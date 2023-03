Angliába menekülnél a magyar valóság elől? Pedig ott sem sokkal jobb az élet: ilyen a londoni nyomor

Legkevesebb 170 ezer magyar honfitársunk él jelenleg is Angliában és Walesben, sokan közülük a vendéglátásban dolgoznak, gyakran minimális nyelvtudással érkeznek az országba. Általában ezek a munkák megterhelőek és kimerítőek, és bár kinti fizetések itthoni mércével mérve jónak számítanak,ám ahhoz sokszor kevés, hogy igazán jól éljen az ember. Egy olvasónk leveléből kiderül, melyek a legnagyobb nehézségek, amelyekkel szembe kell néznie, illetve miért nem tudja otthagyni a rosszul fizető állását.

A brit statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint összesen 170 ezer magyar él Angliában és Walesben, sokan mentek ki szerencsét próbálni a 2008-as gazdasági válságot követő nehéz időszakban, és azóta is népszerű úti cél. Mi is beszámolunk időről időre a kinti fizetések mértékéről, melyek itthoni mércével mérve tényleg parádésak, de a külföldi munkának is vannak árnyoldalai bőven.

Egy olvasónk írt nekünk a minap egy hosszú levelet, melyben részletesen elmeséli, milyen életet él, melyek a legnagyobb kihívások egy Londonban élő magyar mosogató életében. Az ő példája is mutatja, hogy hely és nyelvismeret nélkül nem szabad nekivágni egy külföldi munkának, hiszen sok esetben méltatlan körülmények között találhatjuk magunkat, melyből nincs szabadulás. (A levelet apróbb változtatásokkal, de teljes terjedelmében közöljük.)

„Még 2020. december 18-án érkeztem Angliába, 45 éves leszek és egy négy csillagos wellness szállodában dolgozok. Jelenleg még csak kicsit beszélek angolul, sok mondat, szó megy, de az itt töltött alig több mint 2 év kevés, több idő kell, hiszen előtte nem tanultam angol nyelvet.

Ahol dolgozok szállodában, ott a párom veje kezdett korábban, én így kerültem be 2021 májusában, azóta itt dolgozok. Angol nyelv konyhai mosogatáshoz nem volt feltétel, mint általában sehol sem ehhez munkakörhöz. Igaz, már a munkaszerződés kb. 25 oldalas volt. Ami nem jó itt:

1.Túlórát senkinek nem fizetnek.Munkahelyi App van a bérjegyzék miatt mindenkinek, de ezt nem lehet megnyitni sok esetben. A munkaidő folyton változik itt a konyhán. Van, amikor 8-12-ig, 18-22 óráig dolgozom, máskor 8-16.30-ig, 8-16-ig, 14-23-ig. A beosztást a séfhelyettes írja ki. Bár a munkát sokszor este 22 órára be sem lehet fejezni egy mosogatónak, ha 150-200 fő vendég után mosogat.

Arról senki sem tehet egy dolgozó sem, hogy nem főszezon van. Mosogatáson kívül szemetet kell kivinni, takarítani, súrolni a lemosható konyhai falat, rozsdás plafont és a hűtőkamra falait és polcait. A séfen és a közvetlen felettesén kívül minden szakács parancsol, van, amikor egyszerre. A mosogató semmibe van véve, egy futkosó cseléd. El mosogatgatok én szakmáim mellett is, nincs ezzel gond, csak akkor ne írnának ki a sok fizetetlen OFF szabadnapok át és fizessék ki a túlórát mindig.

Minden évben január-május között a séfhelyettes sok fizetetlen OFF napot ír ki. Február 28-án fizetésem nettó £829 volt, ami nem sok nyugat Európában 2023-ban. A múlt hónapban £980 volt a nettóm. A többi hónapban májustól decemberig £1200-1300 a nettó bérem, ami nettó 500-600 ezer/hó. A főszezonban bruttóm £1750-1800 . Anglia déli részében ami nem London, egy szoba bérlése havi £500, egy lakás bérlése társasházban havi £800. A Central Parkban van havi £1300 összeg egy lakás bérleti díja. Az áramszámla itt havi £500-600.

Ha egyenletesen az év mind 12 hónapja alatt egyforma fizetést kapnék, semmi gond nem lenne.

Nekem szállást biztosítanak egy családi házban, ahonnan 5 percre a munkahely, havi £190 összegért, amit a bruttóból vonnak le. Így mit lehet keresni? Alig. A kieső bérem másodállással sem korrigálható, hiszen van amikor a szokásostól £500 összeggel kevesebb a havi nettóm ilyenkor.

Mért nem váltok? Mert még perfektül nem beszélek angol nyelven, interjúnál pedig perfekt illik. És mert a letelepedési státuszt újra be kellett adnom, kétszeri elutasítás után. Hiába érkeztem 2020 december 18-án. A párom az itt élő vér szerinti lányához csatolva lett, a bevándorlási hivatal nekem nem adta meg az engedélyt. Szigorú az angliai bevándorlási törvény, de Magyarországra nem megyek vissza, persze remélem páromtól nem kell elszakadnom.

Egy ismerős azt mondta, hogy én elégedetlen vagyok, soknak nem marad £829 font béréből, és azt is hangoztatta, hogy se gyerekem, se lakásom, se rezsim, a más világra pedig nem viszem majd pénzem, mire gyűjtenék?

Angliában a fogászat és egyéb magánrendelés nagyon drága, amúgy itt csak magánfogászat van. Az én felső fogaim és foghúzás, fogröntgennel együtt £2346 font lenne, ez nagyon sok szerintem. Csak 1 foghúzás £200.

A váratlan betegségeket, kiadásokat, temetést sem tudhatja senki, pénz minden. Ha még angliai bér mellett is spórolni kell, szégyen. Itt beosztani £829 bért csak lemondások árán lehet ezen időszakban."