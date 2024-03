Mesebeli szigetre keresnek dolgozókat 5,8 milliós fizetésért: komoly bónuszt kap, akit felvesznek

Az Egyesült Királyság egyik legeldugottabb háziorvosi praxisa, amely a Hebridák Uist és Benbecula szigeteit szolgálja ki, évente 150 000 fontos (majdnem 70 millió forint) fizetéssel csábít orvosokat, hogy a Skóciai szigetvilágban éljenek és dolgozzanak, miközben a Rum-szigeten tanítókat keresnek - írja a BBC.

Az Egyesült Királyság egyik legeldugottabb háziorvosi rendelője, amely a Hebridákhoz tartozó Uist és Benbecula szigetek lakosságát látja el, évente 150 000 fontos (kb. 70 millió forintos) fizetést ajánl fel új orvosoknak - ez havi szinten átváltva több mint 5,8 millió forintot jelent. Ez a lépés része a brit kormány törekvéseinek, amelyek célja a vidéki egészségügyi szolgáltatásokban tapasztalható munkaerőhiány kezelése.

A Benbecula Medical Practice-ben dolgozó háziorvosok számára az National Health Service (NHS) Western Isles 40%-os bérpótlékot biztosít a standard díjazáson felül. A sikeres jelentkezők költözési támogatást és akár 10 000 font (több mint 4,6 millió forint) értékű belépési bónuszt is kapnak. Hogy el lehessen képzelni, hol lenne a munka:

Gordon Jamieson, az NHS Western Isles vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy nem mindenki számára ideális egy távoli közösségben élni és dolgozni. Azonban vannak olyan emberek világszerte, akik keresik ezt a fajta munkakörnyezetet.

A közeli Rum-szigeten hasonlóan magas bérrel keresnek tanítót, aki öt általános iskolás és két óvodás gyermek oktatását vállalná el. A sziget mindössze 40 lakost számlál, és egy új igazgatót is keresnek az általános iskolába. A tanítónak évi 62 000 font (28,6 millió forint) fizetést és több mint 5500 font (2,5 millió forint) pótlékot ajánlanak fel.

Magyarországon is tombol az orvoshiány

Hazánkban is egyre nagyobb méreteket ölt az orvoshiány. Mint korábban beszámoltunk róla: évről évre emelkedik a betöltetlen háziorvosi praxisok száma, 2024 januárjában 6434 háziorvosi vagy házi gyermekorvosi praxis működik, melyből 826 betöltetlen. Vagyis a körzetek 12,8 százalékában nincs állandó orvos.

Évről évre egyre több arányaiban is a betöltetlen körzet, ráadásul úgy, hogy még szűnnek is meg praxisok. 2013-ban még összesen 6645 praxis volt, 2017-ben már csak 6575, 2021-ben 6516: két évvel később, vagyis jelenleg 82-vel van kevesebb. Amíg 2013-ban még a körzetek 3,4 százaléka volt betöltetlen, 2017-ben már 5,3 százalék, 2021-ben pedig már 10,2 százalék. Ez az arány nőtt most 12,8 százalékra.

A háziorvosok körében jelentős gond az elöregedés, így is nagy arányban dolgoznak a szakmában 60 év felettiek és nincs megfelelő számú utánpótlás. A 60 évesnél idősebb orvosok száma 2022-ben meghaladta a 30 százalékot a praktizálók körében.

Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese, az Uzsoki Kórház főigazgatója pedig egy interjúban kijelentette: sem pszichológusból, sem pszichiáterből nincs elegendő Magyarországon, se a magánellátásban, se az államiban. Hozzátette, majdnem lehetetlen Magyarországon jó pszichológust vagy pszichiátert találni, akinek van kapacitása, és fekvőbeteg-intézményből is kevés van, ahol olyan pszichiátriai osztályok vannak, amelyek kellő személyzettel és kellő ágyszámon tudnak gyógyítani, de a járóbetegeknek is nagyon korlátozottak a lehetőségek.