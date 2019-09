Életbevágó döntés az Angliában tanuló magyarokról: ez lesz velük a brexit után

Enyhítenek a britek azon a szabályozáson, hogy meddig maradhatnak az országban a külföldi fiatalok a diplomájuk megszerzése után. Eddig a kinti egyetem elvégzése után négy hónapig maradhattak még az országban, ezt tolják ki majd két évre.

2012-ben vezették be azt a szabályozást, mely szerint a brit felsőoktatásban tanuló külföldi fiatalok a diplomájuk megszerzése után még négy hónapot maradhatnak az országban. Most viszont a Telegraph számolt be arról, hogy Boris Johnson kormánya ezt az időszakot két évre bővíti ki, ettől remélve, hogy az ország népszerű továbbtanulási célpontja marad a külföldi, elsősorban tengerentúli diákoknak a brexit után is.

Aszabályozás 2021-től lép életbe, és az alapképzés mellett a doktori, illetve posztdoktori képzésben résztvevőkre is vonatkozik majd. A jelenleg még Nagy-Britanniában is hatályos EU-s szabályok miatt meg van kötve a brit egyetemek keze, hogy mekkora tandíjat kérhetnek a brit, illetve az EU-s országokból érkező diákoktól - éretelemszerűen a brexit után már másképpen lesz, hacsak nem születik erről valamilyen megállapodás.

Hasonló szabályozás volt érvényben 2012-ig, a kormány akkor szűkítette a tanulásutáni vízum időtartamát négy hónapra két évről.