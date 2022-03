Ezek a legjobban fizetett, diploma nélküli szakmák 2022-ben: milliós fizetés is akad

Idejétmúlt elképzelés, hogy csak azokban a szakmákban lehet jól keresni, amelyekhez diploma szükséges. Bár sok esetben valóban együtt jár a nehezen megszerezhető diploma a későbbi átlagon felüli bérezéssel, akadnak azért kivételek. Manapság sok alulfizetett állás betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, míg számos jól fizető szakmához elég a szakképzettség. A Pénzcentrumon most összegyűjtötte, melyek a legjobban fizető foglalkozások a legfrissebb kereseti statisztikák alapján, amelyekhez nem feltétlenül kell diploma, főiskolai-egyetemi végzettség. Gyakran egy tanfolyamot is elég elvégezni hozzá.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 2021-ben 438 800, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 449 600 forint volt Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint. Természetesen rengetegen keresnek az átlag alatt, illetve vannak olyanok is, akik ennek többszörösét viszik haza havonta. Hogy mennyivel többet vagy kevesebbet lehet átlagosan keresni egy-egy foglalkozásban, az is kiderül a KSH foglalkozásszintű keresetstatisztikáiból. A bruttó átlagbér alapján a topszakmákban egy szakorvos négyszer, egy bíró háromszor, egy adószakértő kétszer olyan jól keres mint az átlag, viszont találunk több hivatást, ahol az átlagkereset magas, mégsem feltétlenül szükséges a diploma hozzá.

Magyarországon továbbra is a légiforgalmi irányító szakma volt a legjobban fizetett, átlagosan bruttó 1 975 693 forintot kerestek havonta 2021-ben. Bár töretlenül az első, nem sokat emelkedett két év alatt az átlagfizetés ebben a szakmában, már 2019-ben is 1,96 milliót lehetett vele havonta keresni. (Nemúgy például a szakorvosok esetében, ahol két év alatt 869 ezerről 1,71 millióra ugrott az átlagfizetés.) Meglepő lehet, hogy ahhoz hogy valaki légiforgalmi irányító legyen, tulajdonképpen nem szükséges előzetesen diploma, egy tanfolyamot kell előtte elvégezni - illetve átesni a kiválasztási folyamaton. Ugyanis nem elég az előzetes feltételeknek megfelelni - amelyek között csak középfokú végzettség szerepel - hanem teszteken és vizsgálatokon is jól kell teljesíteni. Ezután viszont "egyenes út vezet" az álomfizetésig.

Egy légiforgalmi irányító már 30 éves kor alatt átlagosan bruttó 839 517 forintos fizetést kap.



A második és harmadik helyen a legjobban fizetett foglalkozások rangsorában a szakorvos és a törvényhozó, miniszter, államtitkár szerepelnek. A szakorvos hivatáshoz természetesen elengedhetetlen a rengeteg tanulás és diploma. Az viszont, hogy valaki törvényhozó, miniszter, vagy államtitkár legyen, nem is elsősorban a tanulmányokon, hanem a politikai pálya alakulásán, kinevezéseken is múlik. Egy törvényhozó, miniszter, államtitkár átlagbére 2021-ben bruttó 1 579 306 forint volt.

Elviekben a törvény szerint "közigazgatási államtitkárrá és helyettes államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy kinevezhető, aki jogász mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkezik". Ez alól csak egy kivétel van: a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban helyettes államtitkár, viszont irányában is elvárás, hogy felsőfokú tanulmányokat folytasson, bár a megszerzett diploma nem.

Viszont a politikai pályának alapvetően nem követelménye a felsőfokú végzettség. A statisztika szerint a helyi önkormányzat kinevezett vezetője átlagosan bruttó 733 060, a helyi önkormányzat választott vezetője 541 189 forintot keres átlagosan.

A kereseti rangsorban negyedik helyen álló sportolók esetében is gyakori, hogy csak az aktív sportkarrier lezárása után szereznek diplomát, hiszen az élsporttal nehezen összeegyeztethető gyakran a nappali képzés, tanulás. Azonban rengeteg magyar sportolónak van ennek ellenére diplomája, amely segíti a sportkarrier lezárása után az elhelyezkedésüket is. Viszont a sportoló karrierhez nem követelmény a felsőfokú végzettség, és az átlagfizetés is igen magas: 1 515 984 forint.

