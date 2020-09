Dolgozz Agatha Christie lélegzetelállító szigetén, és keress havi 1 milliót!

Koronavírus-járvány ide vagy oda, az olcsó kelet-európai munkaerőre még ezekben az időkben is szüksége van Európának. Mi sem bizonyítja ez jobban, mint hogy folyamatosan jelennek meg álláshirdetések, melyben magyar szakembereket keresnek, sokszor egészen egzotikus környezetbe.

A munkaerőpiacon erőteljes szezonális hatások figyelhetők meg: nyáron többen dolgoznak a turizmus-vendéglátásban, mint az őszi-téli időszakban. Sok magyar pincér és szakács ősszel külföldre indul, hogy balatoni szezon után, hüttékben, külföldi szállodákban dolgozza végig a következő pár hónapot - ezt tudják az üzemeltetők is, és ilyenkor, ősz elején ellepik a közép-európai álláshirdető oldalakat, csoportokat az ő ajánlataik.

És ugyan a 2020-as év még csak nyomokban sem hasonlít az eddigiekhez, balatoni szezon ugyan volt (ha hihetünk az előzetes számításoknak, nem is olyan rossz), ám ha valaki most indulna külföldre munkát keresni annak azért a koronavírus-járvány második hullámának kellős közepén nincs éppen egyszerű dolga. Ettől függetlenül az élet most nem állt le a térségben úgy mint tavasszal, és idén is belefuthatunk izgalmas toborzó hirdetésekbe.

A hazai fertőzöttségi mutatók alakulása miatt 2020.szeptember 12. szombattól Magyarországot és Portugáliát levette a karanténkötelezettség alól mentesített országok listájáról a brit kormány. A brit közlekedési minisztérium bejelentése alapján azoknak, akik Magyarországról és Portugáliából érkeznek Angliába, két hetet kell elkülönítésben tölteniük.

A Jooble oldalán jelenleg 886 angliai álláshirdetés van, a Eurowork-ön és a Workania-n is 17, a Jobinfón 16. Főként idősgondozókat, szakmunkásokat, gyári munkásokra, turisztikai munkavállalókra van szükség. De ne csak átlagos munkákra gondoljunk átlagos környezetben: egészen elképesztő ajánlatok is szembe jöhetnek velünk, ha nyitott szemmel járunk.

Az angol riviéra

Devon déli részén van egy nagyon pici, nagyjából kettő négyzetkilométeres sziget: Burgh-sziget, melyet apály idején egy homokhíd köt össze a szárazfölddel. A szigeten csak egy öt csillagos art deco hotel és egy Amerikánál is öregebb pub van: erre a két helyre keresnek jó angol nyelvtudással személyzetet: pincért, bárpultost, takarítót. Előképzettég nem is szükséges.

Amit még nagyon fontos tudni erről a helyről, hogy a híres író, Agatha Christie is élt itt egy darabig a hotelban, ihletet gyűjtött és írt,, az egyik regénye éppen ebben a hotelben játszódik. De nem csak ez az okat, hogy hely rendkívül népszerű az év minden szakában, hiszen a klíma itt jóval barátságosabb, mint azt szigetországiak megszokhatták, ebből adódóan azonban sok látogató érkezik ide, és nagy a pörgés. A szállásért, és az étkezésért azonban nem kell fizetni a személyzetnek egy fillért sem, és viszonylag jól lehet keresni.

A hirdetés szövege szerint évi 30-35 ezer fontot is meg lehet keresni, ami 11,7millió és 13,6 millió forint között van mai árfolyamon számolva, de ha úgy egyszerűbb, ez havonta 975 ezer és 1,1 millió forint között van.

Címlapkép: Getty Images