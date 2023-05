Óriási változást jelentett be Orbán Viktor: erről minden munkavállalónak tudnia kell!

Orbán Viktor engedélye kellett ahhoz, hogy végre otthonról dolgozhasson az az alkalmazott, aki állami tulajdonban lévő cégnél vagy kormányzati igazgatási szervnél vállalt munkát – derült ki egy 2022-ben kiadott, nem nyilvános kormányhatározatból. Ugyanis az államigazgatásban dolgozók helyzetét a távmunka ellehetetlenítése mellett az alacsony bérezés, és a szabadságra vonatkozó szabályok szigorítása is – számolt be az RTL.

Egy 2022-ben kiadott, úgynevezett 4000-es kormányhatározat szerint Orbán Viktor miniszterelnök engedélye nélkül senki sem dolgozhatott otthonról, aki kormányzati igazgatási szervnél, vagy olyan cégnél dolgozott, ahol az állam többségi tulajdonos. Ezek az iratok bár nem titkosak, de a tartalmukat nem tették közzé. A határoztok szövegét így csak adatigénylés útján, személyes iratbetekintéssel lehet megismerni, holott körülbelül 30 ezer embert érintett a dolog.

Az RTL által megismert kormányhatározat szerint csak akkor lehetett olyan megállapodást és munkaszerződést kötni, ami engedélyezi az otthoni munkavégzést, ha a miniszterelnök ezt előzetesen engedélyezte. Ha pedig valaki már korábban otthonról dolgozott, akkor utólag kellett kikérni Orbán Viktor jóváhagyását.

Már a Covid-járvány idején is egyértelmű volt, hogy a kormány egyáltalán nem támogatja az otthoni munkavégzést

– mondta el Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, aki szerint ez arra vezethető vissza, hogy sokan – tévesen – úgy gondolják, hogy a home office során könnyen illetéktelen kezekbe kerülhetnek a titkos adatok. Valójában viszont a legtöbb munkakörnél már biztonságosan megoldható a távmunka is, ezt támasztja alá az is, hogy a szakszervezet több nagyobb önkormányzattal is megállapodott, így ezekben a mai napig is engedélyezik a home office-t