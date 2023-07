Ezek a magyar dolgozók már keresztet vethetnek a béremelésre: hiába vártak, erről már lecsúsztak?

Csak augusztus végén ülnek le a szakszervezetek és a munkaadók, bár korábban júliusban tervezték összehívni a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát – írja a Világgazdaság. Egy esetleges megállapodás is valószínűleg október előtt nem lépne életbe, és akkor már a jövő évi tárgyalásoknak is el kell indulniuk.

A minimálbér 16, a garantált bérminimum 14 százalékos, a múlt évi bérmegállapodásban rögzített növekedése még mindig alatta van az inflációnak, amelyjanuár óta végig 20 százalék fölött tartózkodott - írják. A szakszervezetek, a munkaadók és a kormány képviselőiből álló testület azok után tartott tapogatózó egyeztetéseket júniusban, hogy a minimálbérek vásárlóereje az év eleje óta folyamatosan csökken a magas infláció miatt. Bár a szakszervezeti oldal a nyár elején még bizakodó volt, mivel a munkaadók sem zárkóztak el a tárgyalásoktól, azzal, hogy augusztus végére tolódik a VKF, szinte minimális az esélye annak, hogy bármilyen megállapodás legyen egy évközi emelésről, ugyanis ezzel összecsúsznak az idei és jövő minimálbérről szóló egyeztetések - írja a lap.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke a késlekedést azzal magyarázta a lapnak, hogy egyelőre nincsenek meg azok az első féléves adatok, amelyek birtokában érdemben tudnának egyeztetni, ráadásul augusztus közepe táján a kormányzat is teljesen leáll, tehát egyedül a hónap végi időpont maradt, amikor meg lehet tartani a VKF-et. Továbbra is az infláció éves átlagos alakulása a kérdéses, amely a kabinet várakozása szerint még mindig 15 százalék, ez azonban az elemzők által prognosztizált 18 százalékos körüli ütemtől elmarad. Mészáros Melinda szerint legjobb esetben is stagnálás lehet éves szinten a bérek váráslóerejében.

Mészáros Melinda arról is beszélt, hogy kivárás a jellemző a munkavállalók körében, példaként említette, hogy van olyan cég, ahol a fluktuáció idén lesz a legalacsonyabb az elmúlt tíz évben. Szerinte a munkahelyváltás lebegtetése sok helyen csak a szavak szintjén van meg, „úgy tűnik, hogy kezd felértékelődni a munkahely biztonsága” – jegyezte meg.