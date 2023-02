Ezzel a néhány trükkel még a legmogorvább kollégákkal is könnyebb együtt dolgozni

Tél végére gyakrabban vagyunk kedvetlenek, és ez a munkahelyi teljesítményünkön is meglátszódhat. Szerencsére sokféle lehetőség van arra, hogy a kollégákkal együtt kiszakadjunk a hétköznapok sodrásából. Akár aktívabb a társaság, akár a közös pihenés mellett tesszük le a voksunkat, az együtt megélt élmények újra dinamizálhatják a közösséget. Az alábbiakban mutatunk néhány jól bevált módszert, amelyekkel összekovácsolódhat a céges csapat.

A csapatszellem megteremtése általában nem egyszerű, mivel sokszor különböző személyiségű és érdeklődésű ember gyűlik össze egy-egy munkahelyen. Jó hír azonban, hogy a befektetett munka megéri, hiszen a csapatépítés a közösség előnyére válik: tisztázhatjuk a konfliktusokat, egyértelműbbek lesznek a szerepek, miközben új oldalukról ismerhetjük meg a kollégákat. Emellett pedig az átélt élmények is új lendületet adnak a kollegiális kapcsolatoknak Schaffer Adrienn, a bükfürdői Greenfield Hotel szakértője szerint. Nézzük meg az előnyeit néhány jól bevált, ugyanakkor egyszerű csapatépítő módszernek!

Rejtvényfejtés: közös munka a cél érdekében

Közös ötletelésre az irodában is gyakran van szükség, ennek pedig hasznát vehetjük a különböző logikai és ügyességi feladatokra alapozó csapatépítő játékok – például egy szabadulószobából való kijutás – közben. A csapatmunka itt elengedhetetlen, így ez szuper módja annak, hogy egymással egyeztessünk, együtt találjunk megoldást. A különböző feladványok alatt más és más képességeinkre van szükség, így fény derülhet egyik-másik kolléga eddig rejtve maradt erényére, tehetségére. A feladatmegoldások közben számos humoros helyzet állhat elő, így a szórakozás is biztosítva van, a kiszabaduláskor átélt sikerélmény pedig összekovácsolja a brigádot.

Sport: a közös mozgás öröme

Nyakunkon a jó idő, így már kifogásunk sem lehet, hogy összehívjuk a kollégákat egy kis átmozgatásra munka után. A szakértő felhívja a figyelmünket, hogy a sport stresszlevezetésnek is kiváló, így ez jó alkalom, hogy kiadjuk magunkból a munkahelyen felgyülemlett feszültséget. Ha csapatsportot választunk, összeköthetjük a kellemest a hasznossal, hiszen mozgás közben még jobban összeszokhatunk, hatékonyabb lehet az egymás közti kommunikáció, és kiderülhet, ki milyen szerepben teljesít a legjobban.

Egy trendi és mulatságos sport, amit együtt űzhet az egész társaság, az úgynevezett „élő” csocsó, amelyben személyesen helyettesítjük a focistabábukat egy hatalmas csocsóasztal közepén. Ha van olyan a csapatban, aki nem annyira fitt, igyekezzünk olyan sportot választani, amelynél a fizikai erőnlét nem kap akkora hangsúlyt. Tökéletes példa lehet erre a golf, amelynél a golfautó biztosan mindenki kedvence lesz.

Közös bulizás: egy kötetlen este, ami összehozza a csapatot

Ha a társaság nyitott egy lazább programra, akkor munkaidő után beülhetünk közösen egy szórakozóhelyre, kocsmába vagy bárba. Előtte szervezhetünk ráhangoló programot: például zenés vetélkedőt az irodában. Ennek során a csapatok egymással versenyezve találják ki különféle zeneszámok szerzőjét vagy a dalok címét.

A kvíz előrehaladtával akár nehezíthetünk is a feladványokon úgy, hogy csak pár másodpercet mutatunk meg egy-egy slágerből. Ha a sok zenehallgatás közben megjött a kedvünk ahhoz, hogy mi magunk is dalra fakadjunk, akár egy karaokebár is lehet az este következő állomása, a nevetés itt garantált lesz, és biztosan lesz jó néhány olyan pillanat, amit még sokáig fogunk emlegetni a kollégákkal.

Közös wellness: így lesz igazán hatékony a csapat

A csapategység közös élmények hatására alakul ki, és erre nagyszerű lehetőség egy közös wellnesshétvége. Sokféle programlehetőségével ez nemcsak a csapatépítést, hanem a pihenést is szolgálja, így tél végén két legyet is ütünk egy csapásra. A Greenfield Hotel szakértője szerint a kikapcsolódás, a gasztroélmények és a wellnessezés mellett akár versenyekkel is feldobhatjuk a közös üdülést. Jöhet a bowlingbajnokság vagy egy gyorsasági verseny a vízi csúszdán. A napot pedig zárhatjuk a szálloda bárjában, ahol egy finom koktél vagy bor mellett cseveghetünk egymással. Egészen biztos, hogy hazatérve teljesen másként fogunk nézni kollégáinkra a közösen eltöltött napok után, és újult erővel indulhat majd meg a munka is.