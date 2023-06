Egyre több magyar mond nemet a munkába járásra: mire készülnek a dolgozók?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A cégek ingatlanokkal kapcsolatos döntései egyre szorosabban fonódnak össze a munkavállalókkal kapcsolatos stratégiával, a CBRE globális ingatlantanácsadó cég 2023-as európai bérlői felmérése szerint. A vállalat a felmérést most először végezte el a Közép-Kelet-Európában működő globális vállalatok körében, hogy ezzel is megmutassa, milyen eltérések vannak a munkahelyi kultúrában regionálisan is.

A vállalatok pandémia utáni irodapolitikája még mindig alakulóban van, a kutatásban részt vevő munkáltatók többsége úgy véli, még hosszú időt vesz igénybe, mire kialakul egy megszilárdult irodai munkavégzési rendszer. A közép-kelet-európai régióban található cégek ennél sokkal optimistábbak, 76 százalékuk gondolja úgy, hogy a következő egy évben sikerül kialakítaniuk egy hosszú távon is alkalmazható struktúrát. A felmérésből az is egyértelműen kiderült, hogy a teljes irodai és a teljes otthoni megoldás nagyon ritka, az ideális megoldás a cégek számára a munkavállalók idejének megosztása a helyszínek között. A vállalatok kétharmada rendelkezik már valamiféle hibrid munkavégzést támogató cégpolitikával. A tipikus heti irodai jelenlét aránya Közép-Kelet-Európában jelenleg 26 és 60 százalék között oszlik meg, azonban a megkérdezett vállalatok több mint felénél ez nem állandó minta. A hibrid munkavégzés a megkérdezett vállalatok 77 százaléka esetében jellemzően 2-3 napot jelent az irodában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az új típusú munkavégzés iránti igény a munkavállalói szinten is jelen van: a válaszadók több mint fele nyilatkozott úgy, hogy felmérések és fókuszcsoportok segítségével bevonja a munkavállalókat a munkahelyet érintő fontosabb döntések meghozatalába. Arra a kérdésre, hogy milyen intézkedésekkel támogatják a megváltozott munkavállalói igényeket, 60 százalékuk nyilatkozta, hogy aktívan támogatja a munkavégzés új módjait, míg 47 százalékuk inkább a közösségi munkavégzésre alkalmas terek biztosítására összpontosít. A változó munkavégzési stílus közvetlenül befolyásolta az irodák kialakítását, ami jelentős változást eredményezett a munkakörnyezetben. A kutatás kimutatta, hogy a bérlők 76 százaléka csökkentette kijelölt ülőhelyeinek számát, míg a felmérésben részt vevők 76 százaléka növelte az aktív munkavégzésre alkalmas helyiségek számát, nagyobb hangsúlyt fektetve a közös munkára. Az alkalmazottak megváltozott igényei az épületválasztásra is hatással vannak. A jó tömegközlekedés a legtöbb piacon – a közép- és kelet-európai térségben valamivel nagyobb mértékben – az első helyen szerepel. A parkolási lehetőség biztosítása még mindig dominál a helyszínválasztás során, az olyan tényezők, mint az elektromosjármű-töltőpont (52%) és a kerékpár vagy robogó tárolása (38%) szintén egyre fontosabbá válnak – összhangban a fenntartható megoldások iránti növekvő igényekkel, ami a dolgozók 58 százaléka számára fontos szempont. EZ IS ÉRDEKELHET Az angol már a múlté? Itt a megoldás: ezzel a nyelvvel nagyot szakíthatsz a magyar munkaerőpiacon Egyetlen privát nyelvóra áráért fél éven keresztül gyakorolhatunk a beszédkészséget támogató applikációval. Az, hogy az épületben vagy a környékén élelmiszerboltok, kifőzdék vagy büfék legyenek, a válaszadók 60 százaléka számára befolyásoló tényező, ahogyan a tárgyalóterek, a fitnesz- és wellnesslétesítmények, közösségi terek is fontos szempontot jelentenek a választáskor. A bérlők 58 százaléka nyilatkozta Európa-szerte, hogy – főként a hibrid munkavégzés elterjedése miatt – az elmúlt három évben csökkentette ingatlanportfóliója méretét, míg ez az arány a közép-kelet-európai régióban mindössze 42 százalék. A portfólióstratégia célja jellemzően a konszolidáció, a racionalizálás vagy a költséggazdálkodás. Sok bérlő számára a portfólió minőségi profiljának javítása is fontos szemponttá vált. A vállalatok több mint 60 százaléka él a lejáró bérleti szerződésekkel, szünetekkel vagy egyéb szűkítési lehetőségekkel, vagy épp megújítják a jelenlegi telephelyüket – feltéve, hogy az megfelel a célnak. A megkérdezett vállalatok csaknem fele, legalább egyes funkciókat tekintve, jobb minőségű irodába költözik, további 23 százalékuk pedig folyamatosan vizsgálja a költözési lehetőségeket, ami az elkövetkező években további mozgást teremt a piacon Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) – mondta Łukasz Kałędkiewicz főigazgató, a közép-kelet-európai irodai szektor vezetője. Az irodapiac valószínűsíthetően a rugalmas megoldások irányába mozdul el. Vannak, akik a korábbiakhoz képest több rugalmasan kihasználható teret szeretnének kialakítani, és a standard irodákat tekintve is mások az elvárások. A vállalatok igyekeznek rugalmasabb munkatereket biztosítani, ami része a hibrid munkastratégiák fejlődésének, valamint annak, hogy több helyet biztosítsanak a közös munkavégzésre. A saját munkaállomások helyét egyre nagyobb arányban veszi át a »desk sharing«, és az új munkavégzéshez szükséges technológiák iránt is nő a kereslet – tette hozzá David M Johnston MRICS, főigazgató, a közép- és kelet-európai irodabérlők üzletfejlesztési vezetője.

Címlapkép: Getty Images

