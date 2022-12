Ezt is kérheted a cégtől karácsonyra: rengeteg magyar nem tud erről a lehetőségről

Időről időre érdemes felhívni a munkavállalók figyelmét egy számukra előnyös és fontos szabályra: a munkavégzéshez szükséges szemüveg költségeiből a munkaadónak is ki kell venni a részét! Az eOptika szakértői segítségével frissítjük fel a témáról tudni szükséges ismereteket, hiszen kinek ne jönne jól a fa alá egy új szemüveg a munkaadója jóvoltából?

Hetek óta alig látni a napot, az óraállítás óta hamarabb is sötétedik, szervezetünkbe is alig jut D-vitamin. Ilyen körülmények között még megterhelőbb egész nap a monitort bámulni. Az úgy nevezett Computer Vision Syndrome (CVS) tünetei között szerepel a távoli tárgyakra való fókuszálás nehézsége, a szemszárazság és a gyakori fejfájás is. A CVS elkerülése érdekében hasznos, ha a monitor előtti munkavégzéshez kékfényszűrős szemüveget viselünk.

A Munka Törvénykönyve úgy rendelkezik, hogy a munkaadónak kötelessége biztosítani az éleslátás feltételeit, a komfortos munkavégzést. Ennek eleget tehet a monitorszűrő szemüveg, vagy ha az illető már eleve szemüveges, akkor a dioptriás szemüvegre felvitt szűrőréteg.

A törvény azonban nem szab meg konkrét határt, hogy milyen értékű szemüvegre tarthat igényt a dolgozó, milyen gyakorisággal, és mennyit számolhat el adómentesen a foglalkoztató. „Általános szabályként elmondható, hogy a cégek dolgozónként átlagosan 30ezer forintban szabják meg az értékhatárt” – tájékoztat Valner Szabolcs, az eOptika alapítója. A cég ismeretei szerint a munkaadók különböző hozzáállással kezelik kötelezettségüket.

Az igényeket összegyűjthetik házon belül, egyben leadva rendelést monitorszűrő szemüvegekre, kampányszerűen. De szerződhetnek is olyan szolgáltatóval, aki a vizsgálattól a rendelésig áll a munkatársak rendelkezésére, és ezt meghatározott összeggel támogatja a cég. Végezetül pedig vannak azok a cégek, amelyek szabályzatban rögzítik a feltételeket, de azt a dolgozókra bízzák, hogy melyik szalonból hoznak végül számlát, amit – ha megfelel a feltételeknek – elszámolnak

– részletezi Valner Szabolcs. Egy magyarországi cég HR-igazgatója pedig részletesebben is mesélt erről a módról, hogyan kérhetik a szemüveget a cégtől a dolgozók.

A törvényi megfelelésen túl a dolgozók valódi igényeiből indultunk ki a vonatkozó szabálykörnyezet megalkotásakor. A cég a munkavállalói részére a lehető legmodernebb látásvédelemmel felszerelt monitorokat biztosítja, amelyek már eleve megfelelnek a legszigorúbb elvárásoknak is. A szervezetnél külön szabályozás rendeli el a pihenőidő beiktatását, azaz minden 50 perces munkavégzést 10 perces szüneteknek kell követniük. A megelőzés mellett a dolgozóknak ingyenes szűrővizsgálatokat biztosítanak szerződött partnereiknél, amelyek között a mindenre kiterjedő szemvizsgálat is megtalálható. A szemvizsgálat 2 évente kötelező, de maguktól is bármikor kezdeményezhetik a látásvizsgálat elvégzését. Amennyiben látáskárosodást diagnosztizáltak, úgy a mi cégünk további 15.000 Ft-tal járul hozzá a szemüvegkészítés költségeihez

– magyarázza Dobos-Horváth Krisztina, az SAP Hungary HR igazgatója.

