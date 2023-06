Durva megkülönböztetés a munkahelyeken: sok magyarban fel sem merül, hogy ez probléma

A többség úgy érzi, hogy az üzleti utazások elbírálása során sokakat ér diszkrimináció egy friss felmérés szerint. A 25 piacon, 3850 üzleti utazó körében végzett globális felmérés szerint az üzleti céllal utazók közel kétharmada úgy érzi, hogy munkatársaihoz képest nem volt egyenlő esélye az üzleti utazásra, és ezt elsősorban a korának, akcentusának vagy nemének tulajdonítják.

Az SAP Concur globális üzleti utazási felmérése fontos igazodási pont az üzleti utazók, az utazásszervezők és szervezeteik számára. A felmérés minden évben rávilágított arra, hogy az adott évet meghatározó nagy horderejű problémák – COVID-19, az orosz-ukrán háború vagy akár az infláció – milyen hatással lehetnek arra, hogy az üzleti utazások hogyan zajlanak a nagyvállalatoknál. A felmérés ötödik éve vizsgálja az üzleti utazók előtt álló legégetőbb kihívások közt az esélyegyenlőséget is.

Mindent eldönt a nagy utazás?

Pedig a „kiküldetés” világszerte minden vállalatnál nagyon népszerű motivációs eszköz, kifejezetten jutalomként élik meg a munkatársak, még ha közben dolgozniuk is kell. A cég által térített szolgáltatásokat pedig az SAP Concur rendszerében tudják rögzíteni, nyilvántartani és a térítést jóváhagyatni, így aztán még kényelmesebb lehet egy céges út minden felhasználónak.

Majdnem minden megkérdezett (94%) hajlandó üzleti céllal utazni, ebből 67% pedig nagyon is vágyik rá. Sőt, 92%-uk szerint karrierjük jövője a következő egy évben a sikeres üzleti utazásoktól függ, mivel ez fontos az ügyfélkapcsolatok fenntartása (42%) és új kapcsolatok kialakítása (41%) szempontjából. Több mint egyharmaduk (38%) szerint az üzleti utazások fontosak ahhoz, hogy naprakészek maradjanak a legújabb trendekkel, technológiákkal és fejlesztésekkel kapcsolatban.

Ugyanakkor a globális üzleti utazók közel kétharmada (62%) úgy érzi, hogy munkatársaihoz képest nem volt egyenlő esélye az üzleti utazásra. Ennél is több (72%) amerikai üzleti utazó érzi úgy, hogy másnak lejtett a pálya. A megkérdezettek ezt a következő okokra vezetik vissza:

életkor (globálisan: 21%, USA: 27%)

akcentus (17%, 23%)

nem (17%, 26%)

fizikai megjelenés (16%, 25%)

etnikai vagy faji hovatartozás (15%, 22%)

szülői státusz (13%, 18%)

szexuális irányultság (8%, 17%)

fogyatékosság (7%, 14%)

Az LMBTQ+ üzleti utazók 92%-a úgy érzi, hogy kora (38%), neme (34%) és szexuális irányultsága (31%) miatt nem kapott egyenlő esélyt az üzleti utazásokon való részvételre munkatársaihoz képest. Ha meg is ítélnek nekik egy céges utat, akkor sem felhőtlen az örömük: a globális LMBTQ+ utazók többsége (90%-a!) rejtegette már szexuális identitását üzleti útja során, akár személyes félelemérzet, akár az üzleti cél védelme, akár az adott úticélon érvényes törvények és tradíciók miatt.

Az elmúlt 12 hónapban az LMBTQ+ üzleti utazók 82%-ának kellett szállást változtatnia, mert nem érezte magát biztonságban. Majdnem mindenki (94%) tapasztalt már tisztességtelen bánásmódot üzleti útja során, például azt, hogy a kiszolgáló személyzet nem vett tudomást róla (45%), szexuális közeledések vagy megjegyzések célpontja volt (40%), és tisztességtelen vagy nem megfelelő biztonsági ellenőrzésen esett át (33%).