Vezető beosztás betöltéséhez egy cégen belül általában szükséges diploma, a havi keresetek meg is haladják a bruttó egymillió forintot. Természetesen előfordulhat, hogy valaki diploma nélkül lesz vezető, viszont erre valószínűleg kis esély van. Ahhoz viszont, hogy valaki bróker legyen, tőzsdével foglalkozzon, nem követelmény a felsőfokú végzettség, ebben az esetben is elég tanfolyamot végezni és vizsgát tenni. Itt is meg kell jegyezzük, hogy a szakma csúcsán, a legjobban fizetettek között minden bizonnyal diplomás szakemberek állnak. A bruttó átlagfizetés a tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker munkakörben 1 233 578 forint.

Az IT-szakmán belül számos foglalkozási ág van, amely a legjobban fizetett szakmák közé tartozik, viszont nem szükséges hozzájuk diploma. Az IT cégeknek Magyarországon bevetta gyakorlata, hogy már a főiskolai évek alatt toborozni kezdenek a hallgatók körében, így sokan a munkaért inkább ott is hagyják a képzést. A tapasztalat számukra később is többet ér az önéletrajzban, illetve a valós tudás, mint a diploma. Ráadásul egyre több és több IT-tanfolyam is indul, amely biztos munkahelyet, versenyképes fizetést ígér a vizsgázást követően, de főiskolai képzettséget nem ad.

A KSH adatai szerint egy szoftverfejlesztő havi átlagbére bruttó 887 311 forint, az egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző kategóriába sorolt dolgozók átlagosan 877 639 forintot keresnek havonta, az alkalmazásfejlesztő 715 161 forintot. Egy rendszergazda átlagbére is 626 376 forint volt 2021-ben.

A könyvelő, könyvvizsgáló, könyvszakértő foglalkozás sokmindent fed, nagyrészt diplomához, szakvizsgákhoz, képzésekhez kötött állásokat. Azonban akár diploma nélkül is bele lehet vágni a könyvelő szakmába, hiszen vannak ilyen jellegű középiskolák, szakképzések, tanfolyamok. A KSH szerint az átlagos fizetés ebben a foglalkozásban 774 180 forint. A KSH nyilvántart külön könyvelő (analitikus) szakmát is, ahol az átlagos bér bruttó 487 121 forint.

Ahhoz, hogy valaki mozdonyvezető legyen szintén nem szükséges diploma, inkább itt is a rátermettség a kérdés. Ha valaki megfelel az előzetes feltételeknek, egy tanfolyam elvégzése után válhat mozdonyvezetővé. A statisztikák szerint bruttó 694 504 forint/hó volt a mozdonyvezetők átlagos fizetése 2021-ben. Egy villamosvezető ehhez képest 510 877 forintot, egy trolibuszvezető 459 154 forintot keres meg havonta átlagosan. Egy buszsofőr ugyanakkor bruttó 406 885 forintot.

Sokan kezdenek bele diploma után is, hogy olyan szakmát tanuljanak, amivel karrierváltás után többet kereshetnek, illetve sokan végeztek el ilyen tanfolyamokat a járvány óta, hogy több lábon állhassanak. Mostanában igen népszerűek a villanyszerelő és klímaszerelő tanfolyamok is, melyek nem adnak diplomát, viszont bruttó 382 303 forintot, illetve 362 842 forintot keresnek átlagosan ebben a szakmában. Nők körében sokkal népszerűbb a manikűrös, pedikűrös, és kozmetikus tanfolyam, bár az átlagos fizetés ezekben a szakmákban bruttó 241 130, illetve 246 464 forint, jóval az átlag alatt marad.

Népszerű képzések még a targoncavezető, ebben a szakmában 393 546 forint a bruttó átlagkereset, illetve a bolti eladó is, amivel átlagosan 284 042 forintot lehet keresni bruttó. Átlag felett, 558 556 forintot keres egy ingatlanközvetítő, amilyen tanfolyamokra szintén sokan jelentkeznek. Népszerű még a gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés is, amely szakmában átlagosan bruttó 366 420 forintot kerestek havonta a dolgozók 2021-ben.