat attól, hogy elvállalják az álommelót: kevesen lépik meg

A magyar munkavállalók több mint felének fontos szempont munkahelyváltáskor, hogy a lakóhelye közelében találjon új állást - derült ki az OTP Bank felméréséből. Mindössze minden tizedik munkavállaló lenne hajlandó másik településre költözni egy jobb álláslehetőségért. A budapestiek számára előny, hogy a főváros több lehetőséget nyújt, azonban a vidéki ingatlanárak és a mindennapi élet is általában olcsóbb.

Van, aki a budapesti nyüzsgésről, van, aki inkább a békés vidéki életről álmodozik, azonban egy dolog szinte mindenkiben közös: munkakereséskor kiemelten fontos szempont, hogy ne szakadjunk el túl messzire onnan, ahol otthon érezzük magukat. Az OTP Bank megbízásából készített felmérés szerint a válaszadók több mint felének fontos, hogy a megszokott környezetében maradjon, illetve hogy elérhető távolságban legyen következő munkahelye.

Csupán minden tizedik válaszadó költözne másik településre, ha ott jobb álláslehetőséget kínálnak neki.

A budapestiek az országos átlaghoz képest feleannyian hagynák maguk mögött a fővárost egy jobb vidéki ajánlatért. Abban az esetben, ha két hasonló feltételeket kínáló munkahely közül kellene választani, a kitöltők több mint 80 százaléka azt preferálná, amelyiket gyorsabban eléri jelenlegi otthonából.

A válaszadók harmada gondolja úgy, hogy a főváros ugyan több álláslehetőséget kínál, de a megélhetés is jóval drágább, mint vidéken. A kitöltők csupán 18 százaléka gondolja úgy, hogy Magyarországon csak Budapesten lehet karriert csinálni. Minden negyedik kitöltő szerint vidéken is jól lehet érvényesülni, ha valaki hajlandó egy másik városban vagy régióban munkát vállalni.

A magyar munkavállalók nagy része ragaszkodik ahhoz a településhez ahol jelenleg is lakik, így fontos felismerniük a hazai nagy munkáltatóknak, hogy a főváros mellett a vidéki településeken is érdemes változatos lehetőségeket biztosítani a munkavállalóknak. Friss felmérésünk szerint a magyar munkavállalók csaknem fele folyamatosan nyitott szemmel jár, hátha adódik egy-egy jobb álláslehetőség. A budapesti válaszadók körében ez az arány 10 százalékkal alacsonyabb. Vidéken is csökkenhet az állást váltani kívánók száma, ha a munkavállalók igényeinek megfelelőbb feltételeket biztosítanak a cégek

- nyilatkozta Bertalan Imre, az OTP Bank HR vezetője.