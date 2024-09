Őrület: nemcsak a gyerekektől, a felnőttektől is elveszik a telefont, laptopot az iskolákban

Nincs korhoz kötve, hogy ki tarthatja magánál a telefonját és az okosóráját, ezért a rendelet a felnőttképzésben tanulókra is vonatkozik - írja az Eduline.

"43 éves vagyok, esti iskolában járok és hamarosan érettségizek. A tanév első napján tőlünk is elvették az okoseszközöket. Ezt még a velem nagyjából egykorú tanárnő is nevetségesnek tartja" - mondta el egy vidéki gimnázium felnőttoktatásban tanuló diákja a lapnak. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a 2024/25-ös tanévtől kezdve a nevelési-oktatási intézményekben korlátozottan használható tárgynak minősülnek a kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközök, okoseszközök és telekommunikációs eszközök egy augusztusi rendelet szerint.

Az iskolákban az első héten sok helyen káosz alakult ki emiatt, azonban a legtöbb helyen sikerült az okoseszközöket - különös tekintettel a mobilokra - begyűjteni és elzárni a tanítás idejére. A szabályozás a pedagógusokra is kiterjed, akik csak oktatási célokra használhatják a telefonjaikat tanítási időben, vagy bizonyos vészhelyzetek, veszélyhelyzetek esetén.

Mint kiderült, a felnőttoktatásban tanulóktól is elveszik az eszközeiket - írta a lap. Több esti iskola tanulója is azért sérelmezi a telefonjaik elvételét, mert családjuk, gyerekeik vannak, akik így nem tudják utolérni őket.