Tényleg jönnek a Fülöp-szigeteki sofőrök a Volánbuszokra? Itt a busztársaság válasza!

Cáfolta azokat a híreszteléseket a Volánbusz, amely szerint ezer fős létszámhiánnyal küzdene a társaság, ugyanakkor elismerte lapunknak a sofőrhiány tényét, ám ennek ellenére nem tervezik külföldi munkavállalók felvételét- írja a Hello Vidék.

Megerősítette lapunknak a Volánbusz, hogy a 10 ezer fős autóbusz-vezetői létszámhoz viszonyítva jelenleg országosan 238 fő sofőrt keresnek. A társaság a létszámhiányt elsősorban béremeléssel, és átcsoportosításal próbálja megoldani. Mindez azért érdekes, mert korábban Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke lapunknak arról beszélt, hogy ezer buszsofőr hiányzik a társaságnál.

A kollektív szerződés módosításának köszönhetően társaságunk júniusban – a januári bérfejlesztésen felül – további béremelést hajtott végre a kiemelt területeken, június 1-jével pedig az éjszakai pótlékot is jelentősen megemelte

- hívták fel a figyelmet a Hello Vidék megkeresésésre a Volánbusz.

A Volán szerint európai szerte komoly gondot okoz a sofőrhiány

A társaság szerint a Volánbusznál folyamatos az utánpótlásképzés, ezt a célt szolgálják azok a – jelenleg is zajló – tanfolyamok, melyek a D kategóriás autóbusz-vezetői jogosítvány megszerzését teszik lehetővé a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára. A B kategóriás oktatáson felül pedig a társaság C kategóriás tanfolyamot is indít. A Volán abban bízik, hogy ezek a képzések enyhíteni fogják a létszámhiányt, mely megfogalmazásuk szerint nem csak a Volánbusznál, de egész Európában egyre nagyobb problémát okoznak.

Összességében Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád vármegyében keressük a legtöbb leendő kollégát

– tették hozzá. A Volánbusz az égető sofőrhiány miatt ugyanakkor cáfolta azokat a sajtóban megjelent korábbi híreszteléseket, amely szerint a társaság a Fülöp-szigetekről toborozna sofőröket.

Társaságunk nem tervezi külföldi munkaerő foglalkoztatását, így a Fülöp-szigetekről érkező autóbusz-vezetők toborzásában sem gondolkodik. Azon területekről csoportosítunk át létszámot, ahol ez nem veszélyezteti a közszolgáltatás ellátását. Az átirányított autóbusz-vezetők részére naponként számított átirányítási díjat fizet a Volánbusz.

- írták. A betöltetlen állások több okra vezethetők vissza. Dobi István korábban arról beszélt a HelloVidéknek, hogy az utóbbi időben rengeteg sofőr döntött úgy, hogy Ausztriában kezd inkább új élete a jobb élet reményében.

