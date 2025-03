Komoly béremelést jelentett be a PENNY: ennyit kapnak idén a dolgozóik

2025-ben 3,5 milliárd forintot fordít béremelésre a PENNY Magyarország, így a kereset átlagosan 7,8%-kal emelkedik a vállalatnál. Emellett a munkatársak számára elérhető juttatások és kedvezmények körét is bővítették, többek között a munkavállalói vásárlási kedvezményt - közölte az üzletlánc.

A PENNY Magyarország 2025-ben 3,5 milliárd forintot biztosít a dolgozók keresetének növelésére. A boltlánc közleménye szerint a szakszervezettel történt sikeres bértárgyalást követően a fizikai munkakörben dolgozók fizetése átlagosan 8%-kal, míg a szellemi munkavállalók jövedelme 5%-kal emelkedik, amely átlagában több mint kétszerese a KSH által meghatározott 3,7%-os inflációnak.

A boltlánc leszögezte: elkötelezett amellett, hogy versenyképes és kiszámítható anyagi hátteret biztosítson több mint 5400 munkavállalójának. Az idei bérfejlesztés kiemelten érinti a vállalat két stratégiai fontosságú területét: a logisztikai részlegen dolgozó közel 750 munkatárs az ellátási lánc folytonosságát biztosítja, míg az értékesítésben mintegy 4400 fő dolgozik a vásárlói elégedettségen a hét minden napján.

A béremelés mellett a munkavállalói kedvezmény havi kerete 15%-kal emelkedik, és változatlanul 10%-os árengedményt biztosít a PENNY üzleteiben, illetve a temetési segélyt 87,5%-kal növelik a munkavállalók számára. A munkába járás támogatás keretében továbbra is a helyi bérletek összegének 86%-át fedezi a vállalat, saját gépkocsi használata esetén pedig 30 Ft/km térítés jár.

Kiemelték azt is, hogy az anyagi támogatások mellett a PENNY kiemelt figyelmet fordít a dolgozók mentális egészségére is. A cég a kiskereskedelmi szektorban elsőként vezette be a belső telefonos segélyszolgálatot, amely szakszerű támogatást nyújthat a munkavállalóknak a mindennapi kihívások kezelésében. A vállalat 2024-ben hét új üzletet nyitott, ezzel közel 120 új munkahelyet teremtve. Ezen felül a központi irodát 400 millió forintból fogják korszerűsíteni.

A szakszervezet minden évben azzal a céllal érkezik a bértárgyalásokra, hogy elérje azt a legmagasabb jövedelmet a munkavállalók számára, amely még nem veszélyeztet munkahelyeket, vagy a vállalat hosszú távú működését. Úgy gondoljuk, hogy idén sikerült elérnünk ezt a célt a PENNY Magyarország vezetőivel folytatott bértárgyalás során. A tárgyaló felek a folyamat során konstruktív egyeztetést folytattak egymással, melynek közös eredményeként alakultak ki az idei százalékok

– mondta a bértárgyalás lezárását követően Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke.