Így lehet nyáron minden hétvége 3 napos: újabb cég próbálkozik meg a 4 napos munkarenddel

A PwC Magyarország a könyvvizsgálati üzletágában idén nyáron pilot jelleggel 4 napos munkahetet vezet be. Június elejétől augusztus végéig a vállalat 280 munkatársa csak hétfőtől csütörtökig fog dolgozni. A pilotban az audit tevékenységet folytató csapatok vesznek részt - közölték.

A 4 napos nyári munkahét, vagyis a nyári 3 napos hosszú hétvégék bevezetésével a szervezet célja, hogy segítse munkavállalóit a feltöltődésben és az egészséges munka-magánélet egyensúly kialakításában. A cég a nyári, 32 órás munkaheteket munkaidőkeret alkalmazásával és munkaidő átcsoportosítással valósítja meg, így a munkavállalóknak csak a munkaidő beosztása változik, az alapbére nem.

Fontos kiemelni, hogy a 4 napos munkahét nem csak munkaszervezési, de kulturális kérdés is. A vállalat menedzsmentje a munkavállalók igényeihez igazodva évek óta igyekszik minél rugalmasabb kereteket biztosítani, többek között a home office lehetőségével és a hibrid munkavégzéssel. A munkaidő rugalmasság mindezeken túl a munkaerő megtartás és bevonzás szempontjából is kulcsfontosságú, amit alátámaszt a PwC 2023-as Munkaerőpiaci preferencia felmérés kutatása is.

„Stratégiai célunk a munkavállalói élmény növelése, hogy egy vonzó, szerethető vállalatot építsünk, ahol nem csak kimagasló szakmai fejlődésre van lehetőség, hanem ahová jó tartozni is. Folyamatos párbeszédben vagyunk a munkavállalókkal, odafigyelünk a visszajelzéseikre, az igényeikre és ezek mentén alakítjuk a rugalmas munkavégzési kereteinket, a juttatásainkat, a képzéseinket vagy akár az irodai környezetet. Így született meg az elmúlt években többek között a Mental Health programunk, illetve bevezettük a nyári bermuda napokat és a kiterjesztett apasági szabadságot is” - mondta Radványi László, a PwC könyvvizsgálati üzletágának vezetője.

Ahogy korábban más 4 napos munkahét pilotot folytató cégek, így a PwC is folyamatosan monitorozza, méri, elemzi az újítás hatását, és ezt követően fog dönteni annak további alkalmazásáról. A megközelítés alapvetően különbözik a korábban látott piaci megoldásoktól, mert a PwC munkaidő átcsoportosítással, és nem munkaidő csökkentéssel alakítja ki a 4 napos nyári munkarendet. Radványi László hozzátette:

A 4 napos munkahét gondolata is munkavállalói visszajelzések hatására vetődött fel annak érdekében, hogy javítsuk a munka-magánélet egyensúlyát és megfeleljünk a megváltozott munkavállalói elvárásoknak. Ezért döntöttünk úgy, hogy belevágunk és bízunk benne, hogy a 4 napos nyári munkahetek is segítenek a feltöltődésben és a testi-lelki egyensúlyunk megőrzésében.