Leesik az állad: ennyit keres egy e-rolleres ételfutár a Foodora-nál Budapesten

„Hogy mennyit lehet keresni három óra alatt a Foodoránál, elektromos rollerrel, Budán?” – teszi fel a kérdést egy tiktokker, amire a választ is megadja a videójában. Mutatjuk.

Az utóbbi években már nem csak robogókon és bicikliken, hanem egyre gyakrabban (elektromos)rollereken is látni ételfutárokat a város utcáin. A most bemutatásra kerülő tiktokker is egy ilyen futár, és a videójában éppen azt mutatja be, hogy mennyi pénzt tud megkeresni mindössze három óra alatt.

A videó a munkaeszköz – értsd: a roller – részletes bemutatásával kezdődik, majd láthatjuk, amint a futár elindul az első étteremhez, hogy átvegye a kiszállítandó ételt. A videó innentől kezdve egy kicsit talán váratlan fordulatot vesz, ugyanis szinte bármerre megy a futár, az éttermek lassúsága miatt várnia kell, egy-egy helyen akár 15-20 percet is. A futár jól érzékelhetően egyre ingerültebb lesz a sok várakozás miatt, egy idő után ki is jelenti, hogy

ez volt az utolsó alkalom, hogy ide fogok jönni Budára, soha többet! Az összes létező étterem késik!”

A videó legvégén viszont valóban megmutatja, hogy három óra alatt összesen 10 025 forintot keresett, átlagosan 3 726-ot óránként (valójában 9 425 forintot, a plusz 600-at borravalóként kapta). Ehhez az összeghez egyébként 9 kiszállítást kellett elvégeznie, ami azt jelenti, hogy kiszállításonként 1 047 forintot keresett a borravalót nem számítva.

A videó végén kissé rezignáltan jegyzi meg:

Kilenc címet vittem ki három óra alatt. Lehetett volna sokkal több is, ha az éttermek nem késnek.”

Állítása szerint általában a főváros pesti oldalán dolgozik, és bár ott is előfordulnak késések, ám „a center az sokkal jobb” ilyen szempontból.