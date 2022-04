Mégsem a négynapos munkahét a megoldás? Bércsökkenést is jelenthet az állandó hosszúhétvége

Egyre inkább foglalkoztatja a munkáltatókat és a dolgozókat a négynapos munkahét gondolata, amiről a Magyar Nemzet közölt egy összefoglalót. Bár az elmélet mindenki számára kecsegtető lehet, de jobban átgondolva sok kérdést vet fel a gyakorlatban: egyes cégek a fizetést csökkentenék, míg mások 10 órás munkaidőt vezetnének be.

A világjárvány megjelenésével egy erőteljes átalakulás indult el a világ munkaerőpiacain, hiszen a home office elterjedésével mára már szinte elvárássá váltak a rugalmas foglalkoztatási formák. Ez pedig a jelek szerint a cégeknek sincsen ellenére, hiszen az elmúlt két évben bőven volt idő kifejleszteni a megfelelő megoldásokat és világossá vált, hogy a legtöbben a hibrid munkavégzés mellett tették le a voksukat.

Ezzel párhuzamosan pedig megjelent mindenki álma, a négynapos munkahét, amit sok országban elkezdtek a gyakorlatban is alkalmazni. Ezt a kísérletező európai országok közül mindenki máshogy vezetné be: Belgiumban például a vállalkozó kedvűeknek a 38-40 órát nemes egyszerűséggel 4 nap alatt kéne ledolgozniuk. Tehát hosszabb munkaidőért hosszabb hétvége járna. Ez a megoldás persze irodai munka esetén kivitelezhető, de például a tanárok, vagy a fizikai munkát végzők esetében a dolgozók sokkal rosszabbul is járhatnak.

De nem csak Belgiumban és északon próbálkoznak ezzel az új rendszerrel, Spanyolországban már kétéve tart a próbaidőszak, Nagy-Britanniában is elindult a kísérlet, de több uniós országban is a négynapos munkahéttel kampányolnak a politikusok. Mindegyik ország máshogyan közelíti meg a kérdést: a spanyolok csökkentenék a munkaórák számát, amivel az a probléma, hogy ezzel arányosan a fizetés is csökkenne. Ezzel ellentétben az angoloknál már kitétel, hogy a bérek nem csökkenhetnek, mivel véleményük szerint a rövidebb munkaidőnek az a célja, hogy hozzájáruljon a munka és a magánélet egyensúlyához.

A fentiekből látszik, hogy bár elméletben tökéletesen működik a négynapos munkahét a gyakorlatban még rengeteg kérdést vet fel. Logikusan ugyanis a dolgozók rövidebb munkahetet és időt szeretnének, ugyanannyi pénzért. Viszont a munkáltatók nem fogják támogatni az olyan megoldásokat, amelyek a munkaidő csökkentésével járnának. Abban pedig az összes képviselet egyetért, hogy komoly vállalati és gazdasági problémákat okozna, ha elvennének egy munkanapot.