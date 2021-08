Kitálalt Árpa Attila: ennyit keresett, amikor Való Világot, Heti Hetest és Mónika Show-t csinált

Majd 3 órás interjút adott Árpa Attila Gulyás Mártonnak a Partizán Popban, amiben szó esett arról is, mekkora gázsitól esett el az RTL Klubtól akkor, amikor 2003 tavaszán eljött a csatornától.

Árpa Attila az interjúban beszélt a müncheni gyerekkoráról, a német precizitásról, és a dacról, ami már fiatal kora óta benne volt a túl erős, keretek közé szorított szabályok miatt. Árpa Attila hosszasan taglalta azt is, hogy az RTL-nél kreatív igazgatóként, műsorkészítőként hogyan indították el a Heti Hetest, a Mónika Show-t vagy éppen a Való Világot.

A tévés személyiség beszélt arról is, hogy 2003-ban az RTL-től nem végkielégítést kért, hanem egy alku keretében abban állapodtak meg, hogy az RTL Klub finanszírozza meg bizonyos szintig Árpa Attila Argo c. filmjét, aminek ő volt a rendezője és a producere is.

És bár a pontos összegre Árpa Attila nem emlékszik, úgy 100 millió forintra saccolta, amivel az RTL Klub beszállhatott a film 280 millió forintos költségvetésébe. Mint kiderült, ennek az „elváló-alkunak” része volt egy könyvmegjelenés is, ami régi vágya volt Árpának.

Az egyébként rendezőként végzett filmealkotó elmondása szerint, az RTL-t otthagyva bár nagyon örült annak, hogy végre szerelem-gyermekével az Argoval foglalkozhatott, azért a csatorna otthagyása után:

kezdtem kételkedni abban, hogy biztos jó, hogy döntést hoztam, tehát szabadság, filmkészítés, tök jó, de céges autó, céges hitelkártya, milliós fizetés… íh, nem fog ez hiányozni?