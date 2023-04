Beindult a tömeges elvándorlás? Rengeten lépik át a határt a milliós bérek miatt

Sok fejében fordult meg a kérdés, hogy a forint romlásával a külföldön munkát kereső magyarok aránya nőtt vagy csökkent? A HelloVidék most megkérdezte a hazai munkaerőpiac meghatározó szereplőit, a jobb fizetés és megélhetés reményében mennyire mobilak a hazai munkavállalók.

A hazai gazdaság teljesítményének az utóbbi időszakban mért romlása ellenére a magyar munkaerőpiacon továbbra is kitart az utóbbi évekre jellemző trend: számos területet, főként az ipari termelő szektorban munkaerőhiány sújt. Bár a KSH országos adatai szerint minimálisan emelkedett a munkanélküliségi ráta februárban – 3,9-ről 4%-ra havi alapon – ha regionális bontásban vizsgáljuk, számos megyében továbbra is csökken a munkanélküliség, nincs elegendő elérhető munkaerő. Egyes régiókban még lehet ugyan tartalék az emberi erőforrásokban, de összességében továbbra is nagyon feszített a magyar álláspiac. A hazai vállalkozások továbbra is jelentős munkaerőigénnyel bírnak, így az utóbbi időszakban egyre inkább előtérbe került a távoli országból érkező vendégmunkások foglalkoztatása. A hazai munkaerőpiac meghatározó szereplőit most arról kérdezték, mennyire mobilak a magyar munkavállalók, a forint romlásával és az inflációval a külföldön munkát kereső magyarok aránya nőtt vagy csökkent.

