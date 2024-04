Brutális pénzt keresnek a magyar EP-képviselők: még asszisztenseik is királyként élhetnek

Alsó hangon 1,2 milliárd forintot költ egyetlen képviselőre az Európai Parlament egy ciklus alatt, melyből megválasztásuk esetén zavartalanul dolgozhatnak.

Fejenként nagyjából évi százezer eurós (39 millió forintos) összegekből áll össze a delegációs keret, amiből a frakciótagok rendelhetnek tanulmányt, szervezhetnek konferenciát, de gyártathatnak akár pártlogós tollakat, füzeteket, egyéb repiajándékokat is - írja a hvg.hu annak kapcsán, hogy egy cikkben összegyűjtötték, mennyire éri meg anyagilag EP-képviselőnek lenni.

Eszerint a képviselők havi 4950 eurót (1,9 millió forintot) kapnak az EP-től arra, hogy a megválasztásuk szerinti országban zavartalanul dolgozhassanak. Ebből tarthatják fenn a hazai irodájukat, fizethetik a telefonszámlájukat, a postai küldeményeik feladását, valamint a számítástechnikai eszközök beszerzését és karbantartását.

A cikk szerint az EP-képviselők arra is külön pénzt kapnak, hogy évente 110 vendégnek megmutassák, hogyan működik az Európai Parlament.

Az EP képviselőinek fizetése az Európai Bíróságon érvényes alapilletmény 38,5 százaléka, ami jelenleg bruttó tízezer euró. Ebből az uniós adó és a biztosítási járulékok levonása után nettó 7853 euró (jelenlegi árfolyamon nagyjából 3,1 millió forint) marad, amit az egyes tagállamok még nemzeti szinten megadóztathatnak.

Ha a képviselők kiutaznak az EP üléseire, azért külön napidíjat is kapnak.

A képviselők asszisztenseket is foglalkoztathatnak az EP kontójára, akiket maguk választhatnak ki azzal a kikötéssel, hogy közeli családtagjuk nem láthat el mellettük ilyen munkát. A segítők honorálására bruttó 28 696 eurós (11,2 millió forintos) havi keret áll rendelkezésükre, ez azonban nem egyetlen ember fizetését fedezi.

A képviselők általában három (bizonyos feltételek esetén négy) úgynevezett akkreditált asszisztenst vehetnek maguk mellé Brüsszelben, akiket közvetlenül a Parlament foglalkoztat. Alkalmazhatnak még helyi asszisztenseket is a képviselő tagállamában, az ő maximális fizetésüket azonban tagállami szinten határozzák meg. S ha ez nem lenne elég, akkor a képviselők alkalmazhatnak gyakornokokat is az EP-ben és a saját országukban egyaránt, és amennyiben e keretből futja rá, akkor szaktanácsadói munkát, tanulmányírást is rendelhetnek belőle.

A képviselők ingázását hazájuk és az EP között szintén az EU állja: repülős utazás esetén business class, vonaton első osztályú jegy árát finanszírozzák, autós utazás esetén kilométerenként 230 forintot térítenek (maximum 1000 kilométeres távolságig). A képviselők és asszisztenseik számára ingyenes nyelvtanfolyamokat is biztosít az EP.

Mindezeket egybevetve alsó hangon 1,2 milliárd forintot költ egy ciklus alatt egy képviselőre az EP - írja a portál.