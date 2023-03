Ezekkel a trükkökkel csábítanák vissza az irodába a távmunkában dolgozókat: tényleg sikerülhet?

Az emberek egyre jobban megszerették az otthoni munkavégzést, egy 2021-es kutatás szerint az irodai dolgozók 64 százaléka akár munkahelyet is váltana, ha ezt a lehetőséget teljesen elvennék tőle. Az irodai munkavégzéstől mégsem lehet teljes mértékben elszakadni, ezt mutatja a hibrid munkarend terjedése is. A mai irodáknak viszont már az otthon kényelmével kell felvenniük a versenyt.

A legújabb irodaépületek éppen ezért nem csak a munkavégzéshez szükséges alap infrastruktúrával rendelkeznek, sokkal több lehetőség van bennük az otthonos terek kialakítására.

1. Elhelyezkedés

Ahhoz, hogy szívesen bejárjanak az irodába a dolgozók, fontos, hogy az könnyen megközelíthető legyen, hiszen a home office legnagyobb vonzerejét az utazási idő megspórolása adja. A tervezőknek gondolnia kell a közösségi közlekedéssel és személygépkocsival, valamint a kerékpárral érkezőkre is. A kerékpárral munkába járók száma Budapesten is egyre növekszik, tavaly augusztusban rekordot döntött a bringások száma, a BKK adatai szerint 7 százalékkal növekedett az előző évhez képest a forgalomszámlálók adatai alapján és a közbringa szolgáltatást is több mint 358 ezer alkalommal vették igénybe. Az aktív életmódot a modern irodaházak is támogatják, ehhez hozzá tartozik a könnyű felszíni elérés, a környező kerékpárutak integrációja, a jól kiépített parkoló és a biciklis szolgáltatások, mint például a tároló, a könnyen elérhető zuhanyzók vagy öltözők.

2. Széles szolgáltatáspaletta

Nagy könnyebbséget jelent egy dolgozónak, ha ügyei intézéséhez, bevásárláshoz, esetleg az aznapi edzéshez nem csak a város másik felében talál megfelelő helyet. Ha helyben elvégezheti a teendőit, a munkavállaló akár órákat is megtakaríthat, ezzel egyszerűsítve az időbeosztását. A nemrég átadott Budapest One irodaház különlegessége, hogy a változatos szolgáltatások mellett saját futópályával is rendelkezik, ahol panorámatetőn élvezhetik a kilátást a sportolók és az itt dolgozók díjmentesen használhatják az ehhez tartozó öltözőt is. Az üzletek, éttermek, orvosi rendelések a környéken élők számára is hasznosak, így az irodaházak környezetük szerves részévé válnak, többé nem elszigetelt épületként funkcionálnak a városban.

3. Tágas belső- és külső terek, komfortos környezet

A nyitott terű, tágas irodák, a kényelmes bútorzat és a kellemes dekorációk jelentősen javítják a dolgozók hangulatát és növelik a kollégák közötti együttműködést, a kreativitás kibontakoztatását. A természetes fény és zöld területek kialakítása természetközeli környezetet biztosítanak, ami jelentősen javíthatja a munkavállalók általános közérzetét is. „Fontos volt számunkra, hogy egy szerethető irodaházat alakítsunk ki, amelyet hosszú távon is szívesen látogatnak majd az emberek, ezért olyan időálló szerkezetet terveztünk, amely a jövőbeli trendekhez is könnyen igazítható.” – mondta el Vámossy István, a Paulinyi & Partners projektigazgatója, a Budapest One projektvezetője.

4. Fenntarthatóság

Egy felelősen működő cég számára ma már alapkövetelmény a fenntartható működés, nincs ez másként a munkavégzés helyszínéül szolgáló iroda esetében sem. Az energiahatékony működés mellett egyre fontosabbak az épület körüli zöld felületek, belső udvarok, melyek amellett, hogy kellemes környezetet biztosítanak, a városokra jellemző hősziget-hatást is csökkentik. A költséghatékonyság is hozzájárulhat a fenntarthatósághoz, jelentős megtakarítást jelent például az előre gyártott épületelemek felhasználása. A Budapest One irodaház esetében a homlokzat előre gyártott panelekből áll össze, így a kivitelezés is gyorsult és előbb elfoglalhatták a bérlők az új irodatereket.

5. Rugalmasan alkalmazkodó, jövőálló épületek

Az irodaházakra jellemző, hogy nagyjából tízévente átalakítják a belső tereket a munkavégzés aktuális szempontjai és az esetleges új bérlők igényei alapján. Ezért egyre elterjedtebbek az olyan, jövőálló épületek, amelyek rugalmasan átalakíthatók, átrendezhetők, így alkalmazkodnak a változó igényekhez. A belsőépítészeti trendek és a bérlői elvárások folyamatosan váltják egymást, a tudatos tervezésnek és modellezésnek köszönhetően azonban az épület kiszolgálásának magas színvonala állandó marad.