Már bőven lehagyott minket Románia: ennyivel magasabb a kinti minimálbér a magyarnál

17 százalék körüli minimálbér-emelésre számíthatnak Romániában az emberek, nálunk még kérdéses ennek mértéke: pedig már rég lehagytak minket.

Még mindig nem tudni, mekkora mértékű minimálbér-emelést kaphatnak a magyar dolgozók 2023-ra vonatkoztatva, ugyanis igen lassan haladnak a tárgyalások. Közben az mfor.hu azt írja, Romániában már szépen haladnak a megegyezés felé, és a számítások alapján körülbelül 17%-os minimálbér-elemésre lehet számítani keleti szomszédunknál.

A lap azt is írja, hogy Magyarországon egyelőre nem lehet tudni, mekkora mértékben emelkedik a jövedelmük a minimálbért keresőknek, a helyzetet ráadásul az is nehezíti, hogy nemrég távozott posztjáról Palkovics László, aki a kormányban többek között a munkaerőpiacért is felelt. Arról pedig már mi is írtunk, hogy a tárgyalások igen nehezen haladnak, és a felek álláspontja valahogy nem akar közeledni. Attól mindenesetre nem kell félnünk, hogy a román minimálbér lenyomja a magyrt, ez ugyanis már évekkel ezelőtt megtörtént: keleti szomszédunknál havi 515,5, míg hazánkban 503 eurót keresnek a minimálbéresek. Ez mai árfolyamon számolva Romániában 209 ezer, Magyarországon pedig 204 ezer forintnak felel meg.

A minimálbér-tárgyalás nehézségeiről, az álláspontok távoliságáról a múlt héten írtunk hosszabb cikket, ezt most ide kattintva újra elolvashatod: