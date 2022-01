Kapitális hibát követnek el a legtöbb magyar munkahelyen: egyáltalán nem segít a túlélésben

Lassan két éve, hogy globális szinten teret hódított a home office, a helytől független munkavégzést ma már sok cég alapvetésként kezeli. A magyar vállalkozások között azonban óriási különbségek vannak ezen a téren: sokaknál még mindig „tűzoltásszerű”, a problémákat ideig-óráig áthidaló megoldások maradtak meg, ez azonban hosszútávon egyáltalán nem célravezető, és jelentősen rontja a teljesítményt, a munka élményét. „A tapasztalat azt mutatja, hogy a magyar cégeknek is alapjaiban kell átgondolni a digitális projektmenedzsmentet, és a vállalkozásukra szabni ezeket a megoldásokat, hogy azok hosszútávon az üzletmenet alapját adhassák” – mondta Juhász Viktor, a felhőmegoldásokkal foglalkozó iSolutions ügyvezetője.

A hatékony digitalizáció felé tett első lépés, hogy a vállalkozásoknak tudomásul kell venniük azt, hogy nem lehet a hagyományos munkamenetet egy az egyben lemásolni az online térben.

A megfelelő szisztémák körültekintő megválasztásával azonban egyszerűen kiválthatók a korábban használt hagyományos eszközök. „A cégek esetében azzal szoktam kezdeni, hogy a munkatársaknak először egyéni szinten kell digitálisan hatékonnyá válniuk. Minden kollégának kell egy olyan online feladatkezelő rendszer, ami helyettesíti a naptárát, füzetét, határidőnaplóját, tehát azokat az analóg eszközöket, amiket eddig használt.” – világított rá Juhász Viktor a hatékony digitalizáció első lépésére.

Az egyéni felzárkózás után a csapatok összehangolása következik a digitális térben. A feladatmegosztás, információ átadás, állapotjelentés és prioritások kijelölése akkor válhat mindenki számára egyértelművé, ha az online feladatkezelőkben egy előre meghatározott szabályrendszer alapján dolgozik minden felhasználó. Ez nem megy egyik napról a másikra: a folyamat során kell egy olyan naprakész és szakértő támogatás, ami segíthet magasabb szintre emelni az átálló vállalkozást.

Egy cég sem kerülheti ki az online feladatkezelő rendszer bevezetését

Mielőtt bármilyen rendszer mellett elköteleződnek, minden vállalkozásnak házon belül kell felmérnie, hogy melyik a cég munkatársaihoz és munkamenetéhez leginkább passzoló megoldás. „Tipikus hibás gondolkodás, hogy a cégek nem azt a rendszert veszik meg, amire adott esetben szükségük van, hanem megkeresik a legösszetettebbet, legjobbat. Ez nem jó hozzáállás: először meg kell nézni, jelenleg digitálisan mennyire érett adott cég és az érettségi szintnek megfelelő rendszert kell használnia. Azt használhatja fél, vagy egy évig, és ha már megtanulta kezelni, átállhat egy bonyolultabbra, mert ezek között a felhős rendszerek között könnyen, jelentős anyagi elköteleződés nélkül lehet válogatni.” – magyarázza Juhász Viktor a felhőtechnológia szakértője.

A piacon jelenleg számtalan felhő alapú feladatkezelő program kínál erre megoldásokat. A kiválasztás során azonban mindenképp figyelembe kell venni azt, ha egy rendszer túl bonyolult, a munkatársak nem fogják használni, vagy ha használják is, rengeteg időt vesztenek a körülményes kezeléssel. A magyar piacon is elterjedt Google rendszer egy átfogó, de egyszerű, belépő szintű megoldásokat kínál az online együttműködésre, a széleskörű program integrációival pedig maximális szintre emeli a nagyszerű felhasználói élményt.

A Google egy olyan ökoszisztéma, amibe integrálható mindegyik rendszer, és láthatjuk, hogy például a gmail-ben, vagy a drive-ban, tényleg szépen együtt tudnak működni ezek a különböző rendszerek.

– osztotta meg eddigi tapasztalatait Juhász Viktor a rendszerintegrációkkal kapcsolatban. A felhő alapú feladatkezelő rendszerek közt nincs olyan, hogy „rossz”, vagy „legjobb”. Minden rendszert más céges működésre fejlesztenek, így a piacon mérettől és tevékenységtől függetlenül minden vállalat megtalálhatja a hozzá legjobban illő megoldást.

Todoist: Ez egy alap feladatkezelő rendszer, remek választás olyan cégek számára, akik eddig még nem használtak más szisztémát. Nagyon hasonlít a Google Task-hoz, azzal a különbséggel, hogy megosztható más felhasználókkal is.

Trello: Jelenleg nagyon elterjedt feladatkezelő. Egy magasabb összeszervezési szintet kínál a felhasználóknak és rengeteg kiegészítő (plug-in) van hozzá, így könnyen integrálható más rendszerekkel. A felépítése kicsit bonyolultabb, a feladatok táblákon és kártyákon kezelhetők benne. Asztali gépen és applikáción is remekül használható.

Asana: Egy haladó szintű, gazdag funkciókészlettel rendelkező rendszer, ami az árán is tükröződik. Egyszerűen hozzáadhatók külsősök is a belső szervezeti élethez. Azoknak ideális, akik digitálisan érett csapattal rendelkeznek.

Monday: Rendkívül összetett rendszer, olyan cégek számára ideális, akik már dolgoztak valamilyen összetettebb rendszeren. Az ára alapján a drágább árkategóriába tartozik.

„Ha valaki feladatkezelő rendszer bevezetésén gondolkodik és szeretne ezzel megbízni egy szakértőt, aki a feladatkezelői hátterét felépíti a cégen belül, akkor mindenképp figyelni kell a partner kiválasztására is. Ennek a legegyszerűbb megoldása, hogy utána kell járni, kinek milyen rendszert vezetett eddig be. Referenciákat kell kérni és bizonyosságot szerezni róla, hogy más cégnél mennyire volt sikeres az általa kiépített megoldás. Tehát nem kell addig hinni senkinek, amíg nem mutatott be jól működő referenciát.” – zárta Juhász Viktor.