Átfogó egészségprogramot indított a Lidl munkavállalói számára (x)

A piacvezető kiskereskedelmi áruházlánc, a Lidl Magyarország arra összpontosít, hogy munkáltatóként is az első választás legyen a hazai munkaerőpiacon. Ennek fontos eleme – a versenyképes bérek és juttatások mellett – az is, hogy átfogó egészségprogramot indított munkavállalói számára. A kezdeményezés részeként ingyenes magán egészségbiztosítást, plusz szabadnapot és sportolási lehetőségeket biztosít dolgozóinak.

A Lidl Magyarország már régóta a magyar vásárlók kedvence, most arra összpontosít, hogy munkáltatóként is az első választás legyen a hazai munkaerőpiacon. A vállalat rendszeresen felméri alkalmazottai elégedettségét, és számos rangos munkáltatói díjat nyert el, köztük a Top Employer, Megbízható munkaadó és a PwC Legvonzóbb munkahely elismeréseket.

Célunk, hogy a lakosság körében az elsőszámú és egyben legjobb választás legyünk munkáltatóként éppúgy, mint vásárlói szemmel

- fogalmazta meg a vállalat stratégiáját a Pénzcentrumnak Tőzsér Judit, vállalati kommunikációs vezető.

Az áruházlánc versenyképes béreket és széles körű juttatási csomagot kínál munkavállalóinak. A fizetések mellett olyan extra juttatásokat biztosítanak, mint az egészségbiztosítás, jubileumi jutalom, baby box, karácsonyi ajándék, munkavállalói kedvezményprogram, ajánlási rendszer, iskolakezdési támogatás, nyári tábor a dolgozók gyermekeinek, családi nap, sportnap és csapatépítés.

A vállalat havonta Lidl étkezési kártyát biztosít, valamint 100%-ban téríti a tömegközlekedéssel történő munkába járás költségeit. A saját gépjárművel közlekedőknek a kötelező 30 Ft/km helyett 40 Ft/km üzemanyag-támogatást nyújt.

Emellett egy közel 50 partnert magába foglaló üzlethálózatban akár 40 százalékos kedvezményt is igénybe vehetnek a dolgozók.

A cég fair munkáltatóként is működik: a fizetéseket általában már a következő hónap második munkanapján átutalják, és a munkaidőt másodperc alapon számolják el. A vállalat nagy hangsúlyt fektet a folyamatos fejlődésre és az előrelépési lehetőségekre. Minden alkalmazott számára biztosítanak szakmai és soft skill képzéseket a kötelező oktatásokon felül, beleértve a vezetői pozícióban lévőket is.

Egészségprogrammal a dolgozókért

Az egészségtudatosság népszerűsítése jegyében indult el 2016 tavaszán a Lidl Egészségprogram, amely a Lidl Magyarország munkavállalói számára ingyenes, magánklinikai egészségügyi ellátásokat biztosít. Így a különböző labor- és diagnosztikai vizsgálatok, általános sebészeti, szemészeti, ortopédiai, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti és urológiai műtétek, hosszas várakozás nélkül, előre egyeztetett időpontban, színvonalas környezetben vehetők igénybe. A műtétekhez és fekvőbeteg-ellátáshoz pedig akár díjmentes betegszállítás is igényelhető.

A program eredményét jól mutatja, hogy a tavalyi évben több mint 12 ezer vizsgálatot vettek igénybe a Lidl dolgozói a Medicoverrel együttműködésben biztosított szolgáltatás keretében.

A program részeként a vállalat bevezette az Egészségnapot, amely egy plusz szabadnap az éves szabadságkereten felül, kifejezetten prevenciós egészségügyi vizsgálatok céljára. 2023-ban a munkavállalók döntő többsége élt is ezzel a lehetőséggel.

Vállalati Egészségnagykövetek támogatják a dolgozókat

Tőzsér Judittól megtudtuk azt is, hogy a Lidl közel 250 Vállalati Egészségnagykövetet (VENK) is kinevezett (minden divízióban és területen, legalább egy-egy főt), akik támogatják kollégáikat az egészségmegőrzésben. A VENK-ek évente részt vesznek egy speciális edukációs rendezvényen, ahol egészségmenedzsment témában bővíthetik ismereteiket.

Az egészségnagykövetek munkája három fő célt szolgál. Egyrészt a napi munkavégzés során támogatják a kollégákat az egészségfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben. Másrészt segítik az egészségtudatosabb életszemlélet kialakítását a munkatársak körében. Ezzel párhuzamosan pedig hitelesen kommunikálják az egészségfejlesztési programokat és ösztönzik a munkatársak részvételét ezekben.

Az egészségnagykövetek feladatai közé tartozik az egészségmenedzsment témakörébe tartozó programok népszerűsítése, a kollégák toborzása és lelkesítése ezekre. Emellett törődnek a munkatársak egészségügyi állapotával, és proaktív hozzáállást tanúsítanak az egészségmenedzsment témakörökben. Fontos feladatuk még, hogy a kollégák egészségmenedzsmenttel kapcsolatos javaslatait, igényeit továbbítják a HR osztály felé.

A sportos életmódot a számok is visszaigazolják

A vállalat a sportos életmódot is támogatja. Egyik ilyen kezdeményezésünk a Lidl Runners Club, amely a futást kedvelő kollégáik számára jött létre. Ez egy olyan platform, ahol a dolgozók hobbijukon keresztül kapcsolódhatnak egymáshoz és motiválhatják egymást. 2020 októbere óta speciális kihívásokat teljesíthetnek azok a dolgozók, akik kisebb-nagyobb rendszerességgel futnak. Ezeken keresztül a résztvevők megoszthatják egymással tippjeiket és tapasztalataikat - például az egyik kihívás során kedvenc futóhelyeikről posztolhattak képet. 2023-ban a program kiegészült egy online futóközösséggel, mely a Lidl Runners Club tagjai számára érhető el a We Are Lidl munkahelyi applikáción keresztül.

Azok számára, akik szeretnék megmérettetni magukat valamilyen sportágban, átvállalják bizonyos sportesemények nevezési díját. Ilyen események például a Vivicittá futóverseny vagy a Lidl Balaton-átúszás és áthúzás. „Idén a Balaton-átúszáson és áthúzáson több mint 100 kollégánk vett részt, köztük 64-en SUP-pal. A 2024-es Vivicittára pedig már 152 Lidl alkalmazott nevezett be. Ezeken a rendezvényeken a résztvevők helyszíni fogyasztásra alkalmas kuponokat és különleges ajándékcsomagokat is kapnak” – tette hozzá a kommunikációs vezető.

A munkavállalók ALL YOU CAN MOVE (AYCM) SportPass néven egy multifunkcionális sportbérletet igényelhetnek kedvező áron. Ezzel a bérlettel országosan több száz különböző sportcentrum látogatható korlátlanul. A klubtagok 700 elfogadóhelyen 200 mozgásformát próbálhatnak ki Magyarország 130 településén az év minden napján. Ez magában foglal uszodákat, fitness-, boksz-, jóga- és mászótermeket, tánccentrumokat, korcsolya-, golf-, squash- és teniszpályákat is.

