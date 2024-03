Nem semmi! Ennyit kereshet egy magyar ételfutár Hollandiában

Itthon sem rossz pénz, de Hollandiában kaszálni lehet ételfutárként: egy kint élő magyar megmutatta, 8 óra alatt hogy szedett össze 140 eurót, azaz 56 ezer forintot.

Vas László, Hollandiában élő ételfutár egy napját mutatta be a TikTok-on, azzal a céllal, hogy megtudhassuk, mennyit keres.

A nap végére 141 eurót, 56 ezer forintot keresett, 8 órányi munkával úgy, hogy 21 befejezett fuvara volt.

A hazai futárkeresetekkel mi is rendszeresen foglalkozunk, hiszen itthon is jól lehet kaszálni vele: a legmagasabb fizetés, amiről tudunk, bruttó 1 millió 350 ezer forint volt - ebben a cikkben számoltunk be róla.

De futárfizukról vallott a WOLT ügyvezetője is nekünk, Hartyányi Orsolya elmondta, a létszám nagyon dinamikusan növekszik, tavaly januárban körülbelül 5000 volt, ez most 8000. Immáron több mint 60 magyar városban vagyunk jelen, és azt látjuk, Makón ugyanúgy igény van arra, hogy valaki futár legyen, mint Budapesten. És igen, még mindig lehet nagy fizetéseket keresni nálunk, viszont a fizetésekben is pont a flexibilitás miatt nagyon nagy az olló. Van, aki csak minden második szombaton futárkodik egy kicsit, mert diák, és a hétvégi bulihoz kell egy kis hozzájárulás, meg van olyan is, aki ezt napi 8 órában csinálja, mint egy főállást.

Ha valaki pedig nagyon sokat dolgozik, akkor lehet ezzel nagyon sokat keresni.