Ezt is fontos tudni

Mielőtt azonban munkaadóként nekilátnánk egy belső szabályzat kidolgozásának, érdemes beleásni magunkat a részletekbe. Erre vonatkozóan hasznos információkat találhatunk az eOptika oldalán. A munkáltató felelőssége akkor áll fenn, amennyiben az alkalmazott napi 4 óránál többet tölt el a számítógép monitorja előtt. A monitor kifejezetten irodai számítógépet jelent, nem bármilyen kijelzőt, így a juttatásból kiesnek azok, akik gépjármű-vezetőként vannak foglalkoztatva, vagy mobil eszközt – például raktári vonalkódolvasót – használnak többségében a munkájuk során. Nem feltétel viszont, hogy valóban irodában használjuk a gépet, így az otthoni munkavégzés során bámult laptop-képernyő is „ér”.

A dioptria nélküli monitorszűrő szemüveg alapesetben térítendő, azonban friss szabály szerint ezt is szakorvossal kell felíratni. Az amúgy is szemüveget viselő munkavállalók esetében fontos szabály, hogy kétévente ismétlődő látásvizsgálaton kell részt venniük, és általában két év után válik újra téríthetővé egy új szemüveg. Erre nagy cégek esetén az üzemorvos – vagy ezt a feladatkört ellátó szerződött szolgáltató – adhat beutalót. Ha látásromlást észlel a dolgozó, és ezt vizsgálati úton, „recepttel” igazolja, akkor kell a munkaadónak a meghatározott értékhatárig a szemüvegvásárlást megtéríteni. Kivételek természetesen itt is akadnak, így például nem téríthető meg azok számára a szemüveg, akik kontaktlencsét hordanak – hiszen nekik továbbra is a „nullás” szűrőszemüveg javallott. Ebbe a körbe tartoznak azok is, akik bifokális, progresszív, vagy munkaprogresszív, illetve fényre sötétedő többfókuszú lencsével ellátott szemüveget viselnek.

Nem jár havonta!

Egy másik fontos kérdéskör, hogy van-e adóvonzata vagy adómentes költség-e ez a juttatási forma és vajon milyen gyakran adható? Mivel a szemüveg ebben az esetben védőszemüvegnek számít, ezért a munkaadók adómentesen téríthetik meg, hiszen az áfa köteles tevékenységekhez használt munkavédelmi szemüvegek előzetesen felszámított áfája levonásba helyezhető, ezzel is a költségeket csökkentve. A védőszemüvegek tekintetében a szem védelme a lencsékben rejlik, ezért a kifizetés csak a lencsék költségeire vonatkoztatható.

Mit tegyen egy munkavállaló, ha azt szeretné, hogy a munkaadója fizesse a szemüvegét? Akár az alkalmazottra szabott munkaköri leírás, akár az általános belső szabályzat lehet az, amelyben a munkaadó rögzíti, hogy ki jogosult támogatásra és hogy azt mekkora értékben térítik meg részére. Az elszámoláshoz a látásvizsgálat eredményét is csatolni kell a számla mellé. A látásvizsgálatról szóló igazolás abban az esetben fogadható el, ha szemész orvos aláírja és pecsétjével hitelesíti. Az említett nullás szemüvegek esetében ugyan nincsen szükség látásvizsgálatra, de a szemüveg ára csak szakorvosi recepttel megtéríthető. A számlán szerepeltetni kell a munkáltató adatait, az adószámát és érdemes a munkavállaló nevét is ráírni.

Tegyük el a számlákat

Fontos, hogy nem lehet halmozni a kedvezményeket, így a védőszemüveg ellenértékét nem lehet szép-kártyával vagy egészségpénztári kártyával kiegyenlíteni, hiszen a számla eleve a munkáltató nevére kell legyen kiállítva. Az elkészült számlákat minden esetben le kell ellenőrizni, különös tekintettel a dioptriára, amelynek meg kell egyeznie a látásvizsgálati papíron feltüntetett dioptriával – így zárható ki, hogy a magunknak igényelt szemvizsgálattal egy rokonnak rendelt szemüveget fedezzünk.

Közeledik a karácsony, a cégek általában gondban vannak, hogy milyen hasznos céges ajándékkal lepjék meg dolgozóikat. A dolgozói szemvizsgálat és szemüvegkészítési kampány lehet a tökéletes választás, hiszen ezzel teljesülnek a törvényi kritériumok, költséghatékony is, és a dolgozók által nagyra értékelt figyelmesség, ezáltal lojalitásképző HR-eszköz lehet.