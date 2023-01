Köztisztviselői bértábla 2023 kalkulátor: így számoljuk ki a köztisztviselők fizetését

Az állami alkalmazásban álló magyar dolgozók egy része köztisztviselőként végzi munkáját. A közalkalmazottakhoz hasonlóan – ne keverjük össze őket! – ők is egy fix bérrendszer, hivatalos megnevezéssel a köztisztviselői bértábla 2023 évi illetménybeosztásai szerint kapják fizetésüket. Járjunk utána, mennyi a köztisztviselők fizetése 2023 évében a köztisztviselői bértábla 2023 kalkulátor szerint, változott-e az illetményalap, nőttek-e a szorzók.

Cikkünkben eláruljuk, hogyan működik a köztisztviselői bértábla 2023 kalkulátor: hogyan áll össze a köztisztviselők fizetése, a köztisztviselői bértábla milyen köztisztviselői illetményalapot, mennyivel szoroz fel, hogy megkapjuk a köztisztviselők jelenlegi fizetését? Mennyi volt kalkulátoraink szerint a köztisztviselői bértábla 2022 évében, mit érdemes tudni a régebbi verziók kapcsán, hogyan számolt a köztisztviselői bértábla 2021 kalkulátor?

Kik a köztisztviselők?

A magyar államtól kapják fizetésüket az olyan állami alkalmazottak, mint a közalkalmazottak, a közszolgálati tisztviselők és a köztisztviselők – ezek közül a köztisztviselők azok a dolgozók, akik az állami szervek ügyintézőinek szerepét betöltik. A köztisztviselők a hatályos magyar jogszabályok ismeretével és betartásával segítik az állampolgárok hivatalos ügyeinek intézését, képviselik az állami, önkormányzati hatalmat. A köztisztviselők a köztisztviselői bértábla 2023 évi illetményei alapján kapják a fizetésüket: nézzük, miből áll a bértábla, hogyan működik a köztisztviselői bértábla 2023 kalkulátor!

Mennyi a köztisztviselői bértábla illetményalapja?

A köztisztviselői bértábla 2023 évében is a 38.650 Ft-os köztisztviselői illetményalappal számol, amit 2008 óta nem emeltek, mindössze a szorzókon változtattak, 2021-ről 2022-re. 2023-ban a szorzók is maradnak a régiek, azaz azon felül, hogy az alacsonyabb besorolású dolgozók megkapják a 16%-kal megemelt minimálbért vagy a 14%-kal megemelt garantált bérminimumot, nem történik változás a bérezés tekintetében – ugyanez igaz a közalkalmazotti bértáblára is.

A köztisztviselői bértábla 2023 besorolásai

A köztisztviselők fizetése mindenekelőtt attól függ, hogy végzettségük alapján milyen besorolási osztályba kerülnek be – ettől függően jár nekik az alapilletmény, amit többféle juttatással egészítenek ki. Mindenképpen fontos tudnunk, hogy a köztisztviselői illetményalap és a pótlékok, kiegészítések összege el kell, hogy érje a mindenkori garantált bérminimum szintjét. A besorolási osztály mellett a köztisztviselői bértábla fizetési fokozatai is számítanak, amelyek a munkában eltöltött évektől, azaz a munkatapasztalattól függenek.

A köztisztviselői bértábla 2023 kalkulátor három besorolási osztályt különböztet meg: az I. közalkalmazotti besorolási osztályba a felsőfokú végzettségű kormánytisztviselők tartoznak (gyakornok, fogalmazó, tanácsos, főtanácsos, vezető-főtanácsos), a II. közalkalmazotti besorolási osztályba a középfokú, érettségivel rendelkező alkalmazottakat sorolják (gyakornok, előadó, főelőadó, főmunkatárs), a III. közalkalmazotti besorolási osztályba pedig az ügykezelőket sorolják (végzettséggel nem rendelkező ügyintézők, pályakezdő gyakornokok).

Köztisztviselőknél, kormánytisztviselőknél az illetmény szintje függhet az alkalmazottat foglalkoztató intézménytől, a köztisztviselői illetménykiegészítés a köztisztviselői alapilletmény 10-50%-nak felelhet meg, egyéni elbírálás alapján pedig vezetői pótlékokat is kaphatnak (bizonyos esetekben járhat az alkalmazottnak gépjármű-vezetési pótlék, éjszakai pótlék, idegennyelv-tudási pótlék, ha szükséges a tudás a munkájukhoz stb.).

