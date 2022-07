600 ezres kezdő fizetéssel várják a jelentkezőket ezekben az IT-szakmákban: seniorként a milliós bér sem ritka

Továbbra is tarolnak a fizetések az informatikai szektorban hazánkban és nemzetközi szinten egyaránt. A COVID-19 hatása az IT munkaerőpiacot is elérte, munkaerőhiány és bérnövekedések figyelhetők meg világszerte.

Az elmúlt két év a bizonytalanság időszaka volt, ennek ellenére számos áru és szolgáltatás iránt megnőtt a kereslet, ami arra kényszerítette a munkáltatókat, hogy bizonyos szektorokban több alkalmazottat vegyenek fel. Az informatikai iparágban - ahol közel 40 munkakört különböztethetünk meg - is megfigyelhető volt a munkaerőhiány, ami miatt a bérek növekedésnek indultak.

Az amerikai IT alkalmazottak alulfizetettnek érzik magukat

Hiába van sok szó arról, hogy az IT szakma jól fizető, érdekesség, hogy USA-ban az IT alkalmazottak közel fele mégis alulfizetettnek érzi magát - derült ki Dice jelentéséből. Az Amerikai Egyesült Államok IT dolgozóira vonatkozó elemzésben ez is megjelenik, annak ellenére, hogy 2020 és 2021 között a tech fizetések 6,9%-kal megugrottak, a 2021-es átlagos éves fizetés a szektorban 104 566 dollár, azaz körülbelül 38 000 000 forint volt.

A jelentés szerint idén a legtöbbet az IT menedzsmentben dolgozók (12 700 dollár~4 650 000 forint), a szoftverfejlesztők (10 000~3 670 000 forint, az adatbázis-adminisztrátorok (9 300 dollár~3 400 000 forint) és a UX/UI tervezők (8 500 dollár~3 120 000 Ft) keresnek havi szinten, de sokan ezzel sem elégedettek. Köszönhető ez annak, hogy a COVID-19 kilábalásából a vállalatok fellendülésnek indultak, amit az informatikai szakemberek is megéreztek és kényelmesebbé váltak a fizetésemelések tárgyalásában.

Az Egyesült Királyságban például láthatóan vannak magasabb fizetések, az IT menedzsmentben dolgozók bruttó 19 400 fontot, azaz közel 9 000 000 forintot, a szoftverfejlesztők 15 000 fontot (~7 000 000 forint), az adatbázis-adminisztrátorok szintén 15 000 fontot (~7 000 000 forint), az UX/UI tervezők pedig 10 500 fontot (~4 850 000 forint) keresnek egy hónapban. Ezek a fizetések számos munkakör esetében majdnem duplája az amerikai fizetéseknek.

Itthon is látható a béremelés

Itthon elég nagy ugrás látható, akárcsak tavalyhoz képest is, az IT menedzsment dolgozói jelenleg átlagosan havi bruttó 450 000-1 900 000 forintot, a szoftverfejlesztők 600 000-2 000 000 forintot, az adatbázis-adminisztrátorok pedig 600 000-1 600 000 forintot kereshetnek szenioritási szinttől függően - derült ki a Bluebird IT Salary Guide 2021. év végi kiadványából. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 20%-os fizetés emelkedés figyelhető meg 2020 és 2021 között. Két évvel ezelőtt egy IT menedzser havi bruttó 370 000-1 700 000 forint között, egy szoftverfejlesztő 500 000-1 550 000 forint között, egy adatbázis-adminisztrátor pedig 550 000-1 500 000 forint között kereshetett.

Hazai szinten magas kezdőbérezésre számíthatnak a junior informatikusok is. Egy scrum master - akinek az a feladata, hogy a csapattal együtt működtesse a Scrum keretrendszer által meghatározott mechanizmusokat - juniori bérezése bruttó 700 000 forinttól indul. A tervezéstől a fejlesztési folyamaton keresztül a gyártástámogatásig felelős DevOps mérnök kezdő fizetése havi 750 000 forint. A szoftverfejlesztői munkakörön belül a Javascript fejlesztő induló fizetése a legmagasabb, 750 000 forint. Érdemes még kiemelni az elemzői munkakörön belül a SAP tanácsadói pozíciót, aki ezt a munkakört tölti be, már juniorként havi 850 000 forintos juttatásra számíthat.

Hazai bérkalkulátor segíti az informatikus munkavállalókat

A Bluebird az IT Salary Guide-ra épülve létrehozta az IT bérkalkulátor programukat, amiben munkakör és szenioritási szint megadásával gyorsan egyértelmű választ kaphatnak az IT szakemberek a bérsávozásról. Néhány IT munkakört kiemelve egy junior C/C++ fejlesztő átlag fizetése bruttó 600 000-800 000 forint, medior szinten 800 000-1 100 000 forint, ugyanebben a munkakörben pedig egy senior szintű szakember 1 100 000-1 400 000 forint között is hazavihet egy hónapban. A teszterek körében egy junior automatizált QA tesztelő 600 000-800 000 forint, mediorként 800 000-1 050 000 forint, senior szinten pedig 1 050 000-1 350 000 forint között kereshet.

Ígéretes a jövő az IT dolgozók számára

Az elmúlt évek bérezési növekedését figyelembe véve és az előrejelzésekre alapozva további fellendülés várható az informatikai szektorban a fizetések terén. Például az Amazon nemrégiben bejelentette, hogy az informatikusok fizetéseit több mint kétszeresére emeli a legjobb szakemberek megtalálásának és a meglévő munkatársak megtartása érdekében.

Magyarországon az IT bérek tovább növekednek és azt tapasztaljuk, hogy minden korábbinál komolyabb a küzdelem az informatikai szakemberekért. Egyre nő azoknak a munkaadóknak a száma, akik belátják, hogy önállóan nem tudják megtalálni a megfelelő IT szakembert és ezért hozzánk fordul segítségért. Azt gondoljuk, hogy az IT piac globalizálódása napjainkban nagyságrendekkel komolyabban érezhető, mint korábban. A COVID kinyitotta a remote munka lehetőségének kapuját és már nem csak hangzatos szólamokban, hanem a mindennapi valóság szintjén érezzük, hogy munkaerő-piaci szempontból a magyar IT szektor a világ piacaival verseng

- mondja Réfi Balázs, a Bluebird ügyvezetője.