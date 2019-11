Ebben a szakmában keresik szénné magukat a fiatal nők: megéri belevágni?

Van egy szakma, amely generációk óta töretlen népszerűségnek örvend. Férfiak és nők egyaránt szívesen választják és nagyon úgy tűnik, hogy nem véletlenül. Fodrásznak lenni nem csak trendi, hanem szinte bombabiztos állást és ezzel együtt megélhetést is jelent. Tegnap, ma és holnap is. Fontos változás azonban, hogy 2022-től fodrásznak vagy kozmetikusnak csak szakképző iskolában lehet tanulni, OKJ-s tanfolyamokon már nem. Hol találjuk a jövőben a fodrász képzést? Milyen személyiséggel érdemes ma ennek szentelni az életünket? Mennyi időt és energiát kell befektetnünk ahhoz, hogy tényleg sikeresek lehessünk? Mi a titka az ügyfelek hosszú távú lojalitásának és annak, hogy visszatérő vendégekké válhassanak? Miért érdemes ma fodrász vállalkozásba fogni vidéken? Ezekre a kérdésekre kereste most a választ a HelloVidék.

Még a nyár folyamán jelentették be, hogy alapjaiban változik meg az Országos Képzési Jegyzék, azaz a Magyarországon tanulható és oktatható szakképesítések listája. A szeptember végén megjelent Kormányrendelet szerint az eddigi több mint 700 helyett már csak 174 alapszakma és 76 rész-szaképesítés szerepel az új szakmajegyzékben (az OKJ név is megszűnik).

A szűkebb kínálatban az alapszakmákat majd nappali tagozaton, jellemzően a nyolcadik osztály elvégzése után lehet majd tanulni. Ezekhez egy hároméves szakképző iskolát vagy az ötéves technikumot kell majd választani. Ide tartozik többek között a fodrász szakma is (továbbá az asztalos, ács, szakács, egészségügyi asszisztens, gépi CNC forgácsoló, panziós-fogadós, honvéd-kadét és a szoftverfejlesztő-tesztelő).

Ez viszont azt is jelenti, hogy míg jelenleg akár néhány hónap alatt (fodrász OKJ pl. 12 hónap) alatt is ki lehetett tanulni egy szakmát, addig most növekszik az időtartam.