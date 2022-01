Zöld utat kaptak a mongol, indiai vendégmunkások: már ők is érkezhetnek Magyarországra

Minősített foglalkoztatói státuszt szerzett a Work Force HR szolgáltató, így a korábbinál is több országból toborozhat majd munkavállalókat a munkaerő-piaci gondok enyhítésére. A Szerbiából vagy Ukrajnából érkezett munkavállalókat bármely munkaerő-kölcsönző kikölcsönözheti, míg egyéb harmadik országból (például Vietnámból, Indonéziából, Mongóliából, vagy a Fülöp-szigetekről) érkezőket csak azok a szolgáltatók, akiket a kihirdetett kormányrendelet értelmében minősítettek.

A Work Force HR szolgáltató a 2021-es évben 14 partnernek, közel ezer külföldi munkavállalót kölcsönzött, a megszerzett tapasztalat elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a szigorú szakmai, szervezeti, valamint pénzügyi elvárásoknak megfelelve minősítést nyerhessen.

2021 szeptembere óta hatályos az a Kormányrendelet, ami lehetővé teszi az úgynevezett harmadik országból érkezett munkavállalók körének kibővítését azoknak a munkaerő-kölcsönző cégek számára, akiket minősített foglalkoztatóként nyilvántartásba vesznek. Ezt a státuszt kapta most meg a HR szolgáltató, így a jövőben partnerei számára Vietnámból, Indonéziából, a Fülöp-szigetekről, és Mongóliából is terveznek munkavállalókat csábítani hazánkba, hogy ezzel is enyhítsék az egyre erősebben megjelenő munkaerő-piaci problémákat.

Egyre éleződik a verseny Európában az Ukrajnából, Szerbiából vagy más balkáni országokból érkező munkavállalók iránt, amibe mostanra a németországi munkáltatók is bekapcsolódtak. Ez lépéskényszerbe hozza a magyar foglalkoztatókat: vagy versenybe szállnak ezekért a munkavállalókért mind a bérekkel, mind a béren kívüli juttatásokkal és feltételekkel, vagy élnek a Kormányrendelet adta lehetőséggel, és egyéb harmadik országbeli munkavállalókat kölcsönöznek a minősített foglalkoztatóként nyilvántartásba vett munkaerő-kölcsönző cégektől, hogy a munkavégzés folytonosságát biztosítani tudják

– mondta el Czellecz Zoltán, a minősített foglalkoztatóként nyilvántartásba vett, Work Force operációs igazgatója.A Work Force tapasztalatai szerint eddig főként a gyártás/termelés és logisztika területén tevékenykedő vállalkozások éltek a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségével. A HR szolgáltatónál a tavalyi évben összesen 14 munkáltató számára, közel ezer külföldi munkavállalót biztosítottak.

Az elmúlt másfél évben azt láttuk, hogy a korábban vendéglátásban és turizmusban dolgozók közül sokan kerestek munkát más ágazatokban, ami átmenetileg enyhítette a munkaerő-hiányt. Viszont ahogy újra nyithattak az éttermek, kávézók, szállodák, illetve beindult a belföldi turizmus, szép számmal tértek vissza a korábban ott dolgozók. Emellett az ellátási láncok akadozása miatt számos vállalat állította le a létszámbővítést, vagy akár csökkentette a létszámát. 2022-ben ehhez képest arra számítunk, hogy jelentős javulás áll be az alapanyag-, illetve alkatrészellátásban, ezzel összhangban pedig a munkaerő iránti kereslet is új lendületet kap majd. A jelenlegi munkaerőpiaci viszonyok között pedig ennek kiszolgálásához elengedhetetlen lesz a harmadik országbeli munkaerő toborzása

- tette hozzá a szakember. A minősített foglalkoztatói státusz megszerzéséhez emelt szintű szakmai, valamint letétfizetési elvárásoknak kell megfelelni, a nyilvántartásba való bekerülés pedig nem csak azok számára jelent garanciát, biztonságot, stabilitást, és megfelelő szakértelmet, akik külföldi munkaerő foglalkoztatásában érdekeltek, hanem mindenki számára, aki ezen minősített munkaerő-kölcsönző cégek szolgáltatásait igénybe veszik.