Óriási a toborzás a budapesti reptéren: 270 ezer forint nettót adnak, semmilyen végzettség sem kell

Az eheti cikkünkben a reptéri munkáknak jártunk utána. Több olyan állás hirdetése is található a Budapest Airport oldalán, ami nem igényel különösebb végzettséget és jellemzően fizikai munkát várnak el. A reptéri poggyászraktárosok nettó 270 ezer forintot vihetnek haza egy hónapban, elvárásként bármilyen középfokú végezttség és jó fizikum elegendő. Parkoló ügyintézőként már akár havonta 310 ezer forintot is kézhez kaphatunk, de ehhez más stabil angol nyelvtudás és jogosítvány az elvárás. A cikk végén arra is kitérünk, hogy melyik negyedév számít a legforgalmasabb időszaknak, ha repülésről van szó.

Régóta kérdés a megfelelő kiszolágló személyzet helyzete a világ repterein és így a téli utazási szezon kezdetet előtt megnéztük, mi a helyzet a hazai reptéren toborzás fronton. Két nagy szektorban keresnek fizikai munkásokat, a repülőtéri üzemeltetésen és az ügyfélszolgálaton, de természetesen számos más pozícióba keresnek embert. A repülőtéri üzemeltetés részlegen repülőtéri poggyászraktárost keresnek, a feladatok között szerepel

a poggyász-szortírozó gördülékeny működésének biztosítása a tárolórendszer használatával,

a rendszer folyamatos felügyelete, fennakadások megelőzése,

poggyászok kódolvasóval történő azonosítása, megfelelő tárolóterületre osztása,

a poggyászkezelési supervisor munkájának támogatása a poggyászraktár terület hatékonyságának növelésével.

Tehát az utazók poggyászainak strukturálása és problémamentes kezelése az elsődleges feladat. A juttatásokat illetően a fizetés bruttó 406 100 forint egy hónapban, valamint bruttó 80 ezer forint bónusz, ami a teljesítmény függvényében lehet több is, plusz jár műszakpótlék is. Emellett pedig jár még munkába járási támogatás. A munkarend napi 12 órás, folyamatos munkarend, fél éves munkaidőkerettel.

Az elvárások teljesítése nem okozhat kihívást, ugyanis nem kell semmilyen szakirányos tudás, elég csupán a középfokú végzettség (bármilyen), tapasztalat a digitális rendszerhasználatban, jó állóképesség és rugalmas hozzáállás a munkarendhez.

Az ügyfélszolgálat szektorban parkoló ügyintézőket keresnek, végzettség ide sem különösebb feltétel, a befejezett érettségi elegendő. Azonban ide azért szükséges B kategóriás jogosítvány, valamint társalgás szintű angol nyelvtudás. A feladatok között szerepel a parkolással kapcsolatos összes tevékenység, az utasok tájékoztatásán át, az online foglalások intézésén át, az esetleges problémák elhárításáig minden. A munkarend itt is több műszakos, több napot kell egymás után dolgozni, azután több nap pihenőnap jár. A bér bruttó 476 ezer forint havonta, és ugyanúgy, ahogy a poggyászraktárosok estén itt is jár bruttó 80 ezer forint bónusz és műszakpótlék is.

Akad olyan meghirdetett állás is a hirdetések között, melyek esetén konkrét bért nem találtunk feltüntetve, jellemzően a magasabb beosztású állások ilyenek, de akadnak ugyanúgy fizikai munkásokat igénylő bér feltüntetés nélküli állások is, mint például a repülőtéri üzemirányító.

Melyik negyedév a főszezon?

A KSH minden negyedévre közli a magyar reptér forgalmát. Kíváncsiak voltunk, hogy melyik szezon a legforgalmasabb és melyik a legkevésbé forgalmas egy évben, és, hogy melyik ország a legkeresettebb célja a Budapestről induló utasoknak. Az alábbi vonaldigarammokon a 2019-től 2023-ig terjedő időszak a budapesti reptéről induló és reptérre érkező járatainak utasszámát láthatjuk.

Az adatokból nagyon feltűnően látványos, hogy a járványidőszakban milyen kevés volt mind az érkező és induló utasok száma is, az utolsó összesített ábráról a legkönnyebben leolvasható, hogy a függvény minimuma egyértelműen a 2020-as év, de 2021-re sincsen nagyon jelentős változás. Míg a 2022-es évre szépen növekvő tendencia látható. Erre lehet számítani a 2023-mas adatokat illetően is, hiszen már csak az első 2 negyedévben több mint 3 millió fő volt az érkező és induló utasok száma is.

Ha negyedévenként vizsgálódunk, akkor az is látható, hogy a 2020-as évet leszámítva minden éveben a III. és IV. negyedévekben utaztak többen. Tehát a július-augusztus-szeptember és október-november-decemberi hónapokban, ezek közül is valószínűleg a két nyári hónap nagyot lendít, de a őszi-téli hónapokban is sokan utaznak. Tehát a III. negyedév a legnépszerűbb hónap, ha utazásról van szó, de a IV. negyedévben is sokan utaznak, az adatok alapján az látszik, hogy átlagosan 200 ezer emberrel utaznak kevesebben a IV. negyedévben, mint a III.-ban. Valamint az is látványos, hogy a legkevesebben az I.negyedévben utaznak.

