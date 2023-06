Mi folyik a magyar munkahelyeken? Nem vonzotta fiatalok tömegeit a munkaerőpiacra az adókedvezmény

A világgazdaságban az elmúlt évben lezajlott folyamatok a piac minden szegmensét jelentős mértékben befolyásolták. Ez alól a diákmunka sem kivétel. A nagymértékű élelmiszer áremelkedés a fiatal generációt is érzékenyen érintette - közölte a MŰISZ Iskolaszövetkezet.

Az elmúlt években a diákmunka vállalás már nem csak a pénzkereseti lehetőségről szólt, hiszen a diákok is felismerték a munkavállalás általi tapasztalatszerzés, későbbi főállású elhelyezkedés lehetőségét. De ugyanakkor a pályaválasztásban is jelentős segítséget nyújt, hiszen általa számos munkaterületen kipróbálhatják magukat elősegítve a továbbtanulás irányvonalát.

Viszont idén ez a tendencia ismét megváltozott. Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt a diákok munka iránti érdeklődése, igénye, mert sokan közülük a napi megemelkedett kiadásaikat finanszírozzák a munkavállalásból. Korábban elegendő volt a diákhitel mértéke, és az otthonról kapott támogatás a tanulmányokkal kapcsolatban felmerült költségeik, illetve a mindennapi kiadások finanszírozására - írják, melyet saját tapasztalataik is erősítenek.

Ami viszont szembeötlő változás, hogy a diákok elsősorban az otthon végezhető munkalehetőségeket keresik. A munkára való jelenetezések számából világosan látható, hogy az olyan munkalehetőségekre, ahova utazni kell és fizikálisan jelen kell lenni a munkavégzés során sokkal kevesebb a jelentkezők száma, mint az otthon végezhető munkákra. Ebből viszont leszűrhető és kijelenthető, hogy

az idei nyár „slágermunkái” az otthonról végezhető munkalehetőségek.

A bérek tekintetében is jelentős növekedés tapasztalható. A könnyű fizikai és betanított munkalehetőségek esetén már bruttó 1800 Ft/órás induló bérekről beszélhetünk, melyek az irodai munkák esetében (függően attól, hogy milyen nyelvtudás, informatikai ismeret szükséges az elvégzésükhöz) bruttó 1900-2100-2300 Ft/órás összegeket is elérhetik. A szakmai munkák esetében az ismeretek függvényében már bőven a bruttó 2500-3000 Ft/órás bérek is jelen vannak. Bár bruttó bérről beszélünk, a tavaly bevezetett 25 év alatti adókedvezmény miatt diákok esetében ez megegyezik a nettó bérrel.

A 2022-ben bevezetett 25 év alattiak adókedvezménye nem okozott jelentős munkavállalási kedv növekedést, viszont a bérfeszültségek elkerülése érdekében számos megbízó cég kompenzálta a 25 év felettiek óradíjait.