Gőzerővel toborozzák a távol-keleti melósokat Magyarországra: targoncások, hegesztők, sofőrök is jöhetnek

Jelenleg is gőzerővel zajlik a vendégmunkások magyarországi munkákra való toborzása. Az ezzel foglalkozó kölcsönzőcégek elsősorban a Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Indonéziából, Mongóliából és Kirgizsztánból hoznak be munkásokat.

A gyártócégek mellett mostanra a szolgáltatók is vendégmunkásokat alkalmaznának, akiknek a magyarországi munkákra való toborzása most is gőzerővel zajlik – írja a vg.hu. A lapnak Karácsony Zoltán, a HR Portal álláspiaci szakértője beszélt erről, aki azt is elárulta, hogy mostanáig 25 kölcsönzőcég szerzett arra vonatkozó minősítést, hogy egyszerűsített eljárással hozhasson vendégmunkásokat Magyarországra.

Karácsony szerint ezek a cégek legnagyobb számban a Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Indonéziából, Mongóliából és Kirgizsztánból toboroznak. A vendégmunkásokat elsősorban betanított munkákra hozzák, de egyre gyakrabban keresnek szakmunkásokat is, például hegesztőket, teherautó-sofőröket, targoncásokat. A szakértő szerint a toborzási folyamat nem teljesen gördülékeny, problémaként nevezte meg a hosszú, 14-15 hetes átfutási időt – ennyi idő kell ugyanis az adminisztrációra, például a hatósági engedélyek kiadására.

A lap felidézte Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár korábbi, májusi kijelentését, mely szerint a vállalkozók imádják a fülöp-szigeteki munkavállalókat, és bár az év elején alig pár ezer „harmadik országbeli” állampolgár érkezett Magyarországra dolgozni, de a jövőre nézve változást jósolt ezen a téren.