Ha nem vagy ott, kimaradsz

A távmunkások szerint az üzleti utazás kritikus fontosságú a munkahelyi kapcsolatok szempontjából. Mégis több távmunkás úgy érzi, hogy nem volt egyenlő esélyük az üzleti utazásokra a távoli lakóhelyük vagy az irodába való rendszertelen bejárásuk miatt. Tízből több mint három távmunkás felismeri, hogy az üzleti utazás kritikus fontosságú a munkatársakkal való tartalmas kapcsolatok kialakításához (38%) és a vezetőkkel való szorosabb kapcsolatok kiépítéséhez (37%), szemben az irodában dolgozókkal (27%, illetve 24%). Ugyanakkor létezik olyan is, hogy valaki már tehernek érzi a sűrű kiküldetést. A távmunkások fele (50%) éppen azt állítja, hogy többet utazik, mint szeretne, szemben a hibrid (37%) és az irodai dolgozókkal (29%).

A hátrányok halmozódhatnak is: azon távmunkások közül, akik egyben szülők is, 16% állítja, hogy szülői státuszuk miatt nem volt egyenlő esélyük az üzleti utazásra, szemben a hibrid (12%) és az irodában dolgozókkal (11%). Persze a távmunkások a legnagyobb valószínűséggel azért utasítanak vissza egy üzleti utat, mert a gyermekfelügyelet megtalálása kihívást jelent (19%, 14%, illetve 14%).

Nem mindegy, hogy hova, mivel, milyen céllal

A felmérés azt igazolja, hogy a kényelmetlenebb, „nemszeretem” kiküldetésekre nagyobb eséllyel kerülnek beválasztásra a távmunkások. Ők hamarabb megérzik, ha a cég spórolni kényszerül, rövidebb úttól is többet vár el, és a kényelmükön farag. A távmunkások közül többen mondják, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet befolyásolja a vállalatuk üzleti utazásait, mint az irodai dolgozók (91% vs. 80%), és a változások között szerepel a „hajnalban mész - éjjel jössz” utazások terjedése (36% vs. 27%), a rosszabb minőségű szálláshelyek (39% vs. 26%), az üzleti utazásonként minimálisan elvárt megbeszélések számának emelése (35% vs. 23%) és az előzetes jóváhagyási körök növelése (31% vs. 22%).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Rámegy az egészségünk?

A globális üzleti utazók még mindig azt mondják, hogy az egészség és a biztonság jelenti a legnagyobb veszélyt az üzleti utazásokra (44%) – nagyobb mértékben, mint a nemzetközi vagy helyi konfliktusok és feszültségek (34%), az infláció (34%), a költségvetési megszorítások vagy az utazások befagyasztása (31%), valamint a távmunka és a virtuális találkozók lehetőségei (28%).

Az utazók elvárják, hogy a vállalatuk engedélyezze számukra a szabályzaton kívüli foglalásokat a biztonságuk érdekében (világszerte: 48%, USA: 56%), támogassák a munka és a magánélet egyensúlyát (47%, 53%), foglaljanak fenntartható lehetőségeket (36%, 37%), tegyenek szabadidős utakat (34%, 41%), foglaljanak konferenciákra (31%, 46%) és támogassák az ideológiai vagy életmódbeli különbségeket az úti céllal (30%, 41%).

A biztonság (44%) és az egészség (41%) még mindig a legnagyobb okok az üzleti utazás visszautasítására, sokkal inkább, mint az utazásból való kiégés (27%) és a gyermekfelügyelet megtalálása (15%).

A luxus a múlté

A globális üzleti utazók 53%-ának kellett az elmúlt 12 hónapban legalább egyszer szállást változtatnia, mert nem érezte magát biztonságban, és több mint negyedüknek (28%) többször is változtatnia kellett. Ez az arány még magasabb az Egyesült Államokban, ahol az üzleti utazók több mint kétharmadának (70%) kellett már szállást változtatnia, mert nem érezte magát biztonságban, és közel felének (47%) többször is kellett változtatnia.

Az idősebbek strapabíróbbak?

Világviszonylatban megfigyelhető, hogy a fiatalabb generációk kellemetlenebbül érzik magukat. Az elmúlt 12 hónapban a Z generáció 64%-a és az ezredfordulósok 61%-a változtatott szállást üzleti útja során, mert nem érezte magát biztonságban. Ez az X generációsok 40%-ához és a baby boomerek 15%-ához képest kifejezetten magas arány. Sőt, a „boomerek” 85%-a azt állítja, hogy még soha nem kellett élnie ezzel a gyakorlattal.

A sűrűn utazók által tapasztalt kellemetlenségek az utazásaik